ZZ Top отмениха концерт в „Холивуд Боул“ в последния момент преди шоуто

Легендарната американска рок група ZZ Top отмени концерта си в прочутата зала „Холивуд Боул“ в Лос Анджелис броени часове преди музикантите да излязат на сцената. Шоуто трябваше да се състои на 5 август с участието на Cheap Trick като специални гости.

Причината за внезапното решение е здравословното състояние на барабаниста Франк Биърд. Според разпространеното от мениджмънта съобщение 77-годишният музикант е диагностициран с пневмония и лекарите са му препоръчали да прекрати временно концертните си ангажименти, за да се възстанови.

Първоначално се появи информация за здравословни проблеми сред членове на тур екипа, но впоследствие стана ясно, че заболелият е именно дългогодишният барабанист на ZZ Top. Засега не се съобщава колко време ще продължи възстановяването му и дали ще бъдат засегнати следващите дати от турнето.

От „Холивуд Боул“ официално отбелязаха концерта като отменен. Организаторите все още не са обявили нова дата за шоуто, което трябваше да събере на една сцена две от най-разпознаваемите американски рок групи.

Франк Биърд вече пропусна част от концертите на ZZ Top през 2025 г. заради друг здравословен проблем, когато временно беше заменен от барабаниста и дългогодишен технически сътрудник на групата Джон Дъглас. По-късно Биърд отново се присъедини към колегите си Били Гибънс и Елууд Франсис.

ZZ Top са създадени в Тексас в края на 60-те години и се превръщат в една от най-влиятелните блус рок групи в историята. Сред най-големите им хитове са „La Grange“, „Gimme All Your Lovin'“, „Sharp Dressed Man“ и „Legs“.