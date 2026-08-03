Ариана Гранде се оттегля от публичното пространство след края на турнето си

Ариана Гранде ще се оттегли за неопределено време от публични изяви след края на световното си турне „Eternal Sunshine“. Представител на американската поп звезда потвърди пред E! News, че певицата възнамерява да си вземе „напълно заслужена почивка“ от ангажиментите и появите пред публика.

Последният концерт от турнето е насрочен за 1 септември 2026 г. в лондонската зала „О2“. Официалната програма на арената включва десет участия на Ариана Гранде между 15 август и 1 септември.

Решението идва на фона на засилващия се медиен натиск и непрестанните спекулации в социалните мрежи за здравето и физическото състояние на 33-годишната певица. Новата вълна от коментари беше предизвикана от последния ѝ видеоклип, в който част от потребителите отново насочиха вниманието си към външния ѝ вид.

От екипа на носителката на „Грами“ подчертават, че Ариана Гранде е здрава и продължава да изпълнява изключително натоварващата концертна програма на високо професионално ниво. По думите на нейни представители тя се наслаждава на срещите с почитателите си и е решена да завърши турнето в добро физическо и емоционално състояние.

Почивката ще има отражение и върху актьорските ангажименти на звездата. Гранде вече няма да участва в планираното възраждане на мюзикъла „Sunday in the Park with George“ на лондонския Уест Енд. В постановката тя трябваше отново да работи с партньора си от филмовата поредица „Злосторница“ Джонатан Бейли.

Това не е първият път, когато Ариана Гранде призовава обществеността да се въздържа от оценки за чуждото тяло и здраве. През последните години певицата многократно е заявявала, че коментарите за външността на известните личности могат да бъдат болезнени и опасни, независимо дали са представяни като загриженост.

Засега няма обявен срок за отсъствието ѝ. Формулировката на нейния представител показва, че става дума за оттегляне от публичните ангажименти, интервютата и светските прояви, а не за окончателно прекратяване на музикалната ѝ кариера.

Турнето „Eternal Sunshine“ е първата мащабна концертна обиколка на Ариана Гранде от няколко години. След концертите в Северна Америка програмата приключва с поредица от спектакли в Лондон, а финалното шоу е насрочено за вечерта на 1 септември.