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Рецепта на деня: Хърватски десерт „Баядера“
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Хърватски десерт „Баядера“

5 Август, 2026 10:05 935 11

  • баядера-
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  • десерт-
  • хърватски-
  • без печене-
  • бисквити-
  • какво да сготвя

Сладкиш без печене, приготвен на пластове с бисквити, орехи, шоколад и маслена глазура

Рецепта на деня: Хърватски десерт „Баядера“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За основната смес:

  • 300 г смлени обикновени бисквити;
  • 200 г смлени орехи или лешници;
  • 200 г захар;
  • 150 мл вода;
  • 200 г масло;
  • 100 г черен или млечен шоколад;
  • 1 пакетче ванилова захар;
  • 1–2 супени лъжици ром, по желание.

За шоколадовата глазура:

  • 100 г черен шоколад;
  • 50 г масло;
  • 1 супена лъжица олио.

Начин на приготвяне:

  • Сложете водата и захарта в малка тенджера. Загрейте сместа и варете около 3–4 минути, докато захарта се разтвори напълно.
  • Отстранете съда от котлона и добавете нарязаното масло. Разбъркайте, докато се разтопи.
  • Смесете смлените бисквити и ядките в голяма купа. Добавете ваниловата захар и рома.
  • Изсипете топлия захарен сироп при сухите продукти и разбъркайте до получаването на плътна, еднородна смес.
  • Разделете сместа на две приблизително равни части.
  • Разтопете 100 г шоколад и го добавете към едната половина. Разбъркайте добре.
  • Покрийте правоъгълна форма с хартия за печене. Подходяща е форма с размери приблизително 20 на 25 см.
  • Разпределете първо шоколадовата смес и я притиснете добре с лъжица или шпатула. Отгоре сложете светлата смес и отново загладете. Пластовете могат да бъдат подредени и в обратен ред.
  • За глазурата разтопете шоколада, маслото и олиото на водна баня или на слаб огън. Разбъркайте до гладка смес и я изсипете върху сладкиша.
  • Оставете „Баядера“ в хладилник поне за 4–5 часа, най-добре за една нощ.

Нарежете десерта на малки правоъгълни или ромбовидни парчета с остър нож, потопен за кратко в гореща вода. Съхранява се в хладилник.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 комисар Фистинг

    0 3 Отговор
    русямилчетата само с Баядера ги захранвам

    10:24 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ами

    3 1 Отговор
    ...и после си сложете двойна доза оземпик, защото ще получите диабет от толкова захар!

    10:34 05.08.2026

  • 6 Без име

    3 0 Отговор
    Сладък салам с глазура.

    Коментиран от #10

    10:42 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дърт

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "абе,":

    Не
    Коцкар
    Да
    Мераци
    Само към една
    Но и без нея
    Няма да умра

    11:08 05.08.2026

  • 9 от усташите и

    0 1 Отговор
    пари в брой не ща, да си ядат помиите със скъпите им балии тия унищожители на Велика Югославия.

    11:13 05.08.2026

  • 10 456

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Не съвсем. В сладкият салам има локум

    11:30 05.08.2026

  • 11 Многото

    0 0 Отговор
    Ядене на сладко води до нежелание за консумация! Да не е Задушница, та да се раздава насам натам?

    11:36 05.08.2026