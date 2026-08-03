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Глория и Илия Загоров отново се събраха за изненадващ дует (ВИДЕО)

Глория и Илия Загоров отново се събраха за изненадващ дует (ВИДЕО)

3 Август, 2026 12:30 1 214 8

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Бившата двойка пя заедно в заведение в Кърджали

Глория и Илия Загоров отново се събраха за изненадващ дует (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Глория и Илия Загоров отново застанаха рамо до рамо с топли чувства за импровизиран дует, което бързо се превърна в сензация из социалните мрежи, пише Телеграф. Легендите на попфолка направиха това в петък вечерта в Кърджали, където голямата звезда имаше участие в местна механа. В същото време бившият ѝ съпруг се бе върнал в родния си град за ваканция.

След развода си Глория и авторът на едни от най-големите ѝ хитове не са имали съвместно публично участие повече от 21 години, твърдят експерти в жанра. Единствената им поява заедно бе на кръщенето на внучката им Галина преди 4 години. Но тогава партито бе частно и само поканените имаха възможност да чуят класиката в попфолка „Не сме безгрешни“ в импровизирано съвместно изпълнение, както и други техни хитове. След това Глория публикува кадри от купона.

Заради това сега изненадата в Кърджали направо е предизвикала фурор, защото никой не е очаквал Илия Загоров да излезе сред масите и да запее отново с Глория хитовете, които е написал навремето за бившата си жена. Той бе по черна тениска и с къси дънкови панталони, което навежда на мисълта, че наистина не се е готвел да бъде на сцената. Запазвайки класата си Глория го поздрави пред всички и предизвика одобрителните възгласи на насъбралите се.

След раздялата с Глория през 2005 г. Илия заминава за Швеция и се установява в Стокхолм, където създава ново семейство. Глория обаче държи личния си живот далеч от хорските погледи и предпочита да се грижи за дъщерята Симона. Точно тя е връзката с Илия и двамата запазват добри отношения през годините. А сега дойде и голямата приятна изненада да пеят отново заедно.


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  • 4 Красимир Петров

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    Кои са пък тези

    Коментиран от #5, #6

    13:00 03.08.2026

  • 5 Как кои са

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Не си ли чувал за Глория и някакви тераси на сл бряг.
    Как мислиш,че стана известна

    13:02 03.08.2026

  • 6 Левски 1914

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Ами те не са играли за МЕНТЕТО.

    13:06 03.08.2026

  • 7 ......па

    7 2 Отговор
    гОлЕма новина,някави пяли в кръчма в Кърджали.

    13:18 03.08.2026

  • 8 Специалист

    1 0 Отговор
    Пак тъпа и ненужна информация

    14:10 03.08.2026