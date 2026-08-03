Глория и Илия Загоров отново се събраха за изненадващ дует (ВИДЕО)

Глория и Илия Загоров отново застанаха рамо до рамо с топли чувства за импровизиран дует, което бързо се превърна в сензация из социалните мрежи, пише Телеграф. Легендите на попфолка направиха това в петък вечерта в Кърджали, където голямата звезда имаше участие в местна механа. В същото време бившият ѝ съпруг се бе върнал в родния си град за ваканция.
След развода си Глория и авторът на едни от най-големите ѝ хитове не са имали съвместно публично участие повече от 21 години, твърдят експерти в жанра. Единствената им поява заедно бе на кръщенето на внучката им Галина преди 4 години. Но тогава партито бе частно и само поканените имаха възможност да чуят класиката в попфолка „Не сме безгрешни“ в импровизирано съвместно изпълнение, както и други техни хитове. След това Глория публикува кадри от купона.
Заради това сега изненадата в Кърджали направо е предизвикала фурор, защото никой не е очаквал Илия Загоров да излезе сред масите и да запее отново с Глория хитовете, които е написал навремето за бившата си жена. Той бе по черна тениска и с къси дънкови панталони, което навежда на мисълта, че наистина не се е готвел да бъде на сцената. Запазвайки класата си Глория го поздрави пред всички и предизвика одобрителните възгласи на насъбралите се.
След раздялата с Глория през 2005 г. Илия заминава за Швеция и се установява в Стокхолм, където създава ново семейство. Глория обаче държи личния си живот далеч от хорските погледи и предпочита да се грижи за дъщерята Симона. Точно тя е връзката с Илия и двамата запазват добри отношения през годините. А сега дойде и голямата приятна изненада да пеят отново заедно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
12:36 03.08.2026
2 ОБЕКТИВЕН
12:37 03.08.2026
3 лют пипер
12:41 03.08.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #5, #6
13:00 03.08.2026
5 Как кои са
До коментар #4 от "Красимир Петров":Не си ли чувал за Глория и някакви тераси на сл бряг.
Как мислиш,че стана известна
13:02 03.08.2026
6 Левски 1914
До коментар #4 от "Красимир Петров":Ами те не са играли за МЕНТЕТО.
13:06 03.08.2026
7 ......па
13:18 03.08.2026
8 Специалист
14:10 03.08.2026