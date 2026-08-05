Глен Хюз слиза завинаги от сцената заради спешна сърдечна операция

Легендарният британски рок музикант, басист и вокалист Глен Хюз, известен в цял свят като „Гласът на рока“, официално обяви своето оттегляне от концертната сцена. Новината бе съобщена в официалните профили на 74-годишния член на Залата на славата на рокендрола и шокира милиони фенове по света. Причината за тежкото решение е влошеното му здравословно състояние и наложителна предстояща отворена сърдечна операция.

Тежката диагноза и емоционалното изявление на Глен Хюз

След поредица от спешни медицински изследвания през последната година, лекарският екип на музиканта е бил категоричен, че той не може да продължи с тежките натоварвания от турнетата на живо. Хюз, който в края на този месец ще навърши 75 години, сподели емоционално обръщение към своите почитатели:

„През изминалата година имах някои здравословни проблеми. Резултатите от множество ядрено-магнитни резонанси (ЯМР), КТ скенери и ехокардиограма предупредиха моя медицински екип, че се нуждая от нова операция на открито сърце“, разкрива Хюз в цитираното от Blabbermouth изявление. „Наистина нямам друг избор и алтернатива, тъй като здравето е мой номер едно приоритет. Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, изпълнен с дара на музиката... Благодаря ви, че вървяхте до мен.“

Това е втори сериозен сърдечен проблем за рок иконата, след като през 2013 г. той претърпя успешна операция за коригиране на разширена аорта. Поради лекарските предписания, всички планирани концерти, включително и изявите му с новосформираната формация The Purple Daisies, са окончателно отменени. Последният му концерт на живо остава съботното шоу с супергрупата Kings Of Chaos в Калифорния.

Краят на една епоха: Наследството на „Гласа на рока“

Глен Хюз оставя незаличима следа в историята на световната хардрок и хеви метъл музика, обхващаща повече от пет десетилетия. Световната му слава изгрява през 70-те години, когато се присъединява към легендарния трети (Mk III) и четвърти (Mk IV) състав на Deep Purple, записвайки златните албуми „Burn“ и „Stormbringer“.

През годините Хюз преминава през редица проекти:

Trapeze – групата, в която започва неговият професионален възход.

Black Sabbath – където е фронтмен в средата на 80-те години за емблематичния албум „Seventh Star“.

Black Country Communion – съвременната блус-рок супергрупа заедно с Джо Бонамаса.

Солова кариера – Хюз издаде своя 15-и солов албум „Chosen“ през септември 2025 г., за който още тогава загатна, че може да бъде неговият последен рок запис.

Световната рок общност и колеги на музиканта, сред които и дългогодишният му приятел Тони Айоми от Black Sabbath, вече изразиха своята подкрепа и пожелания за бързо възстановяване в социалните мрежи.