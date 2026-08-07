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Бай Ганьо посланик: Най-срамните гафове на българската дипломация

Бай Ганьо посланик: Най-срамните гафове на българската дипломация

7 Август, 2026 16:46 3 064 47

  • бай ганьо-
  • посланик-
  • дипломация-
  • гафове

От Освобождението през 1878 г. и Третото българско царство до днес: Как куриозите, досиетата на ДС и политическите интриги подкопават авторитета ни пред света

Бай Ганьо посланик: Най-срамните гафове на българската дипломация - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Българската външна политика и дипломатическите мисии зад граница често попадат в епицентъра на общественото внимание не с големи геополитически триумфи, а с куриозни ситуации и откровени прояви на лош вкус. През годините фразата „Бай Ганьо посланик“ се превърна в нарицателно за кадрови грешки, които оставят траен отпечатък върху международния имидж на страната ни. Проблемът не е нов – корените му се простират още от възстановяването на държавността през 1878 г., преминават през епохата на Третото българско царство и комунистическия режим, за да достигнат до модерните провали на най-високо международно ниво.

Корените от 1878 г. и епохата на Третото българско царство

След Освобождението на България през 1878 г. младата държава трябва да изгради своя дипломатически корпус буквално от нулата. Липсата на опит и протоколна култура ражда първите куриози, които Алеко Константинов по-късно гениално осмива в образа на Бай Ганьо. В архивите на Третото българско царство са запазени десетки разкази за родни пратеници в Европа, които са стряскали западните дворове с непознаване на етикета, говорене на висок глас по време на приеми и носене на храна по джобовете на официалните фракове.

Най-големите гафове от царско време обаче не са битови, а стратегически. Честата смяна на правителства води до това, че на ключови постове в Париж, Лондон и Виена се изпращат партийни функционери без никаква езикова подготовка. В дипломатическата история остава паметен случаят, в който български дипломат в ключова европейска столица не успява да предаде важна нота навреме, защото „се изгубил по улиците и не знаел как да попита за посоката“. Тези ранни прояви на шуробаджанащина и некомпетентност поставят началото на една порочна традиция, при която дипломацията се възприема като платена държавна екскурзия за лоялни партийци.

Призраците на Държавна сигурност: Тежкото наследство на социализма и Прехода

С идването на комунистическия режим дипломацията ни е напълно идеологизирана, а след падането на Берлинската стена изплува най-големият системен скандал, подкопал доверието на западните партньори в модерна България. Разкриването на досиетата на бившата Държавна сигурност (ДС) показа шокираща картина.

Комисията по досиетата разкри, че близо половината от дипломатическия ни корпус през 90-те години и в началото на XXI век е бил обвързан с ДС. Огромна част от българските посланици, генерални консули и представители в ключови столици са били сътрудници или щатни агенти на комунистическите тайни служби. Това доведе до безпрецедентна международна изолация в някои сектори. Редица НАТО-вски и европейски държави с години отказваха да споделят класифицирана информация с български представители, подозирайки ги в лоялност към чужди (съветски) интереси. Лустрационните процеси се забавиха фатално, което превърна МВнР в заложник на миналото и роди поредица от тихи скандали при издаването на агремани (одобрения) от приемащите държави.

Синият тоалет, който шокира кралския двор

Един от най-ярките и коментирани визуални гафове в по-новата история на родната дипломация остава случаят с бившия посланик на България в Белгия и Люксембург – Мая Добрева. Нейната официална снимка от срещата с великия херцог на Люксембург Анри през 2016 година предизвика лавина от коментари и ирония в социалните мрежи и медиите поради избора на екстравагантно облекло, включващо синьо бомбе с воалетка и пера.

В ефира на bTV дипломатът Леа Коен коментира, че облеклото е само върхът на айсберга. Според нея истинският гаф се крие в липсата на натрупан политически опит, изграден обществен авторитет и езикова подготовка, каквито се изискват за дипломати от подобен ранг.

Фиаското в ООН: Двете кандидатури и дипломатическото самоубийство

Най-големият институционален провал на България на глобалната сцена се разигра също през 2016 година по време на избора за Генерален секретар на ООН. Този случай влезе в световните учебници по международни отношения като пример за това как една държава може сама да саботира реалния си шанс да заеме най-високия дипломатически пост на планетата.

Първоначално България издигна кандидатурата на тогавашния генерален директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. След поредица от вътрешнополитически натиск, интриги и колебливо представяне при първите гласувания, българското правителство взе безпрецедентното решение да оттегли подкрепата си от Бокова в последния момент. На нейно място беше издигнат тогавашният еврокомисар Кристалина Георгиева.

Това доведе до абсурдната ситуация, в която България имаше две действащи кандидатури едновременно, тъй като Бокова не се оттегли сама. Резултатът беше пълно дипломатическо фиаско, взаимно бламиране на кандидатите ни пред Съвета за сигурност и загуба на огромно международно влияние, което разчисти пътя на Антонио Гутериш към поста.

„Дипломати в сянка“: Почетните консули и криминалните хроники

България не остана подмината и от мащабни международни разследвания в по-ново време. Случаите, в които София предлага спорни фигури за дипломатически постове, редовно излизат наяве. Пример за подобен трус по оста София-Скопие бе предложението македонският милионер Орце Камчев да стане почетен консул на България в Охрид.

В разследването „Дипломати в сянка“ на Международния консорциум на разследващите журналисти се припомня, че Камчев бе арестуван по обвинения в корупция и рекет. Този случай демонстрира как необмислените назначения и лобирането за бизнес фигури с неясно минало могат да се превърнат в директна заплаха за националната сигурност и да доведат до сериозни междудържавни скандали.

Кадрови погроми и политически назначения

Проблемите в Министерството на външните работи (МВнР) продължават да бъдат актуална тема за анализи. Българското външно ведомство преминава през дългогодишен институционален погром. Според експерти липсата на подготовка за реакция при сериозни международни кризи разкрива тежкото състояние, в което се намира дипломатическият ни корпус поради непрестанните партийни назначения за сметка на професионализма.

Дипломатите от кариерата Чавдар Младенов и Огнян Гърков издадоха специализирана книга, посветена на пропуските ни на международната сцена. Авторите подчертават, че темата за гафовете често се използва за политически нападки, което вреди на стотиците редови дипломати, вършещи работата си съвестно. В труда им се разглеждат хронологично грешките на „послушковците“ във външната ни политика през последните десетилетия.

Изводи за бъдещето

Експертната общност е категорична – от 1878 г. до днес, когато дипломатическите постове се възприемат като „награда“ за лоялни партийни кадри, като параван за бивши агенти или като инструмент за корпоративни интереси, образът на „Бай Ганьо“ неизменно преследва българските мисии зад граница. Завръщането към строгите професионални стандарти, стриктното спазване на държавния етикет и дълбоката подготовка са единственият изход от тази историческа спирала от куриози и провали.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за 0 време чамовата дъска

    36 3 Отговор
    успя да засенчи по издънки предателства и слугинаж в полза на чужди държави дори баба си надка еврейска

    Коментиран от #30

    16:52 07.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ние турихме ли зелето?!?

    29 2 Отговор
    Из спомените на Тодор Колев за българският посланик в Канада- селски даскал от Ямболско, пратен от СДС…

    16:59 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Галина Колева

    24 3 Отговор
    Мав Добрева поне беше облечена ,а не като сегашната разсъблечена и то пред турския министър .Истината е ,че или нарочно се прави това ,или наистина никой не мисли за престижа на ьържавата ни .

    17:02 07.08.2026

  • 8 Дъ НО

    30 4 Отговор
    Е този матриял. Общи приказки, изсмукани от пръстите истории.Къде са простотиите на земеделците, на комунистическите дипломати. Къде е кремчето на Поптодорова. Дъ но.

    17:06 07.08.2026

  • 9 Талпа от чам

    19 0 Отговор
    Чамовата талпа е по зле от Емили тротинетката, по зле се облича и изказва.

    17:08 07.08.2026

  • 10 Простащина без край

    22 9 Отговор
    След черната есен на най-черната година в историята ни - 1944г, много полуграмотни селяндури, някои с основно образование, в повечето случаи незавършено, бяха изпартени като дипламати в чужбина! Та един от тях написал следното писмо на роднините си в Бългаиря: "Много сме добре! Имаме баня. С нетърпение чакаме да дойде събота, че да се изкъпем"! Доста техни потомци също са "дипломашати" и също се къпят само в събота! Особено кадрите на разголената фатмашка слугиня, която шащна турския си колега с голотиите си и човекът се чудеше накъде да гледа от срам. Само Фатмакът - селяндур не се засраим, даже напротив!

    Коментиран от #12, #14, #22

    17:11 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Простащина без край":

    А может ли факти? Или Си измисляме

    17:16 07.08.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 12 Отговор
    Ояма посочен нито един гаф от комунистическо.Моля редакцията, измислете нещо, хахахх

    17:18 07.08.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Простащина без край":

    Това Ако е истина, много точно описва, колко е " Богата " България по царско време.

    Коментиран от #17, #36

    17:19 07.08.2026

  • 15 Сила

    17 0 Отговор
    Никой обаче не може да се сравнява с ВЪНКАШНАТА МИНИСТЪРКА от санданските села , кадър на сиво - пепелявия вампир с цвят на препикан тебешир от Учиндол !!!
    Самото излъчване на клетата женица крещи ...
    ПРОВИНЦИЯЯЯЯЯ , ТЕЖКА ПРОВИНЦИЯЯЯЯЯ....

    17:21 07.08.2026

  • 16 Барба Ганьос

    7 1 Отговор
    Ех, ако не беше "турецкае ига", направо щях да скрия шайбата на Макиавели. Пък ако не беше монархо-фашисткое и комуно-фашисткое рабства, Кисинджър ряпа щеше да яде. Пък да не говорим за днешната Чалго-Мутренска Тирания - "Дипломация -Излагация"

    Коментиран от #31, #33, #34

    17:24 07.08.2026

  • 17 и ивицатати Гаza

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    aналдолска

    17:26 07.08.2026

  • 18 нищо ново под слънцето

    8 1 Отговор
    Българските представители и официални лица в чужбина винаги са били огледален образ на тези в страната. В годините непосредствено след Руско-турската война (1877-1878 г.) и след ВСВ външната и вътрешна политика е била налагана от външни фактори, но нито в промеждутъка между двете войни, нито след 1989 г. сме успели да подберем правилните личности, които биха могли да ни изведат от това състояние. Най показателни са последните парламентарни избори, където отново по категоричен начин доказваме, че не сме се научили да мислим самостоятелно и рационално така, че да защитаваме собствените си интереси и бъдеще, а не чуждите. Докато това не се случи нямаме шансове нито за диплоация, нито за вътрешна и външна политика дори не на световно, но поне на достатъчно високо международно ниво..

    17:27 07.08.2026

  • 19 Стършели

    6 1 Отговор
    Ели, ти имаш ли въопще българско гражданство!

    17:29 07.08.2026

  • 20 Да си дипломат

    17 1 Отговор
    трябва да си учил,много да си учил! В годините на"демокрация"истинските дипломати са неглижирани или уволнени! Поставят се партийни кадри,от така наречените"калинки"! Хора,които си нямат понятие за какво става дума/ външната ни министърка на срещата с Фидан/!

    17:35 07.08.2026

  • 21 14 - и "прогресивен" ваксаджия

    5 13 Отговор
    Да, истина е! И България е била даже много богата преди черната дата 09.09. 44 г. ПРез 1939 г. е на първо място на Балканите по производство и жизнен стандарт! Имала е дипломати образовани хора, говорещи по няколко езика, завършили престижни университети в Европа! Само че, шумкарите, техните "ятаци" и подобни простаци с незавършено основно образование ги избиха,а малкото спасили се от смърт изпраитха в комунистическите лагери на смъртта! Фатмак Рандю селяндуринът вече бил готов да ги открие отново! Фанатика-комунист Иво бил спазарен за надзирател! Мазният Кутев - също, а Малкият Мраз, лигавият лакей на Фатмака щял да отговаря за лагерния свинарник!

    Коментиран от #41

    17:39 07.08.2026

  • 22 Ще видиш

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Простащина без край":

    още по черна година- годината на Народен съд 2! А може и да не я видиш!

    17:40 07.08.2026

  • 23 Ами

    11 0 Отговор
    Всичко е описано в Мисия Лондон. Селяния до шия. И сега оголена шия, рамене и баджак. Да плачеш ли, да се смееш ли.

    17:44 07.08.2026

  • 24 оти да се лажеме?

    6 1 Отговор
    Ние никога не сме били достатъчно единни за да отстояваме самостоятелна политика или дипломация. Още по време на турската окупация сме залагали на чужда намеса за освобождение и сме били наполовина разделени на русофили и русофоби. Сега положението не е по различно, а освен това добавихме македонофили и македонофоби. Все едно обикновените македонци са виновни, че външни сили са ги отделили и настроили срещу нас. Вместо да се опитваме да се сплотим доколкото е възможно, ние един-друг непрекъснато се нападаме и обиждаме. И то не за защита на личните си, а на чужди интереси, пък били те чуждестранни или партийни. Опита ли някой да изкаже мнение по някакво текущо или отминало събитие, без значение вътрешно или външно, никой не коментира събитието, а всички се нахвърлят върху автора. Как да наречем това единно общество или народ?

    17:54 07.08.2026

  • 25 Хаха

    15 2 Отговор
    Гафовете на Надка вънкашната, Ленче Кремче и Антонина Стоянова са легендарни.

    17:55 07.08.2026

  • 26 Янко

    9 0 Отговор
    SOS това значи селянина си остава селянин дори да стане и дипломат

    17:55 07.08.2026

  • 27 Факт

    7 0 Отговор
    Нищо не се е променило

    17:56 07.08.2026

  • 28 22- и червен наглец

    2 8 Отговор
    ти със исгурност ще дочакаш ! И вашият ред ще дойде, червени убийци! Ще си платиетза Народен съд 1!

    18:10 07.08.2026

  • 29 Гост

    3 1 Отговор
    Синьото облекло на посланикът ни може да е гаф само според чудноватите стандарти на чужденците. Блатистозеленият чвор до нея е не по-малко абсурден.
    Виж, гафът с английският на Бареков в ЕП, си беше уникален.

    18:48 07.08.2026

  • 30 Срамувам се!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "за 0 време чамовата дъска":

    Борисов беше единственият премиер, който не знаеше английски!

    19:08 07.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мижитурция

    4 0 Отговор
    Не си спомням някога да сме имали дипломати, а само представители в съответната страна. Тези две думи не са и никога не са били взаимно заменяеми. Народът казва "от нямане какво", но истината е в шуробаджанащината, партийната вярност и дори сексуалното привличане. Шуробаджанистан не е България, тя изчезва в 14 век и не се е връщала.

    19:11 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Старчок

    1 0 Отговор
    Взех елката и сметнах че от Освобождението от турско робство до днес има горе долу 140-150 години,тая работа с дипломация световна и европейска е трудна работа,у назе всичко е партии и партийно строителство,няма време да узреем нормално и все сме припряни,та така

    Коментиран от #37, #38

    19:28 07.08.2026

  • 36 Мурзик

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Човекът имаше предвид 1944 г. - съветската окупация, избиването на интелигенцията и завземане на властта от полуграмотни партизани.

    20:09 07.08.2026

  • 37 Тцъ...

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Старчок":

    Когато хората следваха естествения ход на еволюцията, обществата им се сплотяваха и успяваха да въздействат със стачки, протести и други обществени прояви на самозабравилите се общественици или капиталисти, постигнаха някаво равновесие между работници и работодатели, а ние следвахме инструкциите от Москва и ги иронизирахме, че били загниващ непродуктивен капитализъм на който дните вече са преброени. Точно тогава в техните държави се постигна може би не съвсем справедлив, но някакъв баланс между работодатели, политици и обикновени граждани. Не станаха всички богаташи, но доходите им станаха някакси прилични според нуждите и това не беше благодарение на добрите им политици и работодатели, а на обединението и нетърпимостта на народа. След това настъпи друг период през който им завиждахме защото когато те посетят нашите страни като туристи всичко им е евтино, а когато ние посетим техните, с нашите доходи можем да си позволим само някое кафе и чаша газирана вода. Когато "желязната завеса" падна поне за нас, си мислехме, че всичко идва наготово, както в училище ни представяха комунизма и няма нужда за нищо да се напъваме. Проблема е, че и след почти 4 десетилетия не разбрахме, че всичко което беше постигнато при тях е било постигнато с непрекъсната борба със злото. Е, не за всички, то и при нас вече има едни дето са го постигнали, но те ще продължават да живеят а наш гръб, а никой нищо няма да направи за нас ако ние сами не си го направим.

    20:23 07.08.2026

  • 38 Тцъ...

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Старчок":

    "Взех елката и сметнах..."
    Тя, елката не бърка! Бъркаме ние, но няма да ти казвам къде защото се губи смисъла, досети се сам!

    20:33 07.08.2026

  • 39 Така Така

    1 0 Отговор
    Нещо за кремчета липсващи по летищата не прочетох, но е факт и съществува този феномен, който на всичкото отгоре не спира да дава съвети и да споделя мнения по медиите.

    20:35 07.08.2026

  • 40 Цвете

    2 0 Отговор
    РЕЗУЛТАТА Е И ДНЕС С ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА. НЕ ЧУВСТВАТ ЛИ НЕУДОБСТВО ОТ СТРАНА НА ВЪНШНО, ЧЕ РАЗНИ КИКИМОРИ НИ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД СВЕТА?

    23:40 07.08.2026

  • 41 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "14 - и "прогресивен" ваксаджия":

    До 14 - и "прогресивен" ваксаджия - то историята се повтори и през 1989 год. - 28 място по индекс на човешкото развитие на ООН, сега към 70 място.Представител на комунистически ни елит в момента управлява Международния Валутен Фонд например. Но после дойдоха "демократите"

    02:01 08.08.2026

  • 42 э абаротное

    0 0 Отговор
    Хора , 15-20 години ЛИЦЕТО на България беше един екземпляр , който на срещите на високо равнище , вървеше с ръка в джоба , козируваше на своите колеги , прегръщаше ги и ги целуваше , все едно са му аверите от махалата , говореше им на малки имена . А после зад гърба им се присмиваше и се хвалеше как се правил на артист и им го набивал с 200 !
    Помните ли как каза на Макрон , сочейки дипломатите ни - ТУК всички ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ !?
    Как си носеше маската под носа и когато му казаха , той мислише , че го поздравяват ?
    Как на среща с австриеца , каза че ял торта САХЕР ?
    Бай Ганьо в най-бруталната му и ПРОСТАШКА , уродлива форма !

    09:07 08.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ

    0 0 Отговор
    Много важно е да се знае факта , че главния виновник за скандала с кандидатурата на БОКОВА , е желанието на Борисов да СЛОЖИ свой човек , а не Ирина , която представляваше БСП !
    На последвалото гласуване , България загуби , но в личен план Бокова взе много повече гласове от бойковия кандидат Кристалинка !
    Благодарение на нашенския бай Гань00000 !

    09:35 08.08.2026

  • 47 Само Питам

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    В коментари 43-44-45 беше написано същото като в 46 , но с малката разлика , че виновникът беше наречен с думите ПРОСТАК и бай Ганьо БАНКЯНСКИ !
    Какво обидно , нецензурно и вулгарно има в това. Още повече , ако е чистата ИСТИНА ?

    09:39 08.08.2026