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Ема Хеминг била сгодена за друг мъж, когато се запознала с Брус Уилис

Ема Хеминг била сгодена за друг мъж, когато се запознала с Брус Уилис

7 Август, 2026 16:58 1 668 9

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Бившият модел разказа как е започнала връзката ѝ с холивудската звезда

Ема Хеминг била сгодена за друг мъж, когато се запознала с Брус Уилис - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ема Хеминг Уилис разказа за началото на отношенията си с холивудския актьор Брус Уилис, с когото е женена от 2009 г.

В подкаста Making Space на телевизионната водеща Хода Котб Ема Хеминг Уилис сподели, че двамата се запознали през 2005 г. във фитнес зала в Лос Анджелис. По това време тя работела активно като модел, а Брус Уилис вече бил световноизвестен с филми като „Умирай трудно“ и сериала „Съдружници по неволя“.

Ема Хеминг Уилис признава, че преди срещата им не е следяла особено кариерата на актьора, тъй като екшън филмите не били сред любимите ѝ жанрове. Това, което я впечатлило, било поведението му извън екрана.

„Той беше толкова топъл, харизматичен и забавен. Наистина отделяше време, за да разбере повече за мен и живота ми“, разказва тя. След първата им среща Ема дори споделила с майка си колко приятен човек е Брус Уилис, въпреки че тогава самата тя била сгодена за друг мъж.

Романтичната им връзка започнала по-късно, след края на годежа ѝ. По думите на Ема Хеминг Уилис отношенията им още от самото начало били белязани от усещане за сигурност, лекота и забавление.

Двамата сключиха брак през март 2009 г. и имат две дъщери, Мейбъл Рей Уилис и Евелин Пен Уилис. Брус Уилис има още три дъщери, Румър, Скаут и Талула Уилис, от предишния си брак с актрисата Деми Мур. Семейството поддържа близки отношения и след развода на Брус Уилис и Деми Мур.

През март 2022 г. близките на Брус Уилис съобщиха, че актьорът прекратява кариерата си заради афазия, която засяга способността за комуникация. През февруари 2023 г. семейството обяви по-конкретната диагноза фронтотемпорална деменция.

Оттогава Ема Хеминг Уилис активно говори за предизвикателствата пред хората, които се грижат за близък с деменция. Тя е автор и на книгата The Unexpected Journey, посветена на грижата за човек с подобно заболяване и необходимостта семействата да получават повече практическа и психологическа подкрепа.

През 2025 г. Ема Хеминг Уилис разкри, че Брус Уилис живее в отделен, специално адаптиран дом с постоянен екип от специалисти. По думите ѝ решението е взето, за да бъдат едновременно осигурени подходящи грижи за актьора и нормална ежедневна среда за двете им по-малки дъщери.

Семейството продължава да пази в голяма степен подробностите около състоянието на Брус Уилис. Официалната позиция на близките му остава, че основният им приоритет е той да води възможно най-пълноценен живот, като същевременно използват публичността около диагнозата му за повишаване на информираността за фронтотемпоралната деменция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Анита артистичния хайлайф ескорт

    3 3 Отговор
    Най сладката супа е супата от курешки глави застроена с мляко 🥳🤭

    17:10 07.08.2026

  • 2 урко

    11 1 Отговор
    то на всички е ясно че тя е златотърсачка, но сега изтегли късата клечка защото явно доста време ще трябва да гледа дементния си мъж, съответно да плаща на гледачки и персонал за това

    Коментиран от #7

    17:21 07.08.2026

  • 3 123

    4 0 Отговор
    Демецията е нелечим синдром, с продължителност 8-10 г., затова по-добре до последно да не знаеш диагнозата.

    17:24 07.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тая

    10 1 Отговор
    Още приживе го изостави, уж да е под лекарски грижи, но човека, макар и дементен, чувства и разбира, че при тая възрастова разлика, колкото и да е богат и забавен, маските вече са свалени.

    17:29 07.08.2026

  • 6 а ти ли събе си

    6 0 Отговор
    била сгодена за друг мъж, когато се запознала с сегашния

    17:30 07.08.2026

  • 7 Ха, тя не го гледа

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "урко":

    Настаниха го в дом. Така че сега пак си търси годеник сигурно.

    17:31 07.08.2026

  • 8 Мдаа

    8 1 Отговор
    Жените никога не пускат клона, преди да се хванат за друг, на което една росиянка контлира.Вие като си купувате нови обувки, боси ли отивате в магазина ?

    17:37 07.08.2026

  • 9 нека позня

    6 1 Отговор
    и зарязаният не е бил някой стругар

    17:57 07.08.2026