Ема Хеминг била сгодена за друг мъж, когато се запознала с Брус Уилис

Ема Хеминг Уилис разказа за началото на отношенията си с холивудския актьор Брус Уилис, с когото е женена от 2009 г.

В подкаста Making Space на телевизионната водеща Хода Котб Ема Хеминг Уилис сподели, че двамата се запознали през 2005 г. във фитнес зала в Лос Анджелис. По това време тя работела активно като модел, а Брус Уилис вече бил световноизвестен с филми като „Умирай трудно“ и сериала „Съдружници по неволя“.

Ема Хеминг Уилис признава, че преди срещата им не е следяла особено кариерата на актьора, тъй като екшън филмите не били сред любимите ѝ жанрове. Това, което я впечатлило, било поведението му извън екрана.

„Той беше толкова топъл, харизматичен и забавен. Наистина отделяше време, за да разбере повече за мен и живота ми“, разказва тя. След първата им среща Ема дори споделила с майка си колко приятен човек е Брус Уилис, въпреки че тогава самата тя била сгодена за друг мъж.

Романтичната им връзка започнала по-късно, след края на годежа ѝ. По думите на Ема Хеминг Уилис отношенията им още от самото начало били белязани от усещане за сигурност, лекота и забавление.

Двамата сключиха брак през март 2009 г. и имат две дъщери, Мейбъл Рей Уилис и Евелин Пен Уилис. Брус Уилис има още три дъщери, Румър, Скаут и Талула Уилис, от предишния си брак с актрисата Деми Мур. Семейството поддържа близки отношения и след развода на Брус Уилис и Деми Мур.

През март 2022 г. близките на Брус Уилис съобщиха, че актьорът прекратява кариерата си заради афазия, която засяга способността за комуникация. През февруари 2023 г. семейството обяви по-конкретната диагноза фронтотемпорална деменция.

Оттогава Ема Хеминг Уилис активно говори за предизвикателствата пред хората, които се грижат за близък с деменция. Тя е автор и на книгата The Unexpected Journey, посветена на грижата за човек с подобно заболяване и необходимостта семействата да получават повече практическа и психологическа подкрепа.

През 2025 г. Ема Хеминг Уилис разкри, че Брус Уилис живее в отделен, специално адаптиран дом с постоянен екип от специалисти. По думите ѝ решението е взето, за да бъдат едновременно осигурени подходящи грижи за актьора и нормална ежедневна среда за двете им по-малки дъщери.

Семейството продължава да пази в голяма степен подробностите около състоянието на Брус Уилис. Официалната позиция на близките му остава, че основният им приоритет е той да води възможно най-пълноценен живот, като същевременно използват публичността около диагнозата му за повишаване на информираността за фронтотемпоралната деменция.