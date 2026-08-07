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Английският национал Айвън Тони обвинен в нападение в лондонски клуб

Английският национал Айвън Тони обвинен в нападение в лондонски клуб

7 Август, 2026 17:11 1 041 2

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Скандал разтърси футболните среди – нападателят на Англия ще отговаря пред закона за инцидент в Сохо

Английският национал Айвън Тони обвинен в нападение в лондонски клуб - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Звездата на английския национален отбор Айвън Тони се оказа в центъра на полицейско разследване. 30-годишният нападател, който в момента защитава цветовете на саудитския Ал-Ахли, бе официално обвинен в нападение, довело до телесна повреда, след инцидент в нощен клуб на прочутата "Уордър Стрийт" в Сохо, Лондон.

Според информация от лондонската полиция, обвинението срещу Тони е повдигнато на 31 юли, а инцидентът датира от 6 декември миналата година. По данни на британския таблоид The Sun, футболистът е бил арестуван след предполагаем удар с глава по време на разгорещен спор в нощното заведение. Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и футболните анализатори, които следят развитието с повишено внимание.

Айвън Тони ще трябва да се яви пред Магистратския съд в Уестминстър на 24 септември, където ще има възможност да представи своята гледна точка. Представител на футболиста коментира, че Тони е шокиран от обвиненията, но е решен да докаже своята невинност пред съда. "Айвън признава обвинението, но вярва, че истината ще излезе наяве", заяви говорителят му.

Скандалът хвърля сянка върху иначе успешната кариера на Тони, който се утвърди като един от най-резултатните нападатели на Острова.


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  • 1 Верно ли бе

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    Докато е извършвал нападението, издавал ли е маймунски звуци ?

    17:25 07.08.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Айвън е Иван, бе.

    18:11 07.08.2026

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