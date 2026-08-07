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Гала показа първа СНИМКА с второто си внуче

Гала показа първа СНИМКА с второто си внуче

7 Август, 2026 14:31 1 250 18

  • гала-
  • внуче-
  • внучка-
  • бебе-
  • мари константин-
  • водеща

Водещата прекарва цялото си свободно време с дъщеря си Мари и бебето

Гала показа първа СНИМКА с второто си внуче - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Култовата водеща Гала умили последователите си в социалните мрежи със семеен кадър от скорошната си лятна почивка. Емблемата на "На кафе", която се носи на крилете на щастието откакто се появи втората ѝ внука, за първи път публикува снимка, на която гушка бебето Джина.

На снимката Гала нежно се любува на бебето в прегръдките си, докато двете се наслаждават на спокойствието край морето. Усмивката на водещата ясно показва колко специален е този момент за нея.

Отдавна не е тайна, че семейството е най-голямото богатство на Гала. След появата на първата ѝ внучка Лора тя неведнъж е споделяла колко щастлива я прави ролята на баба, а сега цялата ѝ любов е насочена и към най-новия член на семейството – малката Джина.

Гала показа първа СНИМКА с второто си внуче


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се омитат

    18 0 Отговор
    Тази дърта кифла и нейната свита, от описа на ТВ

    14:34 07.08.2026

  • 2 моля ви

    22 1 Отговор
    Смилете се ,и не показвайте повече това чудо!!

    14:34 07.08.2026

  • 3 А втора

    13 0 Отговор
    снимка с първото си внуче няма ли?

    14:40 07.08.2026

  • 4 Въй

    7 0 Отговор
    Гала показа втора снимка с ПЪРВОТО си внуче.

    14:49 07.08.2026

  • 5 Жайме

    9 0 Отговор
    Очакват се трета,четвърта,пета и т.н снимки на внучетата й.

    14:53 07.08.2026

  • 6 Каймака на утайката

    12 0 Отговор
    Резила е пълен

    15:15 07.08.2026

  • 7 ОБЕКТИВНИЯ

    11 0 Отговор
    Да са живи и здрави!
    Не ни занимавайте с тези !
    Няма никаква сензация !
    Много хора имат внуци и пра-внуци !

    15:17 07.08.2026

  • 8 Айде На пенсия

    10 0 Отговор
    Еми абсолютна бабишкера, на пенсия!!!

    15:19 07.08.2026

  • 9 айде къшката от ефира

    9 0 Отговор
    Доста грозен конски профил на бабата. Не е за показване.

    15:20 07.08.2026

  • 10 Дани

    9 0 Отговор
    Докога ще я показвате бабичка гала?То не бе да води голямата в студиото/като чели и е бащиния/сега с малката че били у гърция?!Ами да седне и да си гледа и щерката и внучките .Та гала ли е саво баба??!!ДА Я МАХАТ ОТ СКУЧНОТО И ПРЕДАВАНЕ И ДА СИ ГЛЕДА ДОМОЧАДИЕТО!!!!

    15:22 07.08.2026

  • 11 офффф

    6 0 Отговор
    офффф ...чета че гала показала снимка на второто си
    Куче

    Коментиран от #16

    15:26 07.08.2026

  • 12 Мнение

    9 0 Отговор
    Някой интересува ли се по принцип от Гала? Не стига, че задръства телевизията с клюките в беззъбото си предаване, та и тука продължение. Изглежда няма новини

    15:27 07.08.2026

  • 13 БЕЗ ДУМИ

    5 0 Отговор
    И КАКВО ТОЛКОВА ГО КРИЕ, ХЕМ ИСКАЛА ДА ГО ПОКАЖЕ ХЕМ ЗАТУНТИЛА

    15:28 07.08.2026

  • 14 Баба Йоца гледа

    5 0 Отговор
    Ама Маро колко ти плати бабичка гала да я рекламираш??

    15:31 07.08.2026

  • 15 тез бяха първи в обоначването

    8 0 Отговор
    тая едно време въртеше едно колело с онзи клепар, (забравих му името), и викаха Невааадааааааа. От там започна дълбаенето ни като държава!

    15:32 07.08.2026

  • 16 хахахаххахахаа

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "офффф":

    ...и гледам кокершпаниол на снимката...

    15:34 07.08.2026

  • 17 МНОГО МОЛЯ!!!

    6 0 Отговор
    ОТ тук нататък бъдете така добри да ни информирате за всяка нейна снимка с кое да е внуче, че не се издържа вече - направо нямам сили да ги ожидам тез снимки - чудя се защо суша било в Европа, а то всите европейци зажаднели за таквоз зрелище - Гала…с внуче!!!

    16:03 07.08.2026

  • 18 Още кифли и безполезни създания

    5 0 Отговор
    Кое е новината и коя беше тази

    16:04 07.08.2026