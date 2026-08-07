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Братът на Анджелина Джоли се раздели с жена си и обяви, че е гей

Братът на Анджелина Джоли се раздели с жена си и обяви, че е гей

7 Август, 2026 15:31 1 074 20

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  • семейство-
  • развод-
  • гей-
  • сексуална ориентация

Бившата му съпруга бе неотлъчно до него

Братът на Анджелина Джоли се раздели с жена си и обяви, че е гей - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор и режисьор Джеймс Хейвън, по-големият брат на холивудската звезда Анджелина Джоли, публично обяви, че е гей.

53-годишният Джеймс Хейвън направи признанието на 6 август по време на излъчване на живо в Substack заедно с бившата си съпруга Роми Имбели, позната от риалити поредицата „The Real L Word“. Той определи решението си като начало на нов етап, в който може да живее по-открито и в съответствие със собствената си идентичност.

Джеймс Хейвън разказа, че още като дете е усещал силна връзка с женски образи и персонажи, но тогава не е разполагал с езика и разбирането, с които да обясни това. По думите му публичното разкриване на сексуалната му ориентация не означава, че се превръща в различен човек, а че позволява на останалите да го видят такъв, какъвто винаги е бил.

Актьорът изрази надежда семейството и близките му да приемат решението му с разбиране и да поставят личната връзка над етикетите. Джеймс Хейвън е син на актьора Джон Войт и покойната актриса и продуцент Маршелин Бертран.

Роми Имбели публично подкрепи бившия си съпруг и заяви, че той остава един от най-важните хора в живота ѝ. Двамата посочиха, че връзката им продължава в различна форма, основана на близост и взаимна подкрепа.

Джеймс Хейвън и Роми Имбели сключиха брак на 12 август 2024 г. на интимна церемония в Лагуна Бийч, Калифорния. Само 15 дни по-късно Имбели подаде документи за анулиране на брака, а през март 2025 г. публично потвърди решението си. На церемонията присъства бащата на Хейвън Джон Войт, докато Анджелина Джоли не е била сред гостите според тогавашните публикации.

Паралелно с личното си изявление Джеймс Хейвън подготвя и нов седмичен подкаст, озаглавен „Save Haven with James Haven“. Проектът ще бъде продуциран от Wonder Peak Media и ще проследява личните решения и повратните моменти, които оформят живота на гостите. Премиерна дата засега не е обявена.

Джеймс Хейвън има участия като актьор в продукции като „Gia“ и „Original Sin“, но през последните години поддържа значително по-нисък публичен профил от сестра си Анджелина Джоли.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    10 0 Отговор
    нещо като трите прьста чело мирчев

    15:32 07.08.2026

  • 2 Пенсионер

    25 0 Отговор
    То без да го обявява се вижда

    15:32 07.08.2026

  • 3 гръндж

    8 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    15:33 07.08.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    ПаддраZин гнусен...

    15:33 07.08.2026

  • 5 и той или тя

    16 0 Отговор
    като сестра си - с отвсякъде хлопащо и прогнило дюшеме

    15:33 07.08.2026

  • 6 Гьонсурат

    7 0 Отговор
    Закъсал е с парите човекът и е решил да стане гей.

    15:36 07.08.2026

  • 7 жена

    6 3 Отговор
    иначе пък красиво момче бе
    ееееххххх, неостанаха мъже вече....всички ни загърбиха....

    15:36 07.08.2026

  • 8 ако е с дълга коса е като жена

    9 0 Отговор
    хубави черти - той по хубав от сестрата

    15:38 07.08.2026

  • 9 бушприт

    0 1 Отговор
    покойната актриса и продуцентка- Маршелин Бертран.

    15:38 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Eдин

    3 0 Отговор
    Ха, а Аджелина дали и тя не е гейка? !

    15:57 07.08.2026

  • 13 електрошок

    1 4 Отговор
    Анджелина няма как да е гейка.Тя си има розичка между крачетата и цуцицоцицеци в циципаса й.Цялата е дупе,баджаци и сладости всякакви!

    Коментиран от #16

    15:58 07.08.2026

  • 14 ристю

    1 2 Отговор
    Анджелина е за смучки цялата!

    16:00 07.08.2026

  • 15 Съгласен

    2 0 Отговор
    Какво ме интересува, че на ходжата жена му пръднала?

    16:05 07.08.2026

  • 16 Да знаеш

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "електрошок":

    Тя $и$и няма, отряза си ги преди няколко години!

    16:06 07.08.2026

  • 17 Янко

    0 0 Отговор
    Да заповяда в българския парламент при колегите си

    16:14 07.08.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    Две отре,пки ляви марксистки комунистически терористични ЛА,,ЙНА

    16:26 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 българина

    0 0 Отговор
    същия като Ралф Ш, нпо тата си вършат рабоата, рабиват семейства, докато не се стигне до раждания само по изкуствен път и контрол върху бройката хора! защо обаче все на белия човек се посяга, а не на африка индия и др плодящи се държави и етноси?

    16:39 07.08.2026