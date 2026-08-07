Братът на Анджелина Джоли се раздели с жена си и обяви, че е гей

Американският актьор и режисьор Джеймс Хейвън, по-големият брат на холивудската звезда Анджелина Джоли, публично обяви, че е гей.

53-годишният Джеймс Хейвън направи признанието на 6 август по време на излъчване на живо в Substack заедно с бившата си съпруга Роми Имбели, позната от риалити поредицата „The Real L Word“. Той определи решението си като начало на нов етап, в който може да живее по-открито и в съответствие със собствената си идентичност.

Джеймс Хейвън разказа, че още като дете е усещал силна връзка с женски образи и персонажи, но тогава не е разполагал с езика и разбирането, с които да обясни това. По думите му публичното разкриване на сексуалната му ориентация не означава, че се превръща в различен човек, а че позволява на останалите да го видят такъв, какъвто винаги е бил.

Актьорът изрази надежда семейството и близките му да приемат решението му с разбиране и да поставят личната връзка над етикетите. Джеймс Хейвън е син на актьора Джон Войт и покойната актриса и продуцент Маршелин Бертран.

Роми Имбели публично подкрепи бившия си съпруг и заяви, че той остава един от най-важните хора в живота ѝ. Двамата посочиха, че връзката им продължава в различна форма, основана на близост и взаимна подкрепа.

Джеймс Хейвън и Роми Имбели сключиха брак на 12 август 2024 г. на интимна церемония в Лагуна Бийч, Калифорния. Само 15 дни по-късно Имбели подаде документи за анулиране на брака, а през март 2025 г. публично потвърди решението си. На церемонията присъства бащата на Хейвън Джон Войт, докато Анджелина Джоли не е била сред гостите според тогавашните публикации.

Паралелно с личното си изявление Джеймс Хейвън подготвя и нов седмичен подкаст, озаглавен „Save Haven with James Haven“. Проектът ще бъде продуциран от Wonder Peak Media и ще проследява личните решения и повратните моменти, които оформят живота на гостите. Премиерна дата засега не е обявена.

Джеймс Хейвън има участия като актьор в продукции като „Gia“ и „Original Sin“, но през последните години поддържа значително по-нисък публичен профил от сестра си Анджелина Джоли.