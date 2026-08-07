Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп за ракетите за Patriot: Те са необходими и на нас

Доналд Тръмп за ракетите за Patriot: Те са необходими и на нас

7 Август, 2026 17:09 2 319 69

  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • пейтриът-
  • пентагон-
  • иран

След срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot

Доналд Тръмп за ракетите за Patriot: Те са необходими и на нас - 1
BBC BBC

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон се нуждае от собствените си ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, коментирайки възможността за предоставяне на допълнителни боеприпаси на Украйна. Думите му са цитирани от Би Би Си.

По време на брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан дали САЩ ще отпуснат още ракети за Patriot, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия е засилила атаките с балистични ракети срещу украински градове, а недостигът на прехващачи затруднява защитата им.

"Те са необходими и на нас", отговори американският президент. Той добави, че запасите на САЩ трябва да бъдат попълнени, тъй като предшественикът му Джо Байдън е предоставил на Украйна "много оръжия безплатно".

След срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot. Впоследствие обаче той нееднократно намекна, че това може и да не се случи.

По време на неотдавнашната си среща с Тръмп в Белия дом Зеленски отново е поискал допълнителни ракети-прехващачи за защита на украинската енергийна инфраструктура през зимата. Според информации на световни медии американският президент е отказал искането.

По-рано агенция Reuters съобщи, че запасите на САЩ от някои видове ракети са намалели значително, след като Вашингтон ги използва по време на военните действия срещу Иран, започнали в края на февруари тази година.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 14 Отговор
    САЩ произвеждат по 30 ракети Пейтриът на месец а Зеленски ги харчи за ден.

    Коментиран от #11, #43, #53, #55

    17:10 07.08.2026

  • 2 в240

    39 7 Отговор
    Eeee,че зеления жив ли е ощеее?!

    Коментиран от #48

    17:12 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НА ЕВРЕИНА НЕ МУ

    44 7 Отговор
    СТИГНАХА 200 МИЛИАРДА,ИСКА И ОЩЕ И ОЩЕ. КОЛКО ЛИ Е СВИЛ ЗА СЕБЕ СИ ?!

    17:14 07.08.2026

  • 5 Какво стана с 40 дневната укроперемога ?

    32 9 Отговор
    Сега започва паремога срещу руската военна промишленост.

    Коментиран от #8, #30

    17:15 07.08.2026

  • 6 Тази война показа

    58 8 Отговор
    колко са нефелни САЩ и НАТО.Изпаднаха в комична ситуация.Всички срещу Русия и накрая едно голямо МЯУУ.

    Коментиран от #13, #60

    17:16 07.08.2026

  • 7 Наркоманчето

    35 7 Отговор
    пай хвана средния

    17:16 07.08.2026

  • 8 АМИ СТАНА ЧЕ

    40 6 Отговор

    До коментар #5 от "Какво стана с 40 дневната укроперемога ?":

    ЗАГУБИХА 40 СЕЛА ЗА 40 ДЕНА. ЧЕСТИТО НА НЕПЕЧЕЛИВШИТЕ.

    Коментиран от #57

    17:17 07.08.2026

  • 9 Горски

    40 9 Отговор
    Днес в тази сложна военно - политическа обстановка как е възможно ЕС да се ръководи от Урсула Гертруд фон дер Лайен - майка на 7 деца, и през по-голямата част от своята кариера е била домакиня, а след помощник - асистент по акушерство ? А уточниха ли датата кога ще го бесят този кокаинов шут ? Хехе, подготвят информационната почва за замяната на Зелю, става вече неудържим. Постоянните заменки на разни фигури от администрацията ужким като борба с корупцията не могат да замажат положението. Вай, вай, помахайте му за довиждане, не мисля че ще оцелее тази зима. Великият герой и зелен наркоман ще бъде изхвърлен като мръсно куче.

    Коментиран от #14

    17:18 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кой те излъга

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ти е вярна информацията. 5 ракети месечно,а за цената не питай,космическа.

    17:20 07.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    31 7 Отговор
    Зелето духна супата, и укЛайна тоже, хаэахах

    17:20 07.08.2026

  • 13 6666

    9 44 Отговор

    До коментар #6 от "Тази война показа":

    Че как си го извади тоя извод?Руснаците да не са цъфнали и завързали.НАТО не воюва директно с раша.Ако беше така, раша щеше да остане в историята.

    Коментиран от #16, #21

    17:22 07.08.2026

  • 14 Дада

    11 43 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Урсула е около 160 пъти по умна от Путин, по-далновидна, по-хуманна и всичко по. Освен това е с около 25 пъти по-големи топки от него.

    Коментиран от #17, #23, #25

    17:22 07.08.2026

  • 15 Шизофрен

    28 6 Отговор
    Русия по думите на на всички евротретополови..може да произвежда по половин ракета в месец , дори взема чипове от перални, които откраднала от укробендери. а сега изведнъж те са десетки на ден хвърчат и касат тиквите на нацисти..Добри дни за добри хора..мир на всички без нацистки отрепки..

    Коментиран от #22

    17:25 07.08.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    31 9 Отговор

    До коментар #13 от "6666":

    Ами, айде пратете Му ракети или свършиха, а "войнико",? Хахахах.
    Те ракети ви свършват без сериозна война бе Умник, къде ще воюваш с Русия, хахахаа. Имаше няколко, пробваха Се, хахаах

    Коментиран от #66

    17:25 07.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 7 Отговор

    До коментар #14 от "Дада":

    Изкарай пръстите от контакта.

    Коментиран от #20

    17:26 07.08.2026

  • 18 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    23 6 Отговор
    Затова всеки лесно ги лъже.

    Коментиран от #47

    17:27 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "6666":

    Този начин на мислене доведе Европа и нато до това дередже Всички забравиха за едни цистерни с много задвижващи мостове та се наложи да им се напомня Европа за пореден път сгреши Време е да си бере киселите плодове

    17:29 07.08.2026

  • 22 хихи

    5 24 Отговор

    До коментар #15 от "Шизофрен":

    а русотретополовите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    17:29 07.08.2026

  • 23 твоята

    32 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дада":

    урсула накара ли такива като теб да биете по 5-6 ваксини..и сега какво да чакаме от теб..освен да ръсиш глупости..ваксина действа..ще има още ковид изненади...

    17:30 07.08.2026

  • 24 Психиатрията

    23 5 Отговор
    Ще остане с три области , с колкото а създал Ленин !Бог с Русия !

    17:32 07.08.2026

  • 25 Горски

    26 5 Отговор

    До коментар #14 от "Дада":

    " Умната " ти урсула защо не си прати децата на фронта да попълва редиците? Какъв пример дава?

    17:32 07.08.2026

  • 26 Минувач

    23 5 Отговор
    Още си спомням заглавията, как Русия свършила ракетите, ххахаха.
    А, каква стана тя - Русия им ги праща на талази, а някой друг свършил ракетите - целия Запад, не само Укро и Европа.
    Да видим сега ЕС, ако ще да дава и 1 трилион от нашите пари за Украйна, то как се сваля руска балистика с парче хартийка, която освен на фунийки, явно не може да се превърне в прехващач.

    17:35 07.08.2026

  • 27 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    23 6 Отговор
    Пак получи на геврека дупката.

    17:35 07.08.2026

  • 28 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    22 5 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер. Че като няма патриоти ще е шумно.

    Коментиран от #61

    17:36 07.08.2026

  • 29 глупости

    20 5 Отговор
    В производството на тези ракети участват 50 фирми като доставчици на атделни компоненти. И как украйна ще организира всичко това. Приказки за наивници. И защо смятат , че Русия ще търпи подобен завод в Украйна. Тогава остава варианта украйна да строи военен завод в друга държава, което е пълен абсурд.

    17:37 07.08.2026

  • 30 ужас

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Какво стана с 40 дневната укроперемога ?":

    Изгубиха Черно море, много е добре.

    17:38 07.08.2026

  • 31 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 3 Отговор
    До кога ще ни занимавате с тия двамата утрепани нищо не става от тях

    17:39 07.08.2026

  • 32 Путин

    18 5 Отговор
    Ех ,деца.....И аз имам проблем.Моите ракети са в излишък и с ръст на икономиката и брутния продукт.А си воювам без никакъв зор.

    17:40 07.08.2026

  • 33 ТАЗИ ВЕЧЕР БАНДЕРИТЕ СА ПОКАНЕНИ

    23 6 Отговор
    На тренировъчните стрелби на корейската армия. Слава.

    17:40 07.08.2026

  • 34 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    8 22 Отговор
    Путин получи рапорт от ПОЧИНАЛ полковник❗
    ✅️Запис на разговора на Путин с командира на 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия (известна още като Псковска дивизия) беше публикуван вчера от прокремълски медии (както и от уебсайта на Кремъл). В записа Путин пита полковник Шихабидов дали всичко е наред в армията, а той докладва, че всичко е наред...
    👆😁Полковник Абдулазиз Шихабидов обаче почина още през пролетта на 2025 г.: през май същата година „Агенцията“ съобщи, че дагестанските училища са започнали да провеждат помен за полковника, който два месеца по-рано е назначен за командир на 76-та дивизия.
    Z-каналите също потвърдиха смъртта на Шихабидов❗
    🤣🤣🤣

    17:40 07.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Механик

    14 4 Отговор
    Кво правите бе хора? Е сега СтоянГергиев ще се запени, ще почне да кълне като брадата ромка на кооперативен пазар, ще се задави в злобата си ще отлети към вечните ловни полета.
    Той горкия таман най-после реши, че Тръмп е белия вожд и "бомби москва, бомби моджабите" и сега ще трябва пак да го нарича "Агент Краснов".
    Ми, имайте милост де!

    17:50 07.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 бай дончо

    9 5 Отговор
    пак го оставих бедния вхуйчо с пръст в г..а
    само проси от тоз от онзи наивник

    Коментиран от #63

    17:51 07.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Най-добре ще е

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украйна сама да си разработи подобни противобалистични ракети. Не само за собствена защита, но и като много печеливш бизнес.

    17:56 07.08.2026

  • 44 С много нисък интелест са

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "така е русофободебилни хейтъри":

    Не са разбрали, че турски роби не се освобождават.
    Оставяш ги да ги трамбоват анадоллиите

    Коментиран от #51

    17:57 07.08.2026

  • 45 Дзак

    5 4 Отговор
    Това беше ясно от самото начало!

    18:04 07.08.2026

  • 46 Уайлдбери изгоре

    7 11 Отговор
    Рашистите нападнаха стадиона в Одеса. Има разрушения по козирката и трибуната. Абсолютно безсмислен във военно отношение удар, единствено с цел тероризъм. И тези ще ми ги връщат в спортните състезания. Абсурд!

    18:07 07.08.2026

  • 47 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 12 Отговор

    До коментар #18 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Затова Хаяско ги лъже и умират по окопите да тоя дето духа.

    Коментиран от #52

    18:08 07.08.2026

  • 48 хаха🤣

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "в240":

    остави зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по северно корейския модел🤣

    18:09 07.08.2026

  • 49 Вълк

    3 6 Отговор
    Трамп щял да се кандидатира за президент на р00сия следващия мандат

    18:09 07.08.2026

  • 50 Тръмплин

    11 3 Отговор
    - Демек: и ние я закъсахме здраво, Зелка.

    18:09 07.08.2026

  • 51 Град Козлодуй

    6 12 Отговор

    До коментар #44 от "С много нисък интелест са":

    Така е приятел. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    18:10 07.08.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С ней нисък. Интеллект са укрите. С бой Ги товарят в бусове, а те траят.
    После са българите.
    После са арменците.
    Това е все около нас.
    Които познавам. Другите не Ги знам

    18:11 07.08.2026

  • 53 Знаещ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За прихващане на 1 модернизирана балистична ракета Искандер М са нужни минимум 4 ракети Пейтриът . С думи прости за 8 ракети Искандер , бандерите ще издумкат цялото дневно производство на Пейтриъти . Е , да . Но Руснаците изстрелват дневно по 20 Искандера М. Плюс летящи с 2500 киломера в час свръхзвукови Оникси . Плюс неуловими от Пейтриътите хиперзвукови Кнжали и Циркони . Плюс сега Ким пратил 120 свои балистични ракети . Плюс крилати Искандер К. Плюс Бастиони . Плюс Герани и Гербери...

    18:13 07.08.2026

  • 54 1111

    7 3 Отговор
    Аве, няма играчки за Зеленото Плъхче ... и в склада няма...

    18:13 07.08.2026

  • 55 Последния идиот

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ти е вярна информацията. САЩ произвеждат 600 ракети Пейтриът годишно, т.е. 50 броя месечно.

    18:14 07.08.2026

  • 56 123

    11 4 Отговор
    И как ще им даде технология да ги произвеждат, като след известно време Руснаците могат да превземат фабриката и да получат достъп да тази технология. Не вярвам САЩ да са чак толкова загубени.

    18:16 07.08.2026

  • 57 Знаещ

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "АМИ СТАНА ЧЕ":

    Не само 40 села . Константиновка падна. На руснаците останаха 2 улици да превземат Красний Лиман . Руски щурмови групи влязоха в Орехов и предградията на Краматорск...

    18:16 07.08.2026

  • 58 Артилерист

    5 3 Отговор
    Това криволичене е характерно за Тръмп. Но поддръжката за Украйна не спира. В американската терминология Русия се определя като "заплаха". Това означава ОБЕКТ, който подлежи на неутрализация, изолация и последователно изтощение. Русия е в тази категория. За разлика от заплахата, "съперник" е СУБЕКТ, с когото може да се договарят. На следващо място е важно да се подчертае, че американците приемат всяка отстъпка без твърдо насрещно изискване, не като дипломатически жест, а като индикатор за ЛИПСА НА РЕСУРСИ ЗА СЪПРОТИВА. За сега американците смятат Русия за безопасна за себе си и затова продължават да предоставят разузнавателна информация от спътниците си на Украйна, но ген Суровикин се чува, че се завръща и хич не е изключено, освен нарастване на балистични удари, да започне и спиране работата на някои американски спътници...

    18:18 07.08.2026

  • 59 НАЛИ ИМА ИЗТРЕБИТЕЛИ Ф16 .........

    7 3 Отговор
    ЩО НЕ ПОБЕДИ ДО СЕГА РУСИЯ . НЯМА ШОФЬОРИ ЛИ ИЛИ НЯМА РАКЕТИ И ЗА ТЯХ ! .............ДА МАХНЕ СТЪКЛАТА НА КАБИНАТА И ДА МЯТА КАМЪНИ ПО РУСНАЦИТЕ !

    18:22 07.08.2026

  • 60 Русия е най-пострадалата

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тази война показа":

    от тази война. Това е абсолютно категорично. Умират руснаци, а не американци или натовски войници. Но никой не им е виновен на руснаците, че са народа с най-висока смъртност в света - от войни или болести.

    Коментиран от #69

    18:23 07.08.2026

  • 61 Знаещ

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Позволявам си да те поправя . На бандеровски името на град Киев не се произнася Киив , а Куив. Смятай изроди като бандеровката Фарион как са извратили името на града !

    18:24 07.08.2026

  • 62 ЗЕЛЕНСКИ УТРЕ ЩЕ ПОИСКА И МЕЛАНИЯ

    5 4 Отговор
    ДА И БЪРКА В ЛИЦЕНЗА МЕЖДУ КРАКАТА !

    Коментиран от #65

    18:25 07.08.2026

  • 63 Розовото пони Путин 🦄

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "бай дончо":

    И аз така с пръст съм 5 год. в бункера. Не спирам да прося, ама полза няма 🦄🌈😂

    18:26 07.08.2026

  • 64 Укротрола има скоротечен рак.

    3 3 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    Коментиран от #67

    18:28 07.08.2026

  • 65 Розовото пони Путин 🦄

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "ЗЕЛЕНСКИ УТРЕ ЩЕ ПОИСКА И МЕЛАНИЯ":

    Аз съм си добре. От жени не се интересувам 🦄🌈😂

    18:28 07.08.2026

  • 66 6666

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако знаешколкосипрозд ша са афтанизираш.

    19:13 07.08.2026

  • 67 Нямат край

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    19:39 07.08.2026

  • 68 Хи хи

    1 1 Отговор
    Правилно, Америка фърст !! урките да го дуат !!

    20:01 07.08.2026

  • 69 Хи хи

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Русия е най-пострадалата":

    За Русия живота нищо не струва, затова Русия няма никакви загуби !!! НУЛА !!

    20:04 07.08.2026