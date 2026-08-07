Доналд Тръмп за ракетите за Patriot: Те са необходими и на нас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон се нуждае от собствените си ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, коментирайки възможността за предоставяне на допълнителни боеприпаси на Украйна. Думите му са цитирани от Би Би Си.
По време на брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан дали САЩ ще отпуснат още ракети за Patriot, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия е засилила атаките с балистични ракети срещу украински градове, а недостигът на прехващачи затруднява защитата им.
"Те са необходими и на нас", отговори американският президент. Той добави, че запасите на САЩ трябва да бъдат попълнени, тъй като предшественикът му Джо Байдън е предоставил на Украйна "много оръжия безплатно".
След срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot. Впоследствие обаче той нееднократно намекна, че това може и да не се случи.
По време на неотдавнашната си среща с Тръмп в Белия дом Зеленски отново е поискал допълнителни ракети-прехващачи за защита на украинската енергийна инфраструктура през зимата. Според информации на световни медии американският президент е отказал искането.
По-рано агенция Reuters съобщи, че запасите на САЩ от някои видове ракети са намалели значително, след като Вашингтон ги използва по време на военните действия срещу Иран, започнали в края на февруари тази година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #43, #53, #55
17:10 07.08.2026
2 в240
Коментиран от #48
17:12 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НА ЕВРЕИНА НЕ МУ
17:14 07.08.2026
5 Какво стана с 40 дневната укроперемога ?
Коментиран от #8, #30
17:15 07.08.2026
6 Тази война показа
Коментиран от #13, #60
17:16 07.08.2026
7 Наркоманчето
17:16 07.08.2026
8 АМИ СТАНА ЧЕ
До коментар #5 от "Какво стана с 40 дневната укроперемога ?":ЗАГУБИХА 40 СЕЛА ЗА 40 ДЕНА. ЧЕСТИТО НА НЕПЕЧЕЛИВШИТЕ.
Коментиран от #57
17:17 07.08.2026
9 Горски
Коментиран от #14
17:18 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кой те излъга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ти е вярна информацията. 5 ракети месечно,а за цената не питай,космическа.
17:20 07.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
17:20 07.08.2026
13 6666
До коментар #6 от "Тази война показа":Че как си го извади тоя извод?Руснаците да не са цъфнали и завързали.НАТО не воюва директно с раша.Ако беше така, раша щеше да остане в историята.
Коментиран от #16, #21
17:22 07.08.2026
14 Дада
До коментар #9 от "Горски":Урсула е около 160 пъти по умна от Путин, по-далновидна, по-хуманна и всичко по. Освен това е с около 25 пъти по-големи топки от него.
Коментиран от #17, #23, #25
17:22 07.08.2026
15 Шизофрен
Коментиран от #22
17:25 07.08.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "6666":Ами, айде пратете Му ракети или свършиха, а "войнико",? Хахахах.
Те ракети ви свършват без сериозна война бе Умник, къде ще воюваш с Русия, хахахаа. Имаше няколко, пробваха Се, хахаах
Коментиран от #66
17:25 07.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Дада":Изкарай пръстите от контакта.
Коментиран от #20
17:26 07.08.2026
18 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #47
17:27 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "6666":Този начин на мислене доведе Европа и нато до това дередже Всички забравиха за едни цистерни с много задвижващи мостове та се наложи да им се напомня Европа за пореден път сгреши Време е да си бере киселите плодове
17:29 07.08.2026
22 хихи
До коментар #15 от "Шизофрен":а русотретополовите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
17:29 07.08.2026
23 твоята
До коментар #14 от "Дада":урсула накара ли такива като теб да биете по 5-6 ваксини..и сега какво да чакаме от теб..освен да ръсиш глупости..ваксина действа..ще има още ковид изненади...
17:30 07.08.2026
24 Психиатрията
17:32 07.08.2026
25 Горски
До коментар #14 от "Дада":" Умната " ти урсула защо не си прати децата на фронта да попълва редиците? Какъв пример дава?
17:32 07.08.2026
26 Минувач
А, каква стана тя - Русия им ги праща на талази, а някой друг свършил ракетите - целия Запад, не само Укро и Европа.
Да видим сега ЕС, ако ще да дава и 1 трилион от нашите пари за Украйна, то как се сваля руска балистика с парче хартийка, която освен на фунийки, явно не може да се превърне в прехващач.
17:35 07.08.2026
27 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
17:35 07.08.2026
28 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #61
17:36 07.08.2026
29 глупости
17:37 07.08.2026
30 ужас
До коментар #5 от "Какво стана с 40 дневната укроперемога ?":Изгубиха Черно море, много е добре.
17:38 07.08.2026
31 КОЛЬО ПАРЪМА
17:39 07.08.2026
32 Путин
17:40 07.08.2026
33 ТАЗИ ВЕЧЕР БАНДЕРИТЕ СА ПОКАНЕНИ
17:40 07.08.2026
34 РФ е един смърдящ КЕН eф !
✅️Запис на разговора на Путин с командира на 76-та гвардейска десантно-щурмова дивизия (известна още като Псковска дивизия) беше публикуван вчера от прокремълски медии (както и от уебсайта на Кремъл). В записа Путин пита полковник Шихабидов дали всичко е наред в армията, а той докладва, че всичко е наред...
👆😁Полковник Абдулазиз Шихабидов обаче почина още през пролетта на 2025 г.: през май същата година „Агенцията“ съобщи, че дагестанските училища са започнали да провеждат помен за полковника, който два месеца по-рано е назначен за командир на 76-та дивизия.
Z-каналите също потвърдиха смъртта на Шихабидов❗
🤣🤣🤣
17:40 07.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Механик
Той горкия таман най-после реши, че Тръмп е белия вожд и "бомби москва, бомби моджабите" и сега ще трябва пак да го нарича "Агент Краснов".
Ми, имайте милост де!
17:50 07.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 бай дончо
само проси от тоз от онзи наивник
Коментиран от #63
17:51 07.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Най-добре ще е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Украйна сама да си разработи подобни противобалистични ракети. Не само за собствена защита, но и като много печеливш бизнес.
17:56 07.08.2026
44 С много нисък интелест са
До коментар #41 от "така е русофободебилни хейтъри":Не са разбрали, че турски роби не се освобождават.
Оставяш ги да ги трамбоват анадоллиите
Коментиран от #51
17:57 07.08.2026
45 Дзак
18:04 07.08.2026
46 Уайлдбери изгоре
18:07 07.08.2026
47 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #18 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Затова Хаяско ги лъже и умират по окопите да тоя дето духа.
Коментиран от #52
18:08 07.08.2026
48 хаха🤣
До коментар #2 от "в240":остави зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по северно корейския модел🤣
18:09 07.08.2026
49 Вълк
18:09 07.08.2026
50 Тръмплин
18:09 07.08.2026
51 Град Козлодуй
До коментар #44 от "С много нисък интелест са":Така е приятел. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
18:10 07.08.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С ней нисък. Интеллект са укрите. С бой Ги товарят в бусове, а те траят.
После са българите.
После са арменците.
Това е все около нас.
Които познавам. Другите не Ги знам
18:11 07.08.2026
53 Знаещ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За прихващане на 1 модернизирана балистична ракета Искандер М са нужни минимум 4 ракети Пейтриът . С думи прости за 8 ракети Искандер , бандерите ще издумкат цялото дневно производство на Пейтриъти . Е , да . Но Руснаците изстрелват дневно по 20 Искандера М. Плюс летящи с 2500 киломера в час свръхзвукови Оникси . Плюс неуловими от Пейтриътите хиперзвукови Кнжали и Циркони . Плюс сега Ким пратил 120 свои балистични ракети . Плюс крилати Искандер К. Плюс Бастиони . Плюс Герани и Гербери...
18:13 07.08.2026
54 1111
18:13 07.08.2026
55 Последния идиот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ти е вярна информацията. САЩ произвеждат 600 ракети Пейтриът годишно, т.е. 50 броя месечно.
18:14 07.08.2026
56 123
18:16 07.08.2026
57 Знаещ
До коментар #8 от "АМИ СТАНА ЧЕ":Не само 40 села . Константиновка падна. На руснаците останаха 2 улици да превземат Красний Лиман . Руски щурмови групи влязоха в Орехов и предградията на Краматорск...
18:16 07.08.2026
58 Артилерист
18:18 07.08.2026
59 НАЛИ ИМА ИЗТРЕБИТЕЛИ Ф16 .........
18:22 07.08.2026
60 Русия е най-пострадалата
До коментар #6 от "Тази война показа":от тази война. Това е абсолютно категорично. Умират руснаци, а не американци или натовски войници. Но никой не им е виновен на руснаците, че са народа с най-висока смъртност в света - от войни или болести.
Коментиран от #69
18:23 07.08.2026
61 Знаещ
До коментар #28 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Позволявам си да те поправя . На бандеровски името на град Киев не се произнася Киив , а Куив. Смятай изроди като бандеровката Фарион как са извратили името на града !
18:24 07.08.2026
62 ЗЕЛЕНСКИ УТРЕ ЩЕ ПОИСКА И МЕЛАНИЯ
Коментиран от #65
18:25 07.08.2026
63 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #40 от "бай дончо":И аз така с пръст съм 5 год. в бункера. Не спирам да прося, ама полза няма 🦄🌈😂
18:26 07.08.2026
64 Укротрола има скоротечен рак.
Коментиран от #67
18:28 07.08.2026
65 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #62 от "ЗЕЛЕНСКИ УТРЕ ЩЕ ПОИСКА И МЕЛАНИЯ":Аз съм си добре. От жени не се интересувам 🦄🌈😂
18:28 07.08.2026
66 6666
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако знаешколкосипрозд ша са афтанизираш.
19:13 07.08.2026
67 Нямат край
До коментар #64 от "Укротрола има скоротечен рак.":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
19:39 07.08.2026
68 Хи хи
20:01 07.08.2026
69 Хи хи
До коментар #60 от "Русия е най-пострадалата":За Русия живота нищо не струва, затова Русия няма никакви загуби !!! НУЛА !!
20:04 07.08.2026