Доналд Тръмп за ракетите за Patriot: Те са необходими и на нас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон се нуждае от собствените си ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, коментирайки възможността за предоставяне на допълнителни боеприпаси на Украйна. Думите му са цитирани от Би Би Си.

По време на брифинг в Белия дом Тръмп беше попитан дали САЩ ще отпуснат още ракети за Patriot, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия е засилила атаките с балистични ракети срещу украински градове, а недостигът на прехващачи затруднява защитата им.

"Те са необходими и на нас", отговори американският президент. Той добави, че запасите на САЩ трябва да бъдат попълнени, тъй като предшественикът му Джо Байдън е предоставил на Украйна "много оръжия безплатно".

След срещата си със Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли тази година Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за Patriot. Впоследствие обаче той нееднократно намекна, че това може и да не се случи.

По време на неотдавнашната си среща с Тръмп в Белия дом Зеленски отново е поискал допълнителни ракети-прехващачи за защита на украинската енергийна инфраструктура през зимата. Според информации на световни медии американският президент е отказал искането.

По-рано агенция Reuters съобщи, че запасите на САЩ от някои видове ракети са намалели значително, след като Вашингтон ги използва по време на военните действия срещу Иран, започнали в края на февруари тази година.