Блогърът Перес Хилтън отправи зов за помощ от болницата след опита за самоубийство на живо

Американският блогър и медийна личност Перес Хилтън остава под медицински грижи след тежка психична криза в дома си в Маями, потвърдиха неговото семейство и представители.

48-годишният Перес Хилтън, чието рождено име е Марио Лавандейра-младши, беше откаран в болница във вторник, след като полицията получила множество сигнали за меко казано тревожно негово излъчване на живо в TikTok. Властите в Маями-Дейд потвърдиха, че са реагирали на съобщения за човек, който се самонаранява по време на онлайн предаване, и са използвали кризисни техники за деескалация.

Семейството на Перес Хилтън съобщи впоследствие, че той получава медицинска помощ и че основният им приоритет е неговото възстановяване. В по-късна актуализация близките посочиха, че блогърът е в състояние да комуникира. Те поискаха медиите и обществеността да уважават личното пространство на семейството.

Според източник, цитиран първоначално от Daily Mail, Перес Хилтън е бил в стабилно състояние и контактен, а сред първите му думи в болницата били: „Имам нужда от помощ“. Тези подробности идват от анонимен близък до семейството и не са потвърдени независимо от лекарски екип или от самия Хилтън.

По информация на семейството трите деца на Перес Хилтън са били отведени от дома още при началото на кризата, за да бъдат предпазени от допълнителен стрес. Негови близки заявиха, че в момента усилията са насочени както към възстановяването му, така и към осигуряването на спокойна среда за децата.

Случаят предизвика критики и към TikTok. Платформата потвърди пред Deadline, че тревожното излъчване е останало достъпно по-дълго заради „грешка на модератор“. Видеото впоследствие е премахнато, а компанията заяви, че съдържание, показващо самонараняване, нарушава правилата ѝ.

Близки до Перес Хилтън твърдят, че преди инцидента той е изглеждал ангажиран с бъдещи професионални проекти. През последните месеци обаче медийната личност е преминала през преместване от Лас Вегас в Маями и здравословни проблеми, включително предишни хоспитализации. Няма официално установена единствена причина за кризата и предположенията за конкретен отключващ фактор остават спекулативни.

Перес Хилтън придоби международна известност през 2000-те години с едноименния си сайт за знаменитости и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури в американската онлайн таблоидна журналистика.

Семейството му не е съобщило кога той може да бъде изписан от болницата и засега не предоставя повече подробности за лечението му.