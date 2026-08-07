Леонардо ди Каприо показа вталена фигура на почивка в Испания (СНИМКИ)

Американският актьор Леонардо ди Каприо беше забелязан на почивка в Ибиса заедно с партньорката си, италианския модел Витория Черети. Двамата обядваха в ресторант Nudo в компанията на дългогодишния приятел на Ди Каприо, актьора Тоби Магуайър, и италианската дизайнерка Джорджа Тордини.

51-годишният Леонардо ди Каприо беше облечен небрежно с бяла тениска, сини къси панталони, черна бейзболна шапка и слънчеви очила. Папарашките кадри привлякоха вниманието заради по-слабата му фигура - далеч различаваща се от досегашната му визия.

28-годишната Витория Черети избра бял топ с дантелени детайли върху черен бански и светъл панталон.

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, and Tobey Maguire were spotted arriving at Nudo Ibiza Restaurant.



(📸: Backgrid)#LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/BnnkQucMOA — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) August 7, 2026

За романтичната връзка между Леонардо ди Каприо и Витория Черети се заговори за пръв път през лятото на 2023 г., когато първо бяха забелязани заедно в Калифорния, а малко по-късно и в нощен клуб в Ибиса. Оттогава двамата поддържат сравнително дискретна връзка и рядко коментират личния си живот публично.

В интервю за френското издание на Vogue през 2025 г. Витория Черети потвърди, че двамата са се запознали в Милано, но отказа да разкрие повече подробности. Моделът призна и че не харесва определението „приятелката на Леонардо ди Каприо“, тъй като то според нея омаловажава собствената ѝ професионална идентичност.

Преди връзката си с Витория Черети носителят на „Оскар“ имаше продължителни отношения с актрисата Камила Мороне. Двамата се разделиха през 2022 г.

Лятната поява в Ибиса идва след поредица от пътувания на Леонардо ди Каприо и Витория Черети из Средиземноморието. В края на юли двойката беше забелязана и в Сен Тропе, където актьорът почиваше с приятели.