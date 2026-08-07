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Леонардо ди Каприо показа вталена фигура на почивка в Испания (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо показа вталена фигура на почивка в Испания (СНИМКИ)

7 Август, 2026 15:59 1 926 5

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Актьорът се придружаван от приятелката си Витория Черети

Леонардо ди Каприо показа вталена фигура на почивка в Испания (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Леонардо ди Каприо беше забелязан на почивка в Ибиса заедно с партньорката си, италианския модел Витория Черети. Двамата обядваха в ресторант Nudo в компанията на дългогодишния приятел на Ди Каприо, актьора Тоби Магуайър, и италианската дизайнерка Джорджа Тордини.

51-годишният Леонардо ди Каприо беше облечен небрежно с бяла тениска, сини къси панталони, черна бейзболна шапка и слънчеви очила. Папарашките кадри привлякоха вниманието заради по-слабата му фигура - далеч различаваща се от досегашната му визия.

28-годишната Витория Черети избра бял топ с дантелени детайли върху черен бански и светъл панталон.

За романтичната връзка между Леонардо ди Каприо и Витория Черети се заговори за пръв път през лятото на 2023 г., когато първо бяха забелязани заедно в Калифорния, а малко по-късно и в нощен клуб в Ибиса. Оттогава двамата поддържат сравнително дискретна връзка и рядко коментират личния си живот публично.

В интервю за френското издание на Vogue през 2025 г. Витория Черети потвърди, че двамата са се запознали в Милано, но отказа да разкрие повече подробности. Моделът призна и че не харесва определението „приятелката на Леонардо ди Каприо“, тъй като то според нея омаловажава собствената ѝ професионална идентичност.

Преди връзката си с Витория Черети носителят на „Оскар“ имаше продължителни отношения с актрисата Камила Мороне. Двамата се разделиха през 2022 г.

Лятната поява в Ибиса идва след поредица от пътувания на Леонардо ди Каприо и Витория Черети из Средиземноморието. В края на юли двойката беше забелязана и в Сен Тропе, където актьорът почиваше с приятели.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита почивната станция

    1 2 Отговор
    Омъжихме дъщерята за едно цигане от факултета много сме доволни каЪрите 🤡🥳🤣

    Коментиран от #4

    16:01 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анита артистичния хайлайф ескорт

    1 3 Отговор
    Негрите от Конго са доста надарени страхотно мляко имат 🤭🥳🤣🤡

    16:09 07.08.2026

  • 4 нашенец

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анита почивната станция":

    Леонардо, изгората пак така! кът са харесват да са вземът ша им покажим факултето и на почивната станция ша идът......
    !

    Коментиран от #5

    16:41 07.08.2026

  • 5 Охлюв

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "нашенец":

    Чакаме ги сега на къмпинг Градина

    17:17 07.08.2026