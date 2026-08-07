Ангел Георгиев: Македония отказа лечение в България на пострадалата българка

Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната в 52 Народно събрание, Ангел Георгиев, съобщи в социалната мрежа, че на българката Ива Михайлова от Кочани ѝ е отказано лечение в България,

Това се случва въпреки опасността младата българка да остане инвалид. Мотиви за отказа няма.

“Именно заради това преди броени дни свиках извънредно заседание на ръководената от мен парламентарна комисия. Заседанието обаче беше провалено от народните представители на Румен Радев, които не дойдоха на заседание и по този начин нямаше необходимия кворум.”, категоричен е Ангел Георгиев, който смята, че страната ни не е направила необходимото, за да може Ива Михайлова да получи шанс за лечение.

Ангел Георгиев също съобщава, че случаят на Ива Михайлова е придобил огромна популярност в Кочани и местните жители не само съчувстват на момичето, но и споделят, че тя е жертва на дискриминация, защото открито заявява, че е българка.

Ангел Георгиев съобщава още, че той и евродепутатът от “Възраждане”, председател на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, вече са сезирали всички докладчици в Европейския парламент по въпроса за Северна Македония.

“До момента констатираме, че управляващите от “Прогресивна България” не взимат отношение по въпроса на Ива Михайлова, с което на практика вземат страната на македонистите.”, категоричен е Ангел Георгиев, който призовава правителството на Румен Радев за спешни действия.