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Ангел Георгиев: Македония отказа лечение в България на пострадалата българка

Ангел Георгиев: Македония отказа лечение в България на пострадалата българка

7 Август, 2026 17:04 1 792 48

  • ангел георгиев-
  • северна македония-
  • забрана-
  • лечение-
  • българка-
  • ива михайлова-
  • кочани

До момента констатираме, че управляващите от “Прогресивна България” не взимат отношение по въпроса на Ива Михайлова, с което на практика вземат страната на македонистите

Ангел Георгиев: Македония отказа лечение в България на пострадалата българка - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната в 52 Народно събрание, Ангел Георгиев, съобщи в социалната мрежа, че на българката Ива Михайлова от Кочани ѝ е отказано лечение в България,

Това се случва въпреки опасността младата българка да остане инвалид. Мотиви за отказа няма.

“Именно заради това преди броени дни свиках извънредно заседание на ръководената от мен парламентарна комисия. Заседанието обаче беше провалено от народните представители на Румен Радев, които не дойдоха на заседание и по този начин нямаше необходимия кворум.”, категоричен е Ангел Георгиев, който смята, че страната ни не е направила необходимото, за да може Ива Михайлова да получи шанс за лечение.

Ангел Георгиев също съобщава, че случаят на Ива Михайлова е придобил огромна популярност в Кочани и местните жители не само съчувстват на момичето, но и споделят, че тя е жертва на дискриминация, защото открито заявява, че е българка.

Ангел Георгиев съобщава още, че той и евродепутатът от “Възраждане”, председател на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, вече са сезирали всички докладчици в Европейския парламент по въпроса за Северна Македония.

До момента констатираме, че управляващите от “Прогресивна България” не взимат отношение по въпроса на Ива Михайлова, с което на практика вземат страната на македонистите.”, категоричен е Ангел Георгиев, който призовава правителството на Румен Радев за спешни действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антрополог

    13 23 Отговор
    На тоя що му е крив пъпеша?

    Коментиран от #9, #10

    17:05 07.08.2026

  • 2 Айде стига с ваще смшени пи-ар акции ве!

    17 18 Отговор
    Държава нямаме вече, катунарите седнали македонци пак да орпавят!

    Коментиран от #5

    17:05 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    26 0 Отговор
    Ако беше американка, Тръмп дали щеше изобщо да ги пита, макетата?

    17:08 07.08.2026

  • 5 Феникс

    27 4 Отговор

    До коментар #2 от "Айде стига с ваще смшени пи-ар акции ве!":

    Пиленце нали това е функция на държавата да защитава гражданите си!

    Коментиран от #26

    17:09 07.08.2026

  • 6 Аятолах Копейкин празнодумеца

    9 16 Отговор
    Тоя ислямопоклонник научи ли къде се намира сърцето му.
    А и нека да припомним как този npимат взе дома на многочленно семейство с измама, сред които имаше инвалиди и ги изгони на улицата.

    17:10 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удри русораста с лопатЕто

    13 11 Отговор
    Удри!

    17:14 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 комата

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Антрополог":

    щото е изключително изключителен! сетил се след половин година за проблема! важното е компресора да работи и да помпа плондерите!

    17:19 07.08.2026

  • 11 нал лечихте горените кочани

    9 4 Отговор
    хак да вий !

    17:21 07.08.2026

  • 12 Българската държава

    21 3 Отговор
    трябва да използва всички способи, така че българското момиче да се лекува в България

    17:25 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Депутатите !

    8 3 Отговор
    Нали Удариха Парсата !

    Кво Им Пука !

    Но Да и намерят пари !

    Да я Лекуват Другаде !

    17:28 07.08.2026

  • 15 Историята

    9 10 Отговор
    ...показва ,че ,,Възраждане" уверено върви по пътя надолу ,като ония от ,,СКАТ"...,русият ,,македонец" от РусИ и хАтака на волния пияч...
    Оправиха българите в България,за ,,тези зад граница " са се загрижили...

    Коментиран от #47

    17:29 07.08.2026

  • 16 Герги

    14 4 Отговор
    С РСМ никакъв компромис,която и партия да е на власт на момента достоен отговор и защита на хората които се чувстват българи....Камък върху камък да не остане но трябва защита на тези достойни хора...Поредният позор ще бъде, ако Радев не вземе бързо решение по казуса.

    17:30 07.08.2026

  • 17 Чума

    3 8 Отговор
    Рахат бъди, Ангел! Ти ако искаш лечение в Гевгели при Спаска Митрева, никой няма да те спре!

    17:31 07.08.2026

  • 18 Ами Ти ! Не знаеш Ли !

    14 1 Отговор
    Че РР и Сие !

    Са Шайка Предатели !

    Коментиран от #22

    17:31 07.08.2026

  • 19 копейкин

    5 9 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    17:36 07.08.2026

  • 20 Радев и копринките

    19 2 Отговор
    са силни само на лакърдии, за работа не стават!

    Коментиран от #21, #27

    17:37 07.08.2026

  • 21 ганчо

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радев и копринките":

    обича лакърдии

    17:38 07.08.2026

  • 22 За Тях !

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами Ти ! Не знаеш Ли !":

    Няма Закон !

    Няма Род !

    Няма И Родина !

    Но Пък Защо ?

    Вие Ги Оставяте Така ?

    Да Правят !

    Каквото Си Искат ?

    17:38 07.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 комунетата

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "хаспухати аналлдолски":

    как кой?

    17:49 07.08.2026

  • 25 888

    9 0 Отговор
    България няма безплатен обяд. Идва с парите и избира коя болница да се лекува. Заплаща за лекуването доктора допуска грешка плаща още веднъж за същото.

    17:50 07.08.2026

  • 26 Копанарче

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Феникс":

    Мацо, Костя гагаузина и катунарите му ли сме вече държавата? Да не взехма без избори цялата власт?!

    Коментиран от #46

    17:50 07.08.2026

  • 27 Копринка бивша калинка

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Радев и копринките":

    А ставаме ставаме, ама само щом иде реч за големи кражби!

    17:51 07.08.2026

  • 28 Боци

    3 2 Отговор
    Не бе те Копринков и Гергов не са разбрали то затова така а външната калинка е на фризьор. Иначе бацко като се развъртат, като нищо ше опраат работата.

    17:52 07.08.2026

  • 29 тоя гагаузин

    4 9 Отговор
    псевдо патриот и национален предател още ли не е в затвора бе?

    17:53 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 възраждане

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Минувач":

    е руско прокси на кгб!!

    Коментиран от #33

    17:56 07.08.2026

  • 32 Анонимен

    5 4 Отговор
    А консула къде е? Не трябваше ли да е уредил вече транспорт до България?

    18:04 07.08.2026

  • 33 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "възраждане":

    Хора разграничавайте нещата,Възраждане и аз не мога да ги дишам,но когато става въпрос за една справедлива кауза....твърда подкрепа.

    Коментиран от #36

    18:18 07.08.2026

  • 34 Чапай

    2 5 Отговор
    Възрожденци ако бяха разбрали навреме(което не се случва никога) със сигурност можеше да оправят нещата..както спряха бруталното рязане на паметника.Най обикновени викачи са.За сега само това държи тая партия да я има в парламента,именно да квичат и плашат.

    18:19 07.08.2026

  • 35 Чефо Машината

    2 4 Отговор
    После шо ги мразим макетата тия аутсайдери ….

    18:20 07.08.2026

  • 36 само

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Герги":

    празни приказки каква кауза????

    Коментиран от #37

    18:42 07.08.2026

  • 37 Герги

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "само":

    нали не си с една гънка...каузата да се защитават тези с българско самосъзнание в РСМ,каква друга кауза...подобни примери да бъдат порицавани на момента и да се търси начин да се помогне на хората.

    Коментиран от #38

    19:04 07.08.2026

  • 38 ти и една нямаш май

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Герги":

    кажи какво точно направи реално копейката един пирон не е забил цял живот и в казарма не ходил даже плужека само близване и лизване цял живот..

    Коментиран от #39

    19:07 07.08.2026

  • 39 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "ти и една нямаш май":

    на теб и едната ти идва в повече,,,,когато защитаваш дадена кауза никой не те пита,ходил ли си в казармата,забил ли си пирон някъде...стига с тези селски изпълнения...написах по рано,,,.разграничавайте нещата...

    Коментиран от #48

    19:18 07.08.2026

  • 40 възраждане

    2 3 Отговор
    абе тези от възраждане винаги чакат някой да се на ака и те да кацнат и да си правят пияр първо тя е македонски гражданин и не е никаква бългърка това че аз съм турчин турски гражданин ли съм не а бългърки гражданин тези от възраждане не са добре запознати чи македонците мразят българите защото българите са предатели може да спорите само ако момата е бългърски гражданин иначи нямате никакво право да се месите в чужда държава случайно турция да се е месила в вашата политика когато ни сменихте имената и вярата не нали вие не сте никой и нямате тези права - да си е стояла в българия чие го търси в македония

    Коментиран от #42

    19:29 07.08.2026

  • 41 Народе????

    3 0 Отговор
    Мисли за кой гласуваш да не живееш и умреш като улично куче

    19:57 07.08.2026

  • 42 Неосъзнат

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "възраждане":

    Ами тя Македония е България бе пич Същото важи и за теб ама ти нямаш нищо общо с Турция затова живееш в България

    20:01 07.08.2026

  • 43 георги Ангелов

    2 3 Отговор
    Да уточним. Тази девойка е родена и израснала и катастрофиралс в Северна Македония!
    Това,че има български паспорт,не игнорира родния й!

    Коментиран от #44

    20:56 07.08.2026

  • 44 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "георги Ангелов":

    това е така но защо РСМ и отказва лечение в чужбина,това е проблема.

    20:57 07.08.2026

  • 45 Перо

    3 0 Отговор
    Простотията, селянията и алчността, направиха простаците от властта нетърпими свине! Какво се крие Мунчо като мишка? Да излезе и изкаже поне някаква позиция по въпроса!

    21:27 07.08.2026

  • 46 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копанарче":

    И Симеончо беше взел цялата власт, колко време издържа?

    21:29 07.08.2026

  • 47 Гьонсурат

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Историята":

    Русе пълен със "с
    лавяни" и старото му име е "Русчук" та затова и "македонецът" Каракачанов прилича на някой от техните.После сменят името на града на "Русе",което на румънски значи "руски" или "Русия",не съм ситлгурен кое от двете.Малката Виена-Русе е бил пълен с поляци,ашкенази,германци отделно от турците навремето.Те затова "Освободителите" не са си тръгвали никога, и нормално някои да са били агенти на руската ДС-руска лоялност от братушки.

    23:06 07.08.2026

  • 48 да понеже всички

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Герги":

    са малоумни и не са си мръднали пръста цял живот и в казарма не ходили не учили нищо просто зарад туй това не е важно нали лакардионистите като костя са на мода сега лалане и НИКАКВИ други действия лаене за пари...

    01:27 08.08.2026

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