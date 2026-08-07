Ангел Георгиев: Македония отказа лечение в България на пострадалата българка

Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната в 52 Народно събрание, Ангел Георгиев, съобщи в социалната мрежа, че на българката Ива Михайлова от Кочани ѝ е отказано лечение в България,
Това се случва въпреки опасността младата българка да остане инвалид. Мотиви за отказа няма.
“Именно заради това преди броени дни свиках извънредно заседание на ръководената от мен парламентарна комисия. Заседанието обаче беше провалено от народните представители на Румен Радев, които не дойдоха на заседание и по този начин нямаше необходимия кворум.”, категоричен е Ангел Георгиев, който смята, че страната ни не е направила необходимото, за да може Ива Михайлова да получи шанс за лечение.
Ангел Георгиев също съобщава, че случаят на Ива Михайлова е придобил огромна популярност в Кочани и местните жители не само съчувстват на момичето, но и споделят, че тя е жертва на дискриминация, защото открито заявява, че е българка.
Ангел Георгиев съобщава още, че той и евродепутатът от “Възраждане”, председател на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, вече са сезирали всички докладчици в Европейския парламент по въпроса за Северна Македония.
“До момента констатираме, че управляващите от “Прогресивна България” не взимат отношение по въпроса на Ива Михайлова, с което на практика вземат страната на македонистите.”, категоричен е Ангел Георгиев, който призовава правителството на Румен Радев за спешни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антрополог
Коментиран от #9, #10
17:05 07.08.2026
2 Айде стига с ваще смшени пи-ар акции ве!
Коментиран от #5
17:05 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
17:08 07.08.2026
5 Феникс
До коментар #2 от "Айде стига с ваще смшени пи-ар акции ве!":Пиленце нали това е функция на държавата да защитава гражданите си!
Коментиран от #26
17:09 07.08.2026
6 Аятолах Копейкин празнодумеца
А и нека да припомним как този npимат взе дома на многочленно семейство с измама, сред които имаше инвалиди и ги изгони на улицата.
17:10 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Удри русораста с лопатЕто
17:14 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 комата
До коментар #1 от "Антрополог":щото е изключително изключителен! сетил се след половин година за проблема! важното е компресора да работи и да помпа плондерите!
17:19 07.08.2026
11 нал лечихте горените кочани
17:21 07.08.2026
12 Българската държава
17:25 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Депутатите !
Кво Им Пука !
Но Да и намерят пари !
Да я Лекуват Другаде !
17:28 07.08.2026
15 Историята
Оправиха българите в България,за ,,тези зад граница " са се загрижили...
Коментиран от #47
17:29 07.08.2026
16 Герги
17:30 07.08.2026
17 Чума
17:31 07.08.2026
18 Ами Ти ! Не знаеш Ли !
Са Шайка Предатели !
Коментиран от #22
17:31 07.08.2026
19 копейкин
17:36 07.08.2026
20 Радев и копринките
Коментиран от #21, #27
17:37 07.08.2026
21 ганчо
До коментар #20 от "Радев и копринките":обича лакърдии
17:38 07.08.2026
22 За Тях !
До коментар #18 от "Ами Ти ! Не знаеш Ли !":Няма Закон !
Няма Род !
Няма И Родина !
Но Пък Защо ?
Вие Ги Оставяте Така ?
Да Правят !
Каквото Си Искат ?
17:38 07.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 комунетата
До коментар #23 от "хаспухати аналлдолски":как кой?
17:49 07.08.2026
25 888
17:50 07.08.2026
26 Копанарче
До коментар #5 от "Феникс":Мацо, Костя гагаузина и катунарите му ли сме вече държавата? Да не взехма без избори цялата власт?!
Коментиран от #46
17:50 07.08.2026
27 Копринка бивша калинка
До коментар #20 от "Радев и копринките":А ставаме ставаме, ама само щом иде реч за големи кражби!
17:51 07.08.2026
28 Боци
17:52 07.08.2026
29 тоя гагаузин
17:53 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 възраждане
До коментар #30 от "Минувач":е руско прокси на кгб!!
Коментиран от #33
17:56 07.08.2026
32 Анонимен
18:04 07.08.2026
33 Герги
До коментар #31 от "възраждане":Хора разграничавайте нещата,Възраждане и аз не мога да ги дишам,но когато става въпрос за една справедлива кауза....твърда подкрепа.
Коментиран от #36
18:18 07.08.2026
34 Чапай
18:19 07.08.2026
35 Чефо Машината
18:20 07.08.2026
36 само
До коментар #33 от "Герги":празни приказки каква кауза????
Коментиран от #37
18:42 07.08.2026
37 Герги
До коментар #36 от "само":нали не си с една гънка...каузата да се защитават тези с българско самосъзнание в РСМ,каква друга кауза...подобни примери да бъдат порицавани на момента и да се търси начин да се помогне на хората.
Коментиран от #38
19:04 07.08.2026
38 ти и една нямаш май
До коментар #37 от "Герги":кажи какво точно направи реално копейката един пирон не е забил цял живот и в казарма не ходил даже плужека само близване и лизване цял живот..
Коментиран от #39
19:07 07.08.2026
39 Герги
До коментар #38 от "ти и една нямаш май":на теб и едната ти идва в повече,,,,когато защитаваш дадена кауза никой не те пита,ходил ли си в казармата,забил ли си пирон някъде...стига с тези селски изпълнения...написах по рано,,,.разграничавайте нещата...
Коментиран от #48
19:18 07.08.2026
40 възраждане
Коментиран от #42
19:29 07.08.2026
41 Народе????
19:57 07.08.2026
42 Неосъзнат
До коментар #40 от "възраждане":Ами тя Македония е България бе пич Същото важи и за теб ама ти нямаш нищо общо с Турция затова живееш в България
20:01 07.08.2026
43 георги Ангелов
Това,че има български паспорт,не игнорира родния й!
Коментиран от #44
20:56 07.08.2026
44 гост
До коментар #43 от "георги Ангелов":това е така но защо РСМ и отказва лечение в чужбина,това е проблема.
20:57 07.08.2026
45 Перо
21:27 07.08.2026
46 Перо
До коментар #26 от "Копанарче":И Симеончо беше взел цялата власт, колко време издържа?
21:29 07.08.2026
47 Гьонсурат
До коментар #15 от "Историята":Русе пълен със "с
лавяни" и старото му име е "Русчук" та затова и "македонецът" Каракачанов прилича на някой от техните.После сменят името на града на "Русе",което на румънски значи "руски" или "Русия",не съм ситлгурен кое от двете.Малката Виена-Русе е бил пълен с поляци,ашкенази,германци отделно от турците навремето.Те затова "Освободителите" не са си тръгвали никога, и нормално някои да са били агенти на руската ДС-руска лоялност от братушки.
23:06 07.08.2026
48 да понеже всички
До коментар #39 от "Герги":са малоумни и не са си мръднали пръста цял живот и в казарма не ходили не учили нищо просто зарад туй това не е важно нали лакардионистите като костя са на мода сега лалане и НИКАКВИ други действия лаене за пари...
01:27 08.08.2026