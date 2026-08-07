Държавата ще трябва да плати близо 95 000 евро на Константин за разграбено Ауди

Певецът Константин е на път да получи близо 95 000 евро обезщетение за луксозното си „Ауди А8“, което беше разграбено, докато е престоявало като веществено доказателство на охраняем полицейски паркинг, пише Hotnews.bg.
След години съдебни битки Апелативният съд в София потвърди, че отговорността е на Прокуратурата на Република България, а не на останалите държавни институции, които дълго време си прехвърляха вината.
Случаят датира още от септември 2012 година, когато едва тримесечният тогава автомобил на изпълнителя е иззет в рамките на разследване. По делото така и не става публично ясно по какъв повод е било конфискувано возилото, но магистратите са категорични, че при изземването не са спазени елементарните законови изисквания.
Вместо автомобилът да бъде подробно описан и фотографиран, както изисква законът, разследващите съставят оскъден протокол, в който дори са вписани несъществуващи повреди. По-късно свидетели, включително човекът, транспортирал колата с репатрак до наказателния паркинг, потвърждават, че тези щети не са съществували към момента на изземването.
Луксозното „Ауди“, чиято стойност тогава е била около 100 000 евро, престоява повече от пет години на паркинг към столичното Осмо районно управление. Когато Константин най-накрая получава разрешение да си го прибере, гледката го оставя без думи.
Автомобилът е бил буквално опоскан – липсвали множество части, а състоянието му било толкова тежко, че не можел дори да се движи на собствен ход. Наложило се да бъде качен на паяк и транспортиран до официалния сервиз на „Ауди“ във Варна, където възстановяването продължило месеци.
След преживяното певецът и фирмата му „Плаза Ауто 2012“ завеждат иск срещу държавата. Делото се превръща в истински институционален пинг-понг – МВР, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата години наред спорят кой трябва да носи отговорност за случилото се с автомобила.
Още първата съдебна инстанция приема, че именно прокуратурата е длъжна да гарантира съхраняването на веществените доказателства по разследването. Апелативният съд вече потвърди този извод, като посочи, че надзорът върху разследването и съдбата на иззетото имущество е именно в правомощията на държавното обвинение.
Първоначално присъденото обезщетение е малко над 78 000 лева, но заради натрупаните през годините законни лихви сумата вече достига приблизително 95 000 евро. Ако съдебната сага продължи още, държавата може да се окаже принудена да плати дори повече, отколкото е струвал чисто новият автомобил.
Макар решението на Апелативния съд да е сериозна победа за Константин, казусът все още не е приключил окончателно. Очаква се спорът да продължи пред Върховния касационен съд, който ще има последната дума по една от най-куриозните истории с унищожено веществено доказателство в последните години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адвокатски
14:00 07.08.2026
2 Нека !
14:00 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишо
14:07 07.08.2026
5 Схеми сър
Коментиран от #15
14:08 07.08.2026
6 Батето
14:09 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 съдията
14:15 07.08.2026
9 Янко
14:19 07.08.2026
10 На ход
Коментиран от #14
14:22 07.08.2026
11 гост
Всички са за омитане !
14:27 07.08.2026
12 Без име
Коментиран от #16
14:27 07.08.2026
13 Възраждане
14:30 07.08.2026
14 Че кой им е виновен?!
До коментар #10 от "На ход":Да са спазили закона и да бяха направили Приемателен констативен протокол какво приемат...?!
14:30 07.08.2026
15 Схема за пари
До коментар #5 от "Схеми сър":Естествено,че е схема.Българите са царе в схемите,все пак сме имали собствено производство на комхютри,нация техническа!После пускат лъжи по медиите като тази новина.Забелязвате ли-няма имена и снимки на наказани полицаи,няма нищо!
14:47 07.08.2026
16 Истината за холицията
До коментар #12 от "Без име":Те половината български полицаи са за пенсиониране по възраст или непокриване на критерии,без да преувеличавам.Като махнеш и разни калинслки и ще останат 20000 души максимум.
14:49 07.08.2026
17 Коментар
14:54 07.08.2026
18 Мемфис
Да платят крадливите милиционери, те са били отговорни за сигурността на колата!
Всичката им работа е такава: милиционерите са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕЗ ТЯХНО УЧАСТИЕ- Н Я М А !
Коментиран от #25
15:00 07.08.2026
19 Въй
15:03 07.08.2026
20 ......па
15:07 07.08.2026
21 1234
15:08 07.08.2026
22 Факт
15:10 07.08.2026
23 ОБЕКТИИВНИЯ
Който е охранявал паркинга той да плаща !
15:21 07.08.2026
24 дядо дръмпир да ви намести по чешки
15:21 07.08.2026
25 ами,
До коментар #18 от "Мемфис":Парадокс е,че бащата на чалгджията п Константин се казва Иван Славчев и е бивш служител в системата на МВР а може към времето на случката да е бил още на работа.Може и да е постановка за да оскубе данъкоплатеца с пари.Връзкар е,затова му се разминават зулумите и се разлигавил като пубер.Много противен смъркач.
Коментиран от #28
15:22 07.08.2026
26 Пръч
15:39 07.08.2026
27 дядото
16:28 07.08.2026
28 Бягай бягай
До коментар #25 от "ами,":Схема за пари е,на стэ процента.Този измислен певец е надрусан повече и от водещият Део от БНТ.
16:28 07.08.2026