Държавата ще трябва да плати близо 95 000 евро на Константин за разграбено Ауди

Певецът Константин е на път да получи близо 95 000 евро обезщетение за луксозното си „Ауди А8“, което беше разграбено, докато е престоявало като веществено доказателство на охраняем полицейски паркинг, пише Hotnews.bg.

След години съдебни битки Апелативният съд в София потвърди, че отговорността е на Прокуратурата на Република България, а не на останалите държавни институции, които дълго време си прехвърляха вината.

Случаят датира още от септември 2012 година, когато едва тримесечният тогава автомобил на изпълнителя е иззет в рамките на разследване. По делото така и не става публично ясно по какъв повод е било конфискувано возилото, но магистратите са категорични, че при изземването не са спазени елементарните законови изисквания.

Вместо автомобилът да бъде подробно описан и фотографиран, както изисква законът, разследващите съставят оскъден протокол, в който дори са вписани несъществуващи повреди. По-късно свидетели, включително човекът, транспортирал колата с репатрак до наказателния паркинг, потвърждават, че тези щети не са съществували към момента на изземването.

Луксозното „Ауди“, чиято стойност тогава е била около 100 000 евро, престоява повече от пет години на паркинг към столичното Осмо районно управление. Когато Константин най-накрая получава разрешение да си го прибере, гледката го оставя без думи.

Автомобилът е бил буквално опоскан – липсвали множество части, а състоянието му било толкова тежко, че не можел дори да се движи на собствен ход. Наложило се да бъде качен на паяк и транспортиран до официалния сервиз на „Ауди“ във Варна, където възстановяването продължило месеци.

След преживяното певецът и фирмата му „Плаза Ауто 2012“ завеждат иск срещу държавата. Делото се превръща в истински институционален пинг-понг – МВР, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата години наред спорят кой трябва да носи отговорност за случилото се с автомобила.

Още първата съдебна инстанция приема, че именно прокуратурата е длъжна да гарантира съхраняването на веществените доказателства по разследването. Апелативният съд вече потвърди този извод, като посочи, че надзорът върху разследването и съдбата на иззетото имущество е именно в правомощията на държавното обвинение.

Първоначално присъденото обезщетение е малко над 78 000 лева, но заради натрупаните през годините законни лихви сумата вече достига приблизително 95 000 евро. Ако съдебната сага продължи още, държавата може да се окаже принудена да плати дори повече, отколкото е струвал чисто новият автомобил.

Макар решението на Апелативния съд да е сериозна победа за Константин, казусът все още не е приключил окончателно. Очаква се спорът да продължи пред Върховния касационен съд, който ще има последната дума по една от най-куриозните истории с унищожено веществено доказателство в последните години.