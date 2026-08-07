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Държавата ще трябва да плати близо 95 000 евро на Константин за разграбено Ауди

Държавата ще трябва да плати близо 95 000 евро на Константин за разграбено Ауди

7 Август, 2026 13:58 2 822 28

  • константин-
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  • конфискуван автомобил-
  • обезщетение

Автомобилът е конфискуван още през 2012 г., когато е чисто нов, но певецът го намира в окаяно състояние, когато трябва да си го прибере

Държавата ще трябва да плати близо 95 000 евро на Константин за разграбено Ауди - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Певецът Константин е на път да получи близо 95 000 евро обезщетение за луксозното си „Ауди А8“, което беше разграбено, докато е престоявало като веществено доказателство на охраняем полицейски паркинг, пише Hotnews.bg.

След години съдебни битки Апелативният съд в София потвърди, че отговорността е на Прокуратурата на Република България, а не на останалите държавни институции, които дълго време си прехвърляха вината.

Случаят датира още от септември 2012 година, когато едва тримесечният тогава автомобил на изпълнителя е иззет в рамките на разследване. По делото така и не става публично ясно по какъв повод е било конфискувано возилото, но магистратите са категорични, че при изземването не са спазени елементарните законови изисквания.

Вместо автомобилът да бъде подробно описан и фотографиран, както изисква законът, разследващите съставят оскъден протокол, в който дори са вписани несъществуващи повреди. По-късно свидетели, включително човекът, транспортирал колата с репатрак до наказателния паркинг, потвърждават, че тези щети не са съществували към момента на изземването.

Луксозното „Ауди“, чиято стойност тогава е била около 100 000 евро, престоява повече от пет години на паркинг към столичното Осмо районно управление. Когато Константин най-накрая получава разрешение да си го прибере, гледката го оставя без думи.

Автомобилът е бил буквално опоскан – липсвали множество части, а състоянието му било толкова тежко, че не можел дори да се движи на собствен ход. Наложило се да бъде качен на паяк и транспортиран до официалния сервиз на „Ауди“ във Варна, където възстановяването продължило месеци.

След преживяното певецът и фирмата му „Плаза Ауто 2012“ завеждат иск срещу държавата. Делото се превръща в истински институционален пинг-понг – МВР, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата години наред спорят кой трябва да носи отговорност за случилото се с автомобила.

Още първата съдебна инстанция приема, че именно прокуратурата е длъжна да гарантира съхраняването на веществените доказателства по разследването. Апелативният съд вече потвърди този извод, като посочи, че надзорът върху разследването и съдбата на иззетото имущество е именно в правомощията на държавното обвинение.

Първоначално присъденото обезщетение е малко над 78 000 лева, но заради натрупаните през годините законни лихви сумата вече достига приблизително 95 000 евро. Ако съдебната сага продължи още, държавата може да се окаже принудена да плати дори повече, отколкото е струвал чисто новият автомобил.

Макар решението на Апелативния съд да е сериозна победа за Константин, казусът все още не е приключил окончателно. Очаква се спорът да продължи пред Върховния касационен съд, който ще има последната дума по една от най-куриозните истории с унищожено веществено доказателство в последните години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адвокатски

    30 3 Отговор
    шашми и сделка !

    14:00 07.08.2026

  • 2 Нека !

    32 1 Отговор
    Защото това не е прецедент, и не само Константин е пострадал от това полуузаконено разграбване на автомобилите на хората !

    14:00 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишо

    9 2 Отговор
    той май по това време работеше в пицария та може от работа с работните дрехи с мръсни ръце от брашното

    14:07 07.08.2026

  • 5 Схеми сър

    14 2 Отговор
    Това не е лоша схема. Сигурно са си ги разделили с цацаратурата после.

    Коментиран от #15

    14:08 07.08.2026

  • 6 Батето

    30 2 Отговор
    А дали е така?! България ще се върне към нормалността, когато обществото отритне такива в морално отношение деградирали, но служещи за пример и възхищение от подрастващите. Такива като него и себеподобните нему Емрах, Явор Бахаров и още в нормалния свят ще са НИКОИ!

    14:09 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 съдията

    34 0 Отговор
    Парите за вместо заплати на прокурорите да от отиват за Аудито!!

    14:15 07.08.2026

  • 9 Янко

    22 1 Отговор
    А до сега трябваше колата да бъде продадена защото този е хванат с дрога и алкохол

    14:19 07.08.2026

  • 10 На ход

    14 3 Отговор
    едва ли е закарано , та може преди това скъпите части да са били грижливо и предвидливо свалени и прибрани ! И сега - 95 000 € !

    Коментиран от #14

    14:22 07.08.2026

  • 11 гост

    18 1 Отговор
    Парите за заплати на полицаи и прокурори да се дадат на пострадалия !

    Всички са за омитане !

    14:27 07.08.2026

  • 12 Без име

    23 0 Отговор
    За съжаление, виновните няма да платят нищо. Ще платим всичкк ние. Защото в България държавните длъжности са синекурни, т.е. не носят наказателна отговорност.

    Коментиран от #16

    14:27 07.08.2026

  • 13 Възраждане

    9 5 Отговор
    Давай Бате Коце, осъди тая корумпирана съдебна система до дупка. Не 95000 а още 3 нови коли да ти купят дано

    14:30 07.08.2026

  • 14 Че кой им е виновен?!

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "На ход":

    Да са спазили закона и да бяха направили Приемателен констативен протокол какво приемат...?!

    14:30 07.08.2026

  • 15 Схема за пари

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Схеми сър":

    Естествено,че е схема.Българите са царе в схемите,все пак сме имали собствено производство на комхютри,нация техническа!После пускат лъжи по медиите като тази новина.Забелязвате ли-няма имена и снимки на наказани полицаи,няма нищо!

    14:47 07.08.2026

  • 16 Истината за холицията

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Те половината български полицаи са за пенсиониране по възраст или непокриване на критерии,без да преувеличавам.Като махнеш и разни калинслки и ще останат 20000 души максимум.

    14:49 07.08.2026

  • 17 Коментар

    7 1 Отговор
    Как това МВР за десет години не арестува Коцето, Стораро, Иво Тонев, Алигбегов или някой подобен кокаиноразпространител. А след като преди две седмици видях Таки необезпокоявано да си прекарва времето на Слънчев бряг, мисля че само на качулки чакат. Хора, има закони и ГДБОП в България. Тези прокурори, които ви показваха, че България е лека трябва да бъдат смачкани заради такива като Коцето, моцето и тн н

    14:54 07.08.2026

  • 18 Мемфис

    11 1 Отговор
    Защо ще плаща държавата!
    Да платят крадливите милиционери, те са били отговорни за сигурността на колата!
    Всичката им работа е такава: милиционерите са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕЗ ТЯХНО УЧАСТИЕ- Н Я М А !

    Коментиран от #25

    15:00 07.08.2026

  • 19 Въй

    9 0 Отговор
    "охраняем,полицейски паркинг"

    15:03 07.08.2026

  • 20 ......па

    9 0 Отговор
    Да му ги изплати МВР от бюджета си.

    15:07 07.08.2026

  • 21 1234

    8 0 Отговор
    всички тез паразитни институции си имат бюджети и да се плати от тях,инак все ще е така

    15:08 07.08.2026

  • 22 Факт

    9 0 Отговор
    И зощо народа да плаща!?Там охраняващите не са анонимни, а на заплата с име по ведомост.

    15:10 07.08.2026

  • 23 ОБЕКТИИВНИЯ

    5 0 Отговор
    "Държавата" в случая всички ние да плащаме !
    Който е охранявал паркинга той да плаща !

    15:21 07.08.2026

  • 24 дядо дръмпир да ви намести по чешки

    2 0 Отговор
    тези пари му ги плащат от десет години....€по .€ да ги бяха събирали...щяха да са ги събрали...А ,дано ги доживее да му ги дадат!

    15:21 07.08.2026

  • 25 ами,

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мемфис":

    Парадокс е,че бащата на чалгджията п Константин се казва Иван Славчев и е бивш служител в системата на МВР а може към времето на случката да е бил още на работа.Може и да е постановка за да оскубе данъкоплатеца с пари.Връзкар е,затова му се разминават зулумите и се разлигавил като пубер.Много противен смъркач.

    Коментиран от #28

    15:22 07.08.2026

  • 26 Пръч

    0 0 Отговор
    На Гошо отсреща му не платиха нищо. А и колата бе можа да си прибере.

    15:39 07.08.2026

  • 27 дядото

    1 0 Отговор
    така де,не са виновни длъжностни лица,виновна била държавата.пфу,докога

    16:28 07.08.2026

  • 28 Бягай бягай

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ами,":

    Схема за пари е,на стэ процента.Този измислен певец е надрусан повече и от водещият Део от БНТ.

    16:28 07.08.2026