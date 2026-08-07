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Учени създадоха модел на перфектното женско тяло според мъжете

Учени създадоха модел на перфектното женско тяло според мъжете

7 Август, 2026 17:31 3 520 39

  • перфектно тяло-
  • женско тяло-
  • пропорции-
  • проучване

Новото проучване променя представата за фигурата "пясъчен часовник", смятана за най-привлекателна

Учени създадоха модел на перфектното женско тяло според мъжете - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съотношението между талията и бюста може да има по-голямо влияние върху възприеманата женска привлекателност от традиционно изследваното съотношение между талията и ханша. Това показва ново проучване, публикувано в научното списание Japanese Psychological Research.

Изследователи от Япония са помолили 398 мъже на възраст между 20 и 59 години да оценят компютърно създадени женски силуети. Формите са били базирани на реални телесни измервания, като учените променяли отделно пропорциите талия-бюст и талия-ханш.

Резултатите показват, че по-ниското съотношение талия-бюст е било свързано с по-високи оценки както за естетическа, така и за сексуална привлекателност. За сметка на това промените в съотношението талия-ханш почти не са повлияли върху оценките на участниците. Най-високи резултати са получили част от силуетите със съотношение талия-бюст около 0,6–0,7.

Такива фигури имат знаменитости, сред които Сидни Суини, Сабрина Карпентър, Кейти Пери и др.

Откритието се различава от редица по-стари изследвания, според които съотношение талия-ханш около 0,7 се възприема като особено привлекателно. Авторите предполагат, че част от разминаването може да се дължи на различия между културите, използваните изображения и реалните телесни характеристики на изследваните групи.

Учените подчертават, че резултатите не трябва да се приемат като универсална „формула за красота“. Проучването включва само японски мъже, а използваните силуети са били в среден диапазон на телесно тегло. Някои от най-високо оценените пропорции също са сравнително редки сред реалните жени.

Според водещия автор Томохиро Сузуки стандартите за привлекателност се влияят силно от културната среда и могат да се променят с времето. Изследователите допускат, че модата, рекламата и социалните медии също могат да формират предпочитания към определени пропорции.

Проучването не доказва, че определено телосложение е обективно по-красиво. То показва единствено как конкретна група участници е оценила набор от контролирани изображения, което подчертава колко зависими от културата и контекста са представите за физическа привлекателност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    31 6 Отговор
    В краварникът вече всичко с пици е над 100 кила и се опитват да променят стандартите и предпочитанията на населението, да свиква с новите тенденции.

    Коментиран от #21

    17:39 07.08.2026

  • 3 Властен мъж

    4 6 Отговор
    Не давайте нищо на Бети кахъра. Такива жени не требва да получават нищо в този живот! 🤭🥳🌱🌱🌱🪬

    Коментиран от #34, #36

    17:41 07.08.2026

  • 4 Аз Кочо

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    А па я аресвам от типа на Емили Тротинетката.

    17:41 07.08.2026

  • 5 Най

    40 3 Отговор
    Красивите жени са тези, които обичаме!

    Коментиран от #24

    17:41 07.08.2026

  • 6 Чурка

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Прегърни ме, за да те наплюя.

    17:43 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Грета Тунберг

    15 3 Отговор
    Деми Роуз е най красивата казва моят чЕкист Тесльо електрика.

    Коментиран от #12

    17:50 07.08.2026

  • 9 Янко

    26 6 Отговор
    За мен най хубави секси тела имат Теменушка и Сачева защото жените герб са номер едно

    Коментиран от #19, #29

    17:51 07.08.2026

  • 10 Хасан

    8 2 Отговор
    защо ма дистриминирати?

    17:51 07.08.2026

  • 11 За цицоманите

    30 6 Отговор
    Най нелепата жена с която съм правил секс, беше една с перфектно тяло и много красиво лице, но с цици като десет литрови бутилки, без да прекалявам! Това загрозяваше всичко останало, и беше причината да й избягам. Няма нищо красиво и сексапилно в цици до кръста!

    17:55 07.08.2026

  • 12 Гретиния

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грета Тунберг":

    Няма по красива от тебе, любима моя!

    17:57 07.08.2026

  • 13 ТЪНКО И НЕЖНО

    26 1 Отговор
    ВРАТЛЕ,ТЪНКО КРЪСТЧЕ,ТЪНЪК ГЛЕЗЕН И ГРАЦИОЗНА ПОХОДКА БЕЗ НИКАКЪВ ТУНИНГ.

    17:58 07.08.2026

  • 14 Дзак

    6 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    18:03 07.08.2026

  • 15 Обичам

    4 0 Отговор
    Проблемите си!

    18:05 07.08.2026

  • 16 влао

    4 2 Отговор
    учени извратеняци

    18:08 07.08.2026

  • 17 маке

    3 2 Отговор
    Азис е най

    Коментиран от #39

    18:10 07.08.2026

  • 18 Име

    2 0 Отговор
    Перач, Използвач, Изнудвач!

    18:12 07.08.2026

  • 19 а какво ще кажеш

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Янко":

    За мустака на ленчето от ПеПедофили?!

    18:30 07.08.2026

  • 20 Баци Шибаци

    10 2 Отговор
    Излезе ми късмета с една варненка веднъж. Момата беше с огромни цици и очаквах, че ще е огромен кеф да ги награбя. Е реалността се оказа различна :)
    Само за едната гърда две ръце не стигаха. Е няма такова нещо - всичко да ти е на разположение, а ти да не можеш да го вземеш ....
    Не съм искал да повторя подобно изживяване.

    18:32 07.08.2026

  • 21 В гладната кочина Русия

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    На мода е анорексията

    Коментиран от #22, #23

    18:33 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цитат на Мао

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "В гладната кочина Русия":

    Големите ц.ици разсейват е.бача

    Коментиран от #25

    18:36 07.08.2026

  • 24 И които

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Най":

    нямат уста !

    18:39 07.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цъцъ

    7 3 Отговор
    Намерили, кой да питат... японци😅😅😅 те тия ако разбираха от пропорции, щяха да правят и красиви коли😂

    18:46 07.08.2026

  • 27 Шибаяко Читемори

    15 0 Отговор
    Няма неперфектна в кревата. Имал съм всякакви - и слаби и по-апетитни. Има ли страст, тече ли тока, изживяването е страхотно. Проблемите започват по- късно, извън постелките ;)

    Коментиран от #32

    19:11 07.08.2026

  • 28 Мнение

    3 1 Отговор
    Това не са учени ,а най-обикновени чики рики джии.

    19:25 07.08.2026

  • 29 Гачо

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Янко":

    Сачева е най яка,много сладък гадавър!Голям фен съм и!

    19:40 07.08.2026

  • 30 мишоци

    8 0 Отговор
    Учени създадоха модел на перфектното женско тяло което се пуска според портфейла на мъжете

    19:56 07.08.2026

  • 31 Хаха

    5 0 Отговор
    Хората с малки инструменти имат странен идеал за женската красота.

    19:57 07.08.2026

  • 32 Имал съм всякакви - и слаби и по-апетитн

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шибаяко Читемори":

    на къв червей кълвяха

    Коментиран от #33

    19:58 07.08.2026

  • 33 Шибаяко Читемори

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Имал съм всякакви - и слаби и по-апетитн":

    Ще ти отговоря така - имаше една, която пътуваше от Силистра, редовно. И една холандка … ми носеше кесчета.

    Коментиран от #38

    20:39 07.08.2026

  • 34 модерни времена

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Властен мъж":

    Безвластните жени от другия пол ⚧️ стават "властни мъже" във форума.🤭

    21:04 07.08.2026

  • 35 Ехааа

    0 0 Отговор
    А колко струва?

    21:08 07.08.2026

  • 36 КЕКС

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Властен мъж":

    А бе тая Бети много яко ли ти го н@.4у-ка, че не спираш да я споменаваш?

    21:12 07.08.2026

  • 37 Какво ме интересуват японците?

    4 0 Отговор
    Те хубава жена виждат само на аниме. Японките са равни като смартфон.

    21:19 07.08.2026

  • 38 Насакото Яката

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Шибаяко Читемори":

    На мене пък една мечка още ми носи мед.

    21:21 07.08.2026

  • 39 Мюмю

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "маке":

    напипай-гооооо. Азис

    21:24 07.08.2026