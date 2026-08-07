Учени създадоха модел на перфектното женско тяло според мъжете

Съотношението между талията и бюста може да има по-голямо влияние върху възприеманата женска привлекателност от традиционно изследваното съотношение между талията и ханша. Това показва ново проучване, публикувано в научното списание Japanese Psychological Research.
Изследователи от Япония са помолили 398 мъже на възраст между 20 и 59 години да оценят компютърно създадени женски силуети. Формите са били базирани на реални телесни измервания, като учените променяли отделно пропорциите талия-бюст и талия-ханш.
Резултатите показват, че по-ниското съотношение талия-бюст е било свързано с по-високи оценки както за естетическа, така и за сексуална привлекателност. За сметка на това промените в съотношението талия-ханш почти не са повлияли върху оценките на участниците. Най-високи резултати са получили част от силуетите със съотношение талия-бюст около 0,6–0,7.
Такива фигури имат знаменитости, сред които Сидни Суини, Сабрина Карпентър, Кейти Пери и др.
Откритието се различава от редица по-стари изследвания, според които съотношение талия-ханш около 0,7 се възприема като особено привлекателно. Авторите предполагат, че част от разминаването може да се дължи на различия между културите, използваните изображения и реалните телесни характеристики на изследваните групи.
Учените подчертават, че резултатите не трябва да се приемат като универсална „формула за красота“. Проучването включва само японски мъже, а използваните силуети са били в среден диапазон на телесно тегло. Някои от най-високо оценените пропорции също са сравнително редки сред реалните жени.
Според водещия автор Томохиро Сузуки стандартите за привлекателност се влияят силно от културната среда и могат да се променят с времето. Изследователите допускат, че модата, рекламата и социалните медии също могат да формират предпочитания към определени пропорции.
Проучването не доказва, че определено телосложение е обективно по-красиво. То показва единствено как конкретна група участници е оценила набор от контролирани изображения, което подчертава колко зависими от културата и контекста са представите за физическа привлекателност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #21
17:39 07.08.2026
3 Властен мъж
Коментиран от #34, #36
17:41 07.08.2026
4 Аз Кочо
До коментар #1 от "Хасан":А па я аресвам от типа на Емили Тротинетката.
17:41 07.08.2026
5 Най
Коментиран от #24
17:41 07.08.2026
6 Чурка
До коментар #1 от "Хасан":Прегърни ме, за да те наплюя.
17:43 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Грета Тунберг
Коментиран от #12
17:50 07.08.2026
9 Янко
Коментиран от #19, #29
17:51 07.08.2026
10 Хасан
17:51 07.08.2026
11 За цицоманите
17:55 07.08.2026
12 Гретиния
До коментар #8 от "Грета Тунберг":Няма по красива от тебе, любима моя!
17:57 07.08.2026
13 ТЪНКО И НЕЖНО
17:58 07.08.2026
14 Дзак
18:03 07.08.2026
15 Обичам
18:05 07.08.2026
16 влао
18:08 07.08.2026
17 маке
Коментиран от #39
18:10 07.08.2026
18 Име
18:12 07.08.2026
19 а какво ще кажеш
До коментар #9 от "Янко":За мустака на ленчето от ПеПедофили?!
18:30 07.08.2026
20 Баци Шибаци
Само за едната гърда две ръце не стигаха. Е няма такова нещо - всичко да ти е на разположение, а ти да не можеш да го вземеш ....
Не съм искал да повторя подобно изживяване.
18:32 07.08.2026
21 В гладната кочина Русия
До коментар #2 от "Гост":На мода е анорексията
Коментиран от #22, #23
18:33 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цитат на Мао
До коментар #21 от "В гладната кочина Русия":Големите ц.ици разсейват е.бача
Коментиран от #25
18:36 07.08.2026
24 И които
До коментар #5 от "Най":нямат уста !
18:39 07.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Цъцъ
18:46 07.08.2026
27 Шибаяко Читемори
Коментиран от #32
19:11 07.08.2026
28 Мнение
19:25 07.08.2026
29 Гачо
До коментар #9 от "Янко":Сачева е най яка,много сладък гадавър!Голям фен съм и!
19:40 07.08.2026
30 мишоци
19:56 07.08.2026
31 Хаха
19:57 07.08.2026
32 Имал съм всякакви - и слаби и по-апетитн
До коментар #27 от "Шибаяко Читемори":на къв червей кълвяха
Коментиран от #33
19:58 07.08.2026
33 Шибаяко Читемори
До коментар #32 от "Имал съм всякакви - и слаби и по-апетитн":Ще ти отговоря така - имаше една, която пътуваше от Силистра, редовно. И една холандка … ми носеше кесчета.
Коментиран от #38
20:39 07.08.2026
34 модерни времена
До коментар #3 от "Властен мъж":Безвластните жени от другия пол ⚧️ стават "властни мъже" във форума.🤭
21:04 07.08.2026
35 Ехааа
21:08 07.08.2026
36 КЕКС
До коментар #3 от "Властен мъж":А бе тая Бети много яко ли ти го н@.4у-ка, че не спираш да я споменаваш?
21:12 07.08.2026
37 Какво ме интересуват японците?
21:19 07.08.2026
38 Насакото Яката
До коментар #33 от "Шибаяко Читемори":На мене пък една мечка още ми носи мед.
21:21 07.08.2026
39 Мюмю
До коментар #17 от "маке":напипай-гооооо. Азис
21:24 07.08.2026