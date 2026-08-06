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Били Айлиш е неразпознаваема в първата си роля като актриса (СНИМКИ)

Били Айлиш е неразпознаваема в първата си роля като актриса (СНИМКИ)

6 Август, 2026 15:58 1 586 7

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Певицата играе Естер Грийнууд от романа „Стъкленият похлупак“ от Силвия Плат

Били Айлиш е неразпознаваема в първата си роля като актриса (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и автор на песни Били Айлиш беше заснета в напълно различна визия по време на снимките на новата екранизация на романа „Стъкленият похлупак“ от Силвия Плат.

24-годишната изпълнителка снима в Торонто, където се превъплъщава в Естер Грийнууд – млада студентка и бъдеща писателка, която започва престижен стаж в женско списание в Ню Йорк през 50-те години, но постепенно изпада в тежка психическа криза.

На кадрите от снимачната площадка Били Айлиш носи синя рокля с подчертана талия, малка шапка, перлени обеци и яркочервено червило. Косата ѝ е оформена на меки ретро вълни, а цялостната визия е силен контраст с характерните за певицата широки тениски, костюми и свободни панталони.

„Стъкленият похлупак“ ще бъде първата главна роля на Били Айлиш в пълнометражен игрален филм. Певицата вече има актьорски опит с гостуващото си участие в сериала „Swarm“ през 2023 г., затова продукцията не е абсолютният ѝ дебют пред камера, както се твърди в част от публикациите.

Филмът е режисиран от канадската актриса и сценарист Сара Поли, носителка на „Оскар“ за адаптирания сценарий на „Жените говорят“. Това е петият ѝ пълнометражен режисьорски проект след „Далеч от нея“, „Take This Waltz“, „Stories We Tell“ и „Жените говорят“.

Към актьорския състав се присъединява и британската актриса Кери Мълиган, която ще изиграе майката на Естер Грийнууд. Участието на актьора Конър Стори също беше свързано с продукцията, но към момента не е официално потвърдено от студиото.

Романът „Стъкленият похлупак“, публикуван през 1963 г., се смята за частично автобиографичен. Историята проследява борбата на Естер Грийнууд с депресията, обществените очаквания и ограничените възможности пред младите жени в следвоенна Америка.

Снимките на продукцията на Focus Features започнаха през юни в района на Торонто. Премиерна дата все още не е обявена.


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