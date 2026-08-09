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Провокативната Санта Китана от "Ергенът 5" изненада с пълна трансформация

Провокативната Санта Китана от "Ергенът 5" изненада с пълна трансформация

9 Август, 2026 14:28 2 287 23

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  • трансформация-
  • визия-
  • цвят на косата-
  • блондинка

Риалити звездата вече е в отбора на блондинките

Провокативната Санта Китана от "Ергенът 5" изненада с пълна трансформация - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-коментираните и ексцентрични участнички в петия сезон на най-гледаното романтично риалити "Ергенът" изненада почитателите си с пълна визуална трансформация. Провокативната Санта Китана реши да заложи на драстична промяна и смени цвета на косата си, като вече е в отбора на блондинките. Изглежда, че самата риалити звезда е изключително доволна от резултата, споделяйки преценката си, че с новия рус цвят изглежда много по-симпатична, пише plovdiv24.bg.Трансформацията бързо се превърна в гореща тема сред последователите ѝ в социалните мрежи, които побързаха да оценят новия ѝ външен вид.


Коя е Кристина Шидерова зад артистичния псевдоним Санта Китана?

Зад екзотичния и провокативен образ на Санта Китана стои 32-годишната Кристина Шидерова. Тя успя да привлече вниманието на зрителите в "Ергенът 5" не само с ярката си визия, но и със своята артистична биография.

Професионален танци: Развива се успешно като професионален танцьор с множество участия.Музикални заложби: Освен с танци, тя се занимава сериозно и с пеене, като демонстрира завидни гласови данни.

Музикални проекти: В момента риалити звездата е концентрирала усилията си върху подготовката на самостоятелен музикален албум.

"Гола икона" и семейната подкрепа в шоубизнеса

Санта Китана вече има зад гърба си проекти, които предизвикаха сериозен отзвук в публичното пространство. Сред тях е сингълът ѝ "Гола икона", към който има заснет изключително провокативен и смел видеоклип, отговарящ на артистичния ѝ натюрел.

Младата изпълнителка не крие, че пътят ѝ в шоубизнеса е подкрепен изцяло от нейните най-близки хора. По думите на самата Кристина, в нейния творчески екип има ясно разпределение на ролите:

Майка ѝ заема важната роля на неин личен продуцент и движи мениджмънта на проектите. Баща ѝ осигурява финансовата стабилност и инвестира средства в нейното кариерно развитие.

С новия си имидж на блондинка и предстоящия музикален албум, Санта Китана дава ясен знак, че тепърва ще привлича медийното внимание и след края на участието си в телевизионния ефир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    36 0 Отговор
    Същата грозотия си е. Селска пръчка.🤣

    14:33 09.08.2026

  • 2 Шанта Ватана

    25 0 Отговор
    Много важна новина е това.

    14:33 09.08.2026

  • 3 Хаха

    21 0 Отговор
    Колко взема на час?

    Коментиран от #5

    14:34 09.08.2026

  • 4 Милко Калайджиев

    27 1 Отговор
    Мога да я взема да ми варди бостаня, заедно с Надка вънкашната и Ленче Кремче.

    14:36 09.08.2026

  • 5 Ама

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ти верно не си добре! Трябва тая да ти плаща за да и разпънеш портфейла бе, келеме!

    Коментиран от #10

    14:41 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Архитект

    23 0 Отговор
    Изключително грозно е да наричате бездарните изпълнения на това същество с гръмката дума "проекти". Предполагам, че е от незнание. Което, разбира се, не ви извинява. "Проекти на маса" за 2-3 часа, обилно полети с алкохол и допълнителни субстанции, да. Но това не вдига ценза на "проектантите", дори напротив.

    14:51 09.08.2026

  • 8 анонимен

    19 3 Отговор
    Малко мяза на безДара Екимова.По бездарност са 1 към 1.

    14:58 09.08.2026

  • 9 Бившо гадже

    12 1 Отговор
    А споммня ли си преди няколко години как се наяде с боб с варени яйца и и слушах четири дни пърдежите 🥳🤭🤣

    14:58 09.08.2026

  • 10 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Тази е прекалено млада,без пари няма ми пусне!

    14:59 09.08.2026

  • 11 аБе,

    26 0 Отговор
    Майка ѝ и баща и са разведени.Майка ѝ заема важната роля на неин личен продуцент и движи мениджмънта на проектите като я кара да се съблича гола и да се излага.Колко баща ѝ осигурява финансовата стабилност и инвестира средства в нейното ,,кариерно,, развитие е спорно защото тя има онлифейс и от там са и парите.Това и е и ,,кариерното,,развитие.Сложила си руса перука-гОлЕм праз.Празна глава и празен живот.

    15:02 09.08.2026

  • 12 Този

    11 0 Отговор
    да не е от третия пол?

    15:05 09.08.2026

  • 13 Гост

    13 0 Отговор
    Поредната която се опитва да пее,без да има гласови данни.Разчита повече на телесните си прелести.

    15:06 09.08.2026

  • 14 Фермера

    21 0 Отговор
    Търся доячка на кравите,ще я наема и без опит.Само да не пее,че кравите ще спрат да дават мляко.

    15:09 09.08.2026

  • 15 32 годишен добитък

    17 0 Отговор
    е тая травестия

    15:24 09.08.2026

  • 16 Волен Шидеров

    7 0 Отговор
    Каня я на порция спагети ала сидерини с водка

    15:37 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    10 0 Отговор
    Чели ли сте приказката "Как гарджето стана певец"? С реклама.

    15:59 09.08.2026

  • 19 Тв критик

    11 0 Отговор
    Това ,че е участвала в нещо давано по някоя тв ли я прави интересна .

    16:04 09.08.2026

  • 20 Леле

    9 0 Отговор
    Какво е това. Труженичките са по облечени от тази. Със сигурност не е наред в психиката.

    16:11 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 както казва народа

    4 1 Отговор
    от всяко дърво свирка не става, но дали всяко дърво е способно да свири? При вятър в короната

    18:03 09.08.2026

  • 23 Готин Джендър

    7 0 Отговор
    Пак си остава грозна.

    18:17 09.08.2026