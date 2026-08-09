Провокативната Санта Китана от "Ергенът 5" изненада с пълна трансформация

Една от най-коментираните и ексцентрични участнички в петия сезон на най-гледаното романтично риалити "Ергенът" изненада почитателите си с пълна визуална трансформация. Провокативната Санта Китана реши да заложи на драстична промяна и смени цвета на косата си, като вече е в отбора на блондинките. Изглежда, че самата риалити звезда е изключително доволна от резултата, споделяйки преценката си, че с новия рус цвят изглежда много по-симпатична, пише plovdiv24.bg.Трансформацията бързо се превърна в гореща тема сред последователите ѝ в социалните мрежи, които побързаха да оценят новия ѝ външен вид.

Коя е Кристина Шидерова зад артистичния псевдоним Санта Китана?

Зад екзотичния и провокативен образ на Санта Китана стои 32-годишната Кристина Шидерова. Тя успя да привлече вниманието на зрителите в "Ергенът 5" не само с ярката си визия, но и със своята артистична биография.

Професионален танци: Развива се успешно като професионален танцьор с множество участия.Музикални заложби: Освен с танци, тя се занимава сериозно и с пеене, като демонстрира завидни гласови данни.

Музикални проекти: В момента риалити звездата е концентрирала усилията си върху подготовката на самостоятелен музикален албум.

"Гола икона" и семейната подкрепа в шоубизнеса

Санта Китана вече има зад гърба си проекти, които предизвикаха сериозен отзвук в публичното пространство. Сред тях е сингълът ѝ "Гола икона", към който има заснет изключително провокативен и смел видеоклип, отговарящ на артистичния ѝ натюрел.

Младата изпълнителка не крие, че пътят ѝ в шоубизнеса е подкрепен изцяло от нейните най-близки хора. По думите на самата Кристина, в нейния творчески екип има ясно разпределение на ролите:

Майка ѝ заема важната роля на неин личен продуцент и движи мениджмънта на проектите. Баща ѝ осигурява финансовата стабилност и инвестира средства в нейното кариерно развитие.

С новия си имидж на блондинка и предстоящия музикален албум, Санта Китана дава ясен знак, че тепърва ще привлича медийното внимание и след края на участието си в телевизионния ефир.