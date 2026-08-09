Провокативната Санта Китана от "Ергенът 5" изненада с пълна трансформация

Една от най-коментираните и ексцентрични участнички в петия сезон на най-гледаното романтично риалити "Ергенът" изненада почитателите си с пълна визуална трансформация. Провокативната Санта Китана реши да заложи на драстична промяна и смени цвета на косата си, като вече е в отбора на блондинките. Изглежда, че самата риалити звезда е изключително доволна от резултата, споделяйки преценката си, че с новия рус цвят изглежда много по-симпатична, пише plovdiv24.bg.Трансформацията бързо се превърна в гореща тема сред последователите ѝ в социалните мрежи, които побързаха да оценят новия ѝ външен вид.
Коя е Кристина Шидерова зад артистичния псевдоним Санта Китана?
Зад екзотичния и провокативен образ на Санта Китана стои 32-годишната Кристина Шидерова. Тя успя да привлече вниманието на зрителите в "Ергенът 5" не само с ярката си визия, но и със своята артистична биография.
Професионален танци: Развива се успешно като професионален танцьор с множество участия.Музикални заложби: Освен с танци, тя се занимава сериозно и с пеене, като демонстрира завидни гласови данни.
Музикални проекти: В момента риалити звездата е концентрирала усилията си върху подготовката на самостоятелен музикален албум.
"Гола икона" и семейната подкрепа в шоубизнеса
Санта Китана вече има зад гърба си проекти, които предизвикаха сериозен отзвук в публичното пространство. Сред тях е сингълът ѝ "Гола икона", към който има заснет изключително провокативен и смел видеоклип, отговарящ на артистичния ѝ натюрел.
Младата изпълнителка не крие, че пътят ѝ в шоубизнеса е подкрепен изцяло от нейните най-близки хора. По думите на самата Кристина, в нейния творчески екип има ясно разпределение на ролите:Майка ѝ заема важната роля на неин личен продуцент и движи мениджмънта на проектите. Баща ѝ осигурява финансовата стабилност и инвестира средства в нейното кариерно развитие.
С новия си имидж на блондинка и предстоящия музикален албум, Санта Китана дава ясен знак, че тепърва ще привлича медийното внимание и след края на участието си в телевизионния ефир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:33 09.08.2026
2 Шанта Ватана
14:33 09.08.2026
3 Хаха
Коментиран от #5
14:34 09.08.2026
4 Милко Калайджиев
14:36 09.08.2026
5 Ама
До коментар #3 от "Хаха":Ти верно не си добре! Трябва тая да ти плаща за да и разпънеш портфейла бе, келеме!
Коментиран от #10
14:41 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Архитект
14:51 09.08.2026
8 анонимен
14:58 09.08.2026
9 Бившо гадже
14:58 09.08.2026
10 Хаха
До коментар #5 от "Ама":Тази е прекалено млада,без пари няма ми пусне!
14:59 09.08.2026
11 аБе,
15:02 09.08.2026
12 Този
15:05 09.08.2026
13 Гост
15:06 09.08.2026
14 Фермера
15:09 09.08.2026
15 32 годишен добитък
15:24 09.08.2026
16 Волен Шидеров
15:37 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
15:59 09.08.2026
19 Тв критик
16:04 09.08.2026
20 Леле
16:11 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 както казва народа
18:03 09.08.2026
23 Готин Джендър
18:17 09.08.2026