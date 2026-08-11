Новини
Любопитно »
Биографична книга разкрива как Одри Хепбърн е поддържала безупречната си фигура

Биографична книга разкрива как Одри Хепбърн е поддържала безупречната си фигура

11 Август, 2026 18:59 1 416 9

  • одри хепбърн-
  • фигура-
  • тяло-
  • диета-
  • здравословно хранене-
  • актриса

Фината актриса не е спазвала строги диети и ограничения, за да изглежда прелестно

Биографична книга разкрива как Одри Хепбърн е поддържала безупречната си фигура - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фината фигура на британската актриса и модна икона Одри Хепбърн десетилетия наред е повод за спекулации около хранителния ѝ режим. Твърденията, че звездата от „Закуска в Тифани“ е спазвала крайни диети или е имала хранително разстройство, обаче са категорично отхвърлени от първородния ѝ син Шон Хепбърн Ферер.

В новата официална биография „Intimate Audrey“, написана от Шон Хепбърн Ферер съвместно с авторката Уенди Холдън, той описва майка си като човек, който обичал храната, готвенето и сладкишите, но се придържал към умерени порции. По думите му Одри Хепбърн не изключвала въглехидратите или десертите и не следвала популярни строги диети.

Обичайният ден на носителката на „Оскар“ започвал със сварено яйце и препечена филия с конфитюр, последвани от продължителна разходка с бързо темпо. Физическата активност била естествена част от ежедневието ѝ, като според Шон Хепбърн Ферер тя ходела толкова бързо, че близките ѝ трудно успявали да я следват.

На обяд актрисата предпочитала семпли ястия като супа, салата или сандвич, а след това понякога си позволявала ванилов сладолед с кленов сироп. Черният шоколад също присъствал редовно в менюто ѝ. Вечер Одри Хепбърн често избирала паста с доматен сос и салата, като италианската кухня била сред любимите ѝ.

Според семейството ѝ ключът към начина, по който се хранела, бил не лишението, а умереността. Актрисата обичала и шоколадови десерти и не възприемала сладките храни като нещо, което трябва напълно да бъде премахнато от менюто.

Отношението на Одри Хепбърн към храната е свързано и с едно от най-тежките преживявания в детството ѝ. По време на Втората световна война тя живее в окупираната от нацистите Нидерландия и преживява тежък недостиг на храна. Според новата биография бъдещата холивудска звезда е била близо до смъртта от глад, а последиците от войната остават с нея през целия ѝ живот.

По-късно именно този личен опит се превръща в част от мотивацията ѝ за хуманитарната работа. През 1988 г. Одри Хепбърн става посланик на добра воля на УНИЦЕФ и посещава райони, засегнати от глад, бедност и конфликти, включително Етиопия. Организацията я определя като един от най-активните защитници на правата на децата сред своите световноизвестни посланици.

Същата философия на умереност актрисата следвала и по отношение на външността си. Според Шон Хепбърн Ферер пластичната хирургия била напълно чужда на майка му, която приемала естественото остаряване и не се стремяла да заличава следите на времето.

По време на една от мисиите си за УНИЦЕФ Одри Хепбърн отказала предложение бръчките ѝ да бъдат премахнати от портретна снимка. Според разказа на сина ѝ тя настоявала те да останат, защото ги възприемала като част от живота, който е изживяла.

Новите разкази на семейството очертават различна картина от мита за холивудската звезда, поддържала фигурата си чрез постоянни лишения. За Одри Хепбърн ежедневието се основавало на проста храна, малки порции, много движение и място за удоволствия като паста, сладолед и шоколад.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знае

    0 5 Отговор
    Тя! Пиела е само прясно изстискан сок от голям праз! Нищо не поддържа женската фигура по добре!

    19:35 11.08.2026

  • 2 Анита пръдлата

    2 4 Отговор
    Моята дъщеря ще я омъжвам за фентанилов циганин 🥳🤣🥳🤣🤡🐐

    Коментиран от #4

    19:38 11.08.2026

  • 3 Роза

    8 0 Отговор
    Някои хора имат по-бърз метаболизъм-и да ядат повече,не пълнеят!Въпрос на генетично наследство!

    19:49 11.08.2026

  • 4 Мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анита пръдлата":

    А вие да вземете да се ориентирате за зет някаде към факултета че само там имате шанс и ако почакате още малко бетито стара мома 🐐🤡🤣🥳

    20:06 11.08.2026

  • 5 Помнещ

    11 0 Отговор
    Не забравяйте, че Одри е била балерина. Знаела е как да се поддържа ;)

    20:22 11.08.2026

  • 6 Анита кахъра

    1 1 Отговор
    Моя Тони будалата пак го излъгах да ме заведе на почивка. В София негъра ме плющи Тони будалата ме води по почивки 🥳🤣🤡🐐

    21:11 11.08.2026

  • 7 Елизабет Цветанова неудачницата

    1 1 Отговор
    Няма ли някой цигане от факултета да ме облъска че ми писна да съм сама. Кахърите не може да сме сами... Задължително плющене от роми. 🐐🤡🤣🥳

    21:20 11.08.2026

  • 8 Анита неудачницата

    1 0 Отговор
    Какво инвестиране... Истинското инвестиране е ходене по почивки 🥳🤣🤡🐐🐐🐐🐐🐐🐐

    21:26 11.08.2026

  • 9 Анита Цветанова ескорт хайлайф

    3 0 Отговор
    Едно време какви пари се изкарваха.... От 1998 до 2003 бях ескорта на вис 2 в района на централна гара и женски пазар. Работех за по 10 лв на час добри пари падаха. Отговорника ми беше голям пич винаги ми оставяше по 20 презерватива, ама нали клиентите ми необразовани винаги махаха презерватива и бях винаги бременна. Венеролога ми в вма построи 4 кооперации по 8 етажа от моите такси и направления. Всяка седмица ходех при него на преглед защото винаги имаше проблем, трипер, сифилис, и накрая хив. Сега съм счетоводителка и омъжена за един будала Тони будалата. Вече загърбих ескорта сега съм ХАЙЛАЙФ 🥳🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

    21:32 11.08.2026