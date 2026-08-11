Биографична книга разкрива как Одри Хепбърн е поддържала безупречната си фигура

Фината фигура на британската актриса и модна икона Одри Хепбърн десетилетия наред е повод за спекулации около хранителния ѝ режим. Твърденията, че звездата от „Закуска в Тифани“ е спазвала крайни диети или е имала хранително разстройство, обаче са категорично отхвърлени от първородния ѝ син Шон Хепбърн Ферер.

В новата официална биография „Intimate Audrey“, написана от Шон Хепбърн Ферер съвместно с авторката Уенди Холдън, той описва майка си като човек, който обичал храната, готвенето и сладкишите, но се придържал към умерени порции. По думите му Одри Хепбърн не изключвала въглехидратите или десертите и не следвала популярни строги диети.

Обичайният ден на носителката на „Оскар“ започвал със сварено яйце и препечена филия с конфитюр, последвани от продължителна разходка с бързо темпо. Физическата активност била естествена част от ежедневието ѝ, като според Шон Хепбърн Ферер тя ходела толкова бързо, че близките ѝ трудно успявали да я следват.

На обяд актрисата предпочитала семпли ястия като супа, салата или сандвич, а след това понякога си позволявала ванилов сладолед с кленов сироп. Черният шоколад също присъствал редовно в менюто ѝ. Вечер Одри Хепбърн често избирала паста с доматен сос и салата, като италианската кухня била сред любимите ѝ.

Според семейството ѝ ключът към начина, по който се хранела, бил не лишението, а умереността. Актрисата обичала и шоколадови десерти и не възприемала сладките храни като нещо, което трябва напълно да бъде премахнато от менюто.

Отношението на Одри Хепбърн към храната е свързано и с едно от най-тежките преживявания в детството ѝ. По време на Втората световна война тя живее в окупираната от нацистите Нидерландия и преживява тежък недостиг на храна. Според новата биография бъдещата холивудска звезда е била близо до смъртта от глад, а последиците от войната остават с нея през целия ѝ живот.

По-късно именно този личен опит се превръща в част от мотивацията ѝ за хуманитарната работа. През 1988 г. Одри Хепбърн става посланик на добра воля на УНИЦЕФ и посещава райони, засегнати от глад, бедност и конфликти, включително Етиопия. Организацията я определя като един от най-активните защитници на правата на децата сред своите световноизвестни посланици.

Същата философия на умереност актрисата следвала и по отношение на външността си. Според Шон Хепбърн Ферер пластичната хирургия била напълно чужда на майка му, която приемала естественото остаряване и не се стремяла да заличава следите на времето.

По време на една от мисиите си за УНИЦЕФ Одри Хепбърн отказала предложение бръчките ѝ да бъдат премахнати от портретна снимка. Според разказа на сина ѝ тя настоявала те да останат, защото ги възприемала като част от живота, който е изживяла.

Новите разкази на семейството очертават различна картина от мита за холивудската звезда, поддържала фигурата си чрез постоянни лишения. За Одри Хепбърн ежедневието се основавало на проста храна, малки порции, много движение и място за удоволствия като паста, сладолед и шоколад.