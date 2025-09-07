Новини
Любопитно »
Джеси Джей се завърна на сцената след борбата с рака на гърдата (ВИДЕО)

Джеси Джей се завърна на сцената след борбата с рака на гърдата (ВИДЕО)

7 Септември, 2025 19:47 348 0

  • джеси джей-
  • певица-
  • сцена-
  • завръщане-
  • рак на гърдата-
  • мастектомия

Певицата бе посрещната с бурни аплодисменти от публиката

Джеси Джей се завърна на сцената след борбата с рака на гърдата (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джеси Джей се завърна на сцената за първи път след претърпяна мастектомия в хода на лечението си от рак на гърдата. 37-годишната певица откри изпълнението си на фестивала BBC Radio 2 In The Park в Челмсфорд, Есекс, пред публика, която я аплодира бурно.

На сцената Джеси Джей призна, че операцията е била извършена само преди 11 седмици и че все още се намира в процес на възстановяване. Тя изрази благодарност към феновете за подкрепата през годините и подчерта, че музиката остава нейният най-голям източник на сили.

По време на концерта певицата сподели и специален момент – двегодишният ѝ син Скай за първи път я видя да пее на живо. Детето, носещо специални слушалки за защита на слуха, помаха на майка си от кулисите.

Сред изпълненията беше и новата ѝ песен Living My Best Life, която певицата определя като особено значима. Тя обясни, че диагнозата рак е поставена едва две седмици преди излизането на песента, но въпреки съветите да спре работа, е решила да продължи. „Животът е да устоиш на бурята и да продължиш напред“, каза тя.

През юни Джеси Джей претърпя мастектомия след откриване на бучка в гърдата, а малко по-късно бе приета отново в болница заради инфекция и течност в белите дробове, резултат от отслабен имунитет. Миналия месец тя бе принудена да отмени част от планираните си турнета във Великобритания, Европа и САЩ заради препоръка на лекарите за втора операция. Певицата увери, че тя не е сериозна, но се налага да бъде извършена до края на годината.

В интервю Джеси Джей призна, че болестта е „откраднала“ време, което е могла да прекара със сина си, и определи преживяното като тежко изпитание. Въпреки това тя подчерта, че всеки ден живее с нова сила и вдъхновение, отдавайки се на семейството и на музиката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ