Анджелина Джоли показа за пръв път белезите от мастектомията на корицата на сп. Time (СНИМКИ)

16 Декември, 2025 12:31 1 840 8

Актрисата е първата знаменитост на корицата на френската версия на списанието

Анджелина Джоли показа за пръв път белезите от мастектомията на корицата на сп. Time (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли за първи път публично показа белезите от двойната си мастектомия в ново интервю за списание TIME France. Носителката на „Оскар“, която е на 50 години, обяснява защо повече от десетилетие след превантивната операция от 2013 г. е решила открито да говори и визуално да покаже резултатите от нея.

„Споделям тези белези с много жени, които обичам“, казва Джоли пред изданието. „И винаги съм дълбоко развълнувана, когато виждам други жени да споделят своите.“ Тя допълва, че е взела решението, знаейки че TIME France ще постави фокус върху здравето на гърдите, превенцията и информираността за рака на гърдата.

Майката на актрисата, Маршелин Бертран, почина през 2007 г. на 56-годишна възраст след битка с рак. В публикация в The New York Times от май 2013 г., озаглавена „Моят медицински избор“, Джоли разкри, че генетични изследвания са показали наличие на мутация в гена BRCA1, която значително е повишавала риска ѝ от рак на гърдата. По думите ѝ тогава рискът е спаднал от 87 процента до под 5 процента след операцията.

През март 2015 г. актрисата съобщи, че е преминала и през отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби като превантивна мярка срещу рак на яйчниците.

В настоящото интервю Джоли призовава генетичните изследвания за BRCA мутации да бъдат достъпни за всички жени. Според нея всяка жена трябва да има възможност сама да определя здравния си път, разполагайки с необходимата информация за информиран избор. Тя подчертава, че напредъкът в превенцията и диагностиката не бива да зависи от финансовите възможности или мястото на живеене.

Актрисата обяснява, че публичното ѝ говорене през 2013 г. е било насочено именно към насърчаване на информираността и правото на личен избор. По думите ѝ решенията, свързани със здравето, трябва да бъдат строго индивидуални, но подкрепени от достъп до качествена информация и медицинска грижа.

Интервюто съвпада с подготовката за излизането на новия филм Couture, режисиран от Алис Винокур, чиято премиера във Франция е планирана за февруари 2026 г. В лентата Джоли играе Максин Уокър – американска режисьорка, диагностицирана с рак на гърдата. Актрисата определя проекта като дълбоко личен и споделя възхищението си от подхода на Винокур, която, по думите ѝ, разглежда болестта не като финал, а като част от живота.

Джоли разказва, че филмът я е докоснал с начина, по който показва човешкото съществуване отвъд диагнозата. Тя прави и лична връзка със спомени от болестта на майка си, която в даден момент е споделила, че се е чувствала сякаш заболяването е започнало да определя цялата ѝ идентичност.

Пълният брой на TIME France, съдържащ интервюто и снимките, на които се виждат белезите от двойната мастектомия на Анджелина Джоли, ще излезе на 18 декември.


  • 1 Зевс

    11 7 Отговор
    Тая лудата си сряза хубавите естествени гърди от страх, отслабна и прилича на скумрия, а между ушите яко бръмбари :)

    Коментиран от #3

    12:41 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Злодеида

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Новите са пневматични, с регулируем обем. Що коментирате, като не разбирате?

    Коментиран от #7

    13:04 16.12.2025

  • 4 Стършели

    4 3 Отговор
    Е затова Брад Пит я остави!
    Извади си всичко женско, данеби случайно да хване рак!
    Пъна откачена хипохондричка! А дане говорим за анорексията и - злобна кожа и кокали
    Тя и от баща си се отказа и смени фамилията си защото той бил известен.

    13:07 16.12.2025

  • 5 име

    5 5 Отговор
    Свършиха ли парите от киевската хунта, че се налага зо някви списания да се чекне?! Да ходи пак някъде из Бандеристан.

    13:10 16.12.2025

  • 6 Факт

    0 1 Отговор
    Не трябва да се приема дадено нещастие в живота на някого, да формира идентичност!

    13:40 16.12.2025

  • 7 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Злодеида":

    Всеки с проблемите си!

    13:42 16.12.2025

  • 8 вен серемос

    1 0 Отговор
    Факти защо ни тикате тази откачалка ,торба с кокали и при това много слаба артистка-Анжелина Жоли???Брат Пит навреме се оттърва от тази торба с кокали.А, и Брат Пит е известен артист.Анжелина Жоли е никоя-дори не може да играе.Анжелина Жоли дори от баща си Джон Войт се отказа -той е световно известен артист ,мъжкар и играе в качествени филми.Защо ни занимавате тази е пълно куку?!.Брат Пит се оттърва!!!.А той може да играе.Не е нужно да изреждам филмите му.Факти излагате се!!!???Отврат!!!

    13:54 16.12.2025