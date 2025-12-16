Анджелина Джоли показа за пръв път белезите от мастектомията на корицата на сп. Time (СНИМКИ)

Анджелина Джоли за първи път публично показа белезите от двойната си мастектомия в ново интервю за списание TIME France. Носителката на „Оскар“, която е на 50 години, обяснява защо повече от десетилетие след превантивната операция от 2013 г. е решила открито да говори и визуално да покаже резултатите от нея.

„Споделям тези белези с много жени, които обичам“, казва Джоли пред изданието. „И винаги съм дълбоко развълнувана, когато виждам други жени да споделят своите.“ Тя допълва, че е взела решението, знаейки че TIME France ще постави фокус върху здравето на гърдите, превенцията и информираността за рака на гърдата.

Майката на актрисата, Маршелин Бертран, почина през 2007 г. на 56-годишна възраст след битка с рак. В публикация в The New York Times от май 2013 г., озаглавена „Моят медицински избор“, Джоли разкри, че генетични изследвания са показали наличие на мутация в гена BRCA1, която значително е повишавала риска ѝ от рак на гърдата. По думите ѝ тогава рискът е спаднал от 87 процента до под 5 процента след операцията.

През март 2015 г. актрисата съобщи, че е преминала и през отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби като превантивна мярка срещу рак на яйчниците.

В настоящото интервю Джоли призовава генетичните изследвания за BRCA мутации да бъдат достъпни за всички жени. Според нея всяка жена трябва да има възможност сама да определя здравния си път, разполагайки с необходимата информация за информиран избор. Тя подчертава, че напредъкът в превенцията и диагностиката не бива да зависи от финансовите възможности или мястото на живеене.

Актрисата обяснява, че публичното ѝ говорене през 2013 г. е било насочено именно към насърчаване на информираността и правото на личен избор. По думите ѝ решенията, свързани със здравето, трябва да бъдат строго индивидуални, но подкрепени от достъп до качествена информация и медицинска грижа.

Интервюто съвпада с подготовката за излизането на новия филм Couture, режисиран от Алис Винокур, чиято премиера във Франция е планирана за февруари 2026 г. В лентата Джоли играе Максин Уокър – американска режисьорка, диагностицирана с рак на гърдата. Актрисата определя проекта като дълбоко личен и споделя възхищението си от подхода на Винокур, която, по думите ѝ, разглежда болестта не като финал, а като част от живота.

Джоли разказва, че филмът я е докоснал с начина, по който показва човешкото съществуване отвъд диагнозата. Тя прави и лична връзка със спомени от болестта на майка си, която в даден момент е споделила, че се е чувствала сякаш заболяването е започнало да определя цялата ѝ идентичност.

Пълният брой на TIME France, съдържащ интервюто и снимките, на които се виждат белезите от двойната мастектомия на Анджелина Джоли, ще излезе на 18 декември.