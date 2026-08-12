Никол Шерцингер показа тежките тренировки, с които поддържа изкусителна форма (ВИДЕО)

Американската певица Никол Шерцингер показа част от интензивния си тренировъчен режим в ново видео в Instagram, в което демонстрира упражнения с тежести и кардио на бягаща пътека.
48-годишната звезда от The Pussycat Dolls тренира с личен инструктор, облечена в син спортен екип, и акцентира върху силовите упражнения като ключова част от режима си.
„Изградено, не дадено по рождение“, написа Никол Шерцингер към публикацията. Певицата добави, че човек невинаги се чувства готов или достатъчно силен, но постоянството е това, което в крайна сметка изгражда реална физическа устойчивост.
Личният треньор на изпълнителката Паоло Маскити и преди е разказвал, че Никол Шерцингер е изключително дисциплинирана във фитнеса. По думите му танцовият ѝ опит изисква тренировките да бъдат разнообразни и да осигуряват както физическо, така и психическо натоварване.
Маскити препоръчва комбинация от силови упражнения, кардио и високоинтензивни интервални тренировки, известни като HIIT. Според него именно съчетаването на тези методи подпомага едновременно издръжливостта и поддържането на мускулатурата.
Новата публикация на Никол Шерцингер идва на фона на завръщането на The Pussycat Dolls. Групата обяви през март първия си сингъл от шест години, „Club Song“, продуциран и написан с участието на Майк Сабат.
Събирането обаче срещна трудности, след като бяха отменени почти всички концерти от северноамериканската част на турнето PCD FOREVER заради слаби продажби на билети. Първоначално Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът бяха обявили серия от 53 концерта във Великобритания, Европа и Северна Америка. Европейската част на турнето остава в сила и трябва да започне през септември с концерт в Копенхаген, последван от участия в Париж, Варшава и Великобритания.
Завръщането на The Pussycat Dolls предизвика и напрежение заради отсъствието на оригиналните членове Кармит Бачар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Кармит Бачар и Джесика Сута заявиха публично, че не са били поканени да участват в новото събиране на групата и са научили за плановете едновременно с феновете.
Въпреки полемиката Никол Шерцингер продължава подготовката си за предстоящите европейски концерти, като силовите и кардио тренировките ѝ помагат да поддържа силното темпо, с което напредва кариерата ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един шофьор
Коментиран от #9
16:11 12.08.2026
2 Най
16:39 12.08.2026
3 маринчо
Коментиран от #15
16:39 12.08.2026
4 И още мисирки ООД
16:43 12.08.2026
5 де факто
16:47 12.08.2026
6 Баба Гошка
16:47 12.08.2026
7 таа па
Коментиран от #12
16:50 12.08.2026
8 Сър Стенли Ройс
Старостта не може да я спре, само да я отложи с някоя друга годинка.
Няма мъж, който да иска стара чанта мачкан лак пък била тя и поддържана пред новата и млада реколта.
17:20 12.08.2026
9 Сър Стенли Ройс
До коментар #1 от "Един шофьор":Кви бомби да покаже силиконовите ли ?
ПВЦ-то ли те кефи, щото мен естествените ми допадат ?
17:21 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1616
Ба и това ще и остане
17:24 12.08.2026
12 Фют
До коментар #7 от "таа па":Не виждаш ли кво време е.
38 на слънце и на сянка.
Тъй сме тоя набор.
17:31 12.08.2026
13 Шерци
17:36 12.08.2026
14 А имплантите си показа ли?
18:17 12.08.2026
15 Аре са
До коментар #3 от "маринчо":Ако нема никой, а ше се жертвам, па, щом требе некой да се жертва ...
18:18 12.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 НикОлата си показала гъзОлата
18:24 12.08.2026