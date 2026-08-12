Никол Шерцингер показа тежките тренировки, с които поддържа изкусителна форма (ВИДЕО)

Американската певица Никол Шерцингер показа част от интензивния си тренировъчен режим в ново видео в Instagram, в което демонстрира упражнения с тежести и кардио на бягаща пътека.

48-годишната звезда от The Pussycat Dolls тренира с личен инструктор, облечена в син спортен екип, и акцентира върху силовите упражнения като ключова част от режима си.

„Изградено, не дадено по рождение“, написа Никол Шерцингер към публикацията. Певицата добави, че човек невинаги се чувства готов или достатъчно силен, но постоянството е това, което в крайна сметка изгражда реална физическа устойчивост.

Личният треньор на изпълнителката Паоло Маскити и преди е разказвал, че Никол Шерцингер е изключително дисциплинирана във фитнеса. По думите му танцовият ѝ опит изисква тренировките да бъдат разнообразни и да осигуряват както физическо, така и психическо натоварване.

Маскити препоръчва комбинация от силови упражнения, кардио и високоинтензивни интервални тренировки, известни като HIIT. Според него именно съчетаването на тези методи подпомага едновременно издръжливостта и поддържането на мускулатурата.

Новата публикация на Никол Шерцингер идва на фона на завръщането на The Pussycat Dolls. Групата обяви през март първия си сингъл от шест години, „Club Song“, продуциран и написан с участието на Майк Сабат.

Събирането обаче срещна трудности, след като бяха отменени почти всички концерти от северноамериканската част на турнето PCD FOREVER заради слаби продажби на билети. Първоначално Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът бяха обявили серия от 53 концерта във Великобритания, Европа и Северна Америка. Европейската част на турнето остава в сила и трябва да започне през септември с концерт в Копенхаген, последван от участия в Париж, Варшава и Великобритания.

Завръщането на The Pussycat Dolls предизвика и напрежение заради отсъствието на оригиналните членове Кармит Бачар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Кармит Бачар и Джесика Сута заявиха публично, че не са били поканени да участват в новото събиране на групата и са научили за плановете едновременно с феновете.

Въпреки полемиката Никол Шерцингер продължава подготовката си за предстоящите европейски концерти, като силовите и кардио тренировките ѝ помагат да поддържа силното темпо, с което напредва кариерата ѝ.