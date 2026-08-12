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Никол Шерцингер показа тежките тренировки, с които поддържа изкусителна форма (ВИДЕО)

Никол Шерцингер показа тежките тренировки, с които поддържа изкусителна форма (ВИДЕО)

12 Август, 2026 15:58 1 519 17

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  • упражнения

На кадрите певицата вдига тежести, прави кардио и набляга на силовите упражнения

Никол Шерцингер показа тежките тренировки, с които поддържа изкусителна форма (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската певица Никол Шерцингер показа част от интензивния си тренировъчен режим в ново видео в Instagram, в което демонстрира упражнения с тежести и кардио на бягаща пътека.

48-годишната звезда от The Pussycat Dolls тренира с личен инструктор, облечена в син спортен екип, и акцентира върху силовите упражнения като ключова част от режима си.

„Изградено, не дадено по рождение“, написа Никол Шерцингер към публикацията. Певицата добави, че човек невинаги се чувства готов или достатъчно силен, но постоянството е това, което в крайна сметка изгражда реална физическа устойчивост.

Личният треньор на изпълнителката Паоло Маскити и преди е разказвал, че Никол Шерцингер е изключително дисциплинирана във фитнеса. По думите му танцовият ѝ опит изисква тренировките да бъдат разнообразни и да осигуряват както физическо, така и психическо натоварване.

Маскити препоръчва комбинация от силови упражнения, кардио и високоинтензивни интервални тренировки, известни като HIIT. Според него именно съчетаването на тези методи подпомага едновременно издръжливостта и поддържането на мускулатурата.

Новата публикация на Никол Шерцингер идва на фона на завръщането на The Pussycat Dolls. Групата обяви през март първия си сингъл от шест години, „Club Song“, продуциран и написан с участието на Майк Сабат.

Събирането обаче срещна трудности, след като бяха отменени почти всички концерти от северноамериканската част на турнето PCD FOREVER заради слаби продажби на билети. Първоначално Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът бяха обявили серия от 53 концерта във Великобритания, Европа и Северна Америка. Европейската част на турнето остава в сила и трябва да започне през септември с концерт в Копенхаген, последван от участия в Париж, Варшава и Великобритания.

Завръщането на The Pussycat Dolls предизвика и напрежение заради отсъствието на оригиналните членове Кармит Бачар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Кармит Бачар и Джесика Сута заявиха публично, че не са били поканени да участват в новото събиране на групата и са научили за плановете едновременно с феновете.

Въпреки полемиката Никол Шерцингер продължава подготовката си за предстоящите европейски концерти, като силовите и кардио тренировките ѝ помагат да поддържа силното темпо, с което напредва кариерата ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един шофьор

    8 1 Отговор
    По добре да покаже бомбите.

    Коментиран от #9

    16:11 12.08.2026

  • 2 Най

    5 0 Отговор
    Ми хареса, къде се е разчепила, и приллеква. Това има практически приложения...

    16:39 12.08.2026

  • 3 маринчо

    9 2 Отговор
    Поддържа се, гласи се, ама пусто дръъта и никой не я ще. Залудо се поти. Просто си е една обикновена цциганка на вид. Няма кой.

    Коментиран от #15

    16:39 12.08.2026

  • 4 И още мисирки ООД

    3 2 Отговор
    Нашият Гришо не й направи едно дете, че да миряса!

    16:43 12.08.2026

  • 5 де факто

    8 0 Отговор
    Певица с една песен, останалото - вършеене по мъже и чекнене пред камерата.

    16:47 12.08.2026

  • 6 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    На нейната възраст се счита за пенсионерка в развлекателния сектор. Идват млади, наточени, яки каки. Таз стафида вепе никой няма да я дъвчи

    16:47 12.08.2026

  • 7 таа па

    7 1 Отговор
    На 48 години не знам какво си въобразява?

    Коментиран от #12

    16:50 12.08.2026

  • 8 Сър Стенли Ройс

    2 1 Отговор
    Каквито и тежките тренировки да прави дъртото си е дърто.
    Старостта не може да я спре, само да я отложи с някоя друга годинка.
    Няма мъж, който да иска стара чанта мачкан лак пък била тя и поддържана пред новата и млада реколта.

    17:20 12.08.2026

  • 9 Сър Стенли Ройс

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един шофьор":

    Кви бомби да покаже силиконовите ли ?
    ПВЦ-то ли те кефи, щото мен естествените ми допадат ?

    17:21 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1616

    2 0 Отговор
    Поне Гришо и се от..е.
    Ба и това ще и остане

    17:24 12.08.2026

  • 12 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "таа па":

    Не виждаш ли кво време е.
    38 на слънце и на сянка.
    Тъй сме тоя набор.

    17:31 12.08.2026

  • 13 Шерци

    4 0 Отговор
    Баба знае всичко за изкушенията. Знае, че най-тежкото нещо за вдигане е паднал самолет.

    17:36 12.08.2026

  • 14 А имплантите си показа ли?

    0 0 Отговор
    :):):):):)

    18:17 12.08.2026

  • 15 Аре са

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "маринчо":

    Ако нема никой, а ше се жертвам, па, щом требе некой да се жертва ...

    18:18 12.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НикОлата си показала гъзОлата

    0 0 Отговор
    Е , какво толкова, сега всички са така. Онова старото разбиране го няма. Мен повече ме плаши цифрата 48. Като я гледам, готов съм да се хвърля в огъня, ама като прочетох 48, взех да се замислям.

    18:24 12.08.2026