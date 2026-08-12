Петър Дочев показа СНИМКИ от първата си романтична почивка с Фейгин

Водещият на "Преди обед" Петър Дочев изглежда, че сам издаде, че Александра Фейгин е новата жена в живота му, след като публикува летни романтични кадри от това, което изглежда като първата им ваканция като двойка в социалните мрежи.
Актьорът пусна серия от летни кадри с морска гледка, закуска на тераса и жена в гръб с руса коса, в която лесно може да бъде разпозната красивата фигуристка. Най-любопитната снимка обаче е тази със сенките на мъж и жена, хванати за ръце.
Малко след това и самата Фейгин пусна снимки на стори от същото красиво място, което прилича на гръцкия остров Санторини. Тя качи почти идентична гледка към морето и белите къщи, което още повече засили слуховете, че двамата са заедно.
„Правя всичко възможно да забравя Ню Йорк. Неуспешно“, написа Петър Дочев към публикацията си. Той се пошегува още, че лятото свършва, а близките му се оплакват, че не е качил никакви снимки.
Шампионката по фигурно пързаляне и актьорът се познават от известно време и вече са работили заедно по няколко проекта - те участват заедно в спектакъла "Кораб в сърцето".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
15:34 12.08.2026
2 Коя ся тея
Коментиран от #8
15:35 12.08.2026
3 щамов работник
15:36 12.08.2026
4 Любовта
15:39 12.08.2026
5 Стас
15:59 12.08.2026
6 Праз голям
16:31 12.08.2026
7 между другото
16:34 12.08.2026
8 Оти
До коментар #2 от "Коя ся тея":Си про100 парче
17:57 12.08.2026
9 Психолог
17:59 12.08.2026