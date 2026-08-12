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Петър Дочев показа СНИМКИ от първата си романтична почивка с Фейгин

Петър Дочев показа СНИМКИ от първата си романтична почивка с Фейгин

12 Август, 2026 15:31 2 131 9

  • петър дочев-
  • александра фейгин-
  • двойка-
  • почивка

Водещият сподели кадри на руса дама в гръб, но всички разбраха веднага коя е

Петър Дочев показа СНИМКИ от първата си романтична почивка с Фейгин - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на "Преди обед" Петър Дочев изглежда, че сам издаде, че Александра Фейгин е новата жена в живота му, след като публикува летни романтични кадри от това, което изглежда като първата им ваканция като двойка в социалните мрежи.

Актьорът пусна серия от летни кадри с морска гледка, закуска на тераса и жена в гръб с руса коса, в която лесно може да бъде разпозната красивата фигуристка. Най-любопитната снимка обаче е тази със сенките на мъж и жена, хванати за ръце.

Малко след това и самата Фейгин пусна снимки на стори от същото красиво място, което прилича на гръцкия остров Санторини. Тя качи почти идентична гледка към морето и белите къщи, което още повече засили слуховете, че двамата са заедно.

„Правя всичко възможно да забравя Ню Йорк. Неуспешно“, написа Петър Дочев към публикацията си. Той се пошегува още, че лятото свършва, а близките му се оплакват, че не е качил никакви снимки.

Петър Дочев показа СНИМКИ от първата си романтична почивка с Фейгин

Шампионката по фигурно пързаляне и актьорът се познават от известно време и вече са работили заедно по няколко проекта - те участват заедно в спектакъла "Кораб в сърцето".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 в кратце

    10 1 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    15:34 12.08.2026

  • 2 Коя ся тея

    4 7 Отговор
    бре ни ги знавкувам !!!???

    Коментиран от #8

    15:35 12.08.2026

  • 3 щамов работник

    10 1 Отговор
    Почивката с любима,красива жена винаги е романтична!

    15:36 12.08.2026

  • 4 Любовта

    6 2 Отговор
    36 годин снимки от Гърцийка и Труция слушаме, а за това вpeмe: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:39 12.08.2026

  • 5 Стас

    8 0 Отговор
    Александра Фейгин е много красиво маце,сладушка и гушкинка!

    15:59 12.08.2026

  • 6 Праз голям

    3 1 Отговор
    Много бяхме любопитни да знаем!

    16:31 12.08.2026

  • 7 между другото

    2 0 Отговор
    Тези двамата нямат нищо общо. Догодина по същото време ще ни занимавате с "романтичната им ваканция" с някой друг. 😎

    16:34 12.08.2026

  • 8 Оти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коя ся тея":

    Си про100 парче

    17:57 12.08.2026

  • 9 Психолог

    1 0 Отговор
    жалко за доброто момиче, тоя дон жуан ще и разбие сърцрто !

    17:59 12.08.2026