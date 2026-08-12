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Николай Неделков: Започнахме почистването на още едно незаконно сметище в София

Николай Неделков: Започнахме почистването на още едно незаконно сметище в София

12 Август, 2026 16:30 702 4

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  • сметище-
  • почистване

Екипите на „Софекострой“ почистват общински терен в местността „Корията“ в район „Люлин“

Николай Неделков: Започнахме почистването на още едно незаконно сметище в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Отново сме на терен и започваме почистване на поредното незаконно сметище. Този път сме в местност Корията и чистим част от общинския път в близост“, заяви заместник-кметът по „Околна среда“ инж. Николай Неделков при старта на акцията в кв. „Филиповци“.

Става въпрос за общински поземлен имот (земеделски път с площ от 1132 кв. м), за който от началото на 2025 г. до момента в Столичния инспекторат са постъпили над 30 сигнала от граждани. Мястото има история на силна гражданска активност – през 2021 г. 60 жители го почистват доброволно, събирайки 6 камиона с отпадъци, но недобросъвестното отношение отново е превърнало терена в сметище.

Тази акция е част от последователните усилия на администрацията в борбата с нерегламентираното изхвърляне. През 2024 г., докато инж. Неделков заемаше поста директор на Столичния инспекторат, беше създаден мащабен Регистър на имотите, идентифицирани като незаконни сметища. Тогава в него бяха включени 240 локации, докато към момента техният брой надхвърля 300 рискови точки, които се следят системно, а десетки от тях вече са почистени.

„Чистенето само по себе си не е достатъчно и нито общината, нито софиянци могат да си позволят непрекъснато да се почистват едни и същи терени, които след няколко седмици пак биват замърсявани. Затова залагаме на засиления контрол. Както направихме на терена при езерата в Долни Богров, така и тук ще бъдат монтирани камери, за да се прекрати това своеволие“, подчерта Николай Неделков.

От Столичната община припомнят, че Столичният общински съвет вече одобри с пълно мнозинство доклада на заместник-кмета за закупуване на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект. Инвестицията от 250 000 евро, осигурена целево от отчисления по чл. 64 от ЗУО, цели да спре пилеенето на публичен ресурс (над 1,2 млн. лв. за последните две години) за повторно чистене на едни и същи места. Системите позволяват 24-часово наблюдение, идентификация на превозни средства и автоматично разпознаване на нарушенията чрез изкуствен интелект.

Паралелно с технологичното обновяване, Столичната община отчита рекорден ръст на контролната дейност, насочена конкретно срещу замърсяването. За първото полугодие на 2026 г. Столичният инспекторат е извършил 2058 проверки, наложил е 989 глоби с фиш и е съставил 350 акта (АУАН) – всички те конкретно за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Това представлява ръст от близо 70% спрямо същия период на предходната година. За осигуряване на пълна прозрачност, за инспекторите вече са въведени и боди камери, които документират всяка проверка на терен.


София / България
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  • 1 Анонимен

    4 2 Отговор
    Намерихте къде Терзийски изсипваше боклука ли?

    16:33 12.08.2026

  • 2 според мен

    7 0 Отговор
    квартал Христо Ботев е едно вонящо сметище лицето на софя за кацащите чужденци

    16:33 12.08.2026

  • 3 джо

    8 0 Отговор
    бравос! а... таквоз... кога ще "открият" какво има от двете страни на железопътната линия близо до захарна фабрика?
    за един приятел питам, общински деятел.
    там и 600 камиона няма да стигнат за извозване.

    16:36 12.08.2026

  • 4 Зико

    4 1 Отговор
    Та тя цялата София е превърната в бунище. Браво на Васко Ухото! С тоя темп ще му трябват още 76 мандата да изчисти гарда

    16:44 12.08.2026

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