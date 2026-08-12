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Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев

Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев

12 Август, 2026 16:40 1 034 35

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  • митрополит николай-
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  • погребение-
  • георги кузов-
  • убийство

Община Кричим ще поеме разходите по транспортирането на тялото и погребението, което ще се състои в петък

Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Поклонението пред Георги Кузев ще бъде същия ден от 08:30 до 10:30 ч. в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим. От 10:30 ч. ще започне опелото, след което от 12:00 ч. ще се състои погребалната траурна церемония, уточни "Нова телевизия".

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя гражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на общината да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви тогава кметът.

По думите му ангажиментът на Общината в този тежък момент е не само институционален, но и човешки, като целта е близките на Георги да не бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест, съпътстваща трагичната загуба.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гласено русямилчи

    5 7 Отговор
    оххх дядо попе болиии

    16:41 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пръц

    37 2 Отговор
    И Патриарха да го опее е все тая човека го няма дано поне изродчетата си получат заслуженото.

    16:42 12.08.2026

  • 4 Отец Дионисий

    15 4 Отговор
    Митрополит Николай с златните Ролекси.

    16:44 12.08.2026

  • 5 Цялото общество е или

    3 0 Отговор
    Егейско или Филскооо църквата го доказва който е свестен=затвори

    16:44 12.08.2026

  • 6 това е епизод от "Ловци на хора"

    25 2 Отговор
    Няма по отвратително клипче от това където позират заедно с жертвата си.

    16:44 12.08.2026

  • 7 тебе алангле

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    или препечен

    16:46 12.08.2026

  • 8 Не е ясно доколко е педофил

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    но анонимноста в социалните мрежи и чатове е прекрасна среда човек да изтрещи и пише нецензорни простотии. Всеки който го е правил знае за какво иде реч.

    Коментиран от #16

    16:48 12.08.2026

  • 9 Пламен

    12 2 Отговор
    Много ми става смешно като чуя ,,Пловдивският митрополит".
    Преди около 15 годинини гледах по телевизията , че журналистите са го засекли в някаква финансова схема.
    Те му отидоха ,,на гости" и той ги прие с думите:
    -Заповядайте в моята скромна килия.

    ,,Скромната килия" се оказа свръх-луксозен имот.:)
    Килимявката разбра , че журналистите идват да го питат за далаверите .ОНЯ ПОЛУДЯ И ЗАПОЧНА ДА ГИ ГОНИ.

    Коментиран от #12

    16:49 12.08.2026

  • 10 Сила

    6 4 Отговор
    Баба Гуси ще пее ....

    16:50 12.08.2026

  • 11 Питане

    7 2 Отговор
    Какво общо има починалият с пее АСИТЕ , че такъв да го опява ???

    16:51 12.08.2026

  • 12 Сила

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Нали помниш , че Тиквата го лансираше за патриарх ....

    Коментиран от #13

    16:51 12.08.2026

  • 13 Пламен

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Да , той и оная пловдивска шефка на НАП, дето беше ,,проспала" имотите на Цар Киро ,направи министър на правосъдието.

    16:55 12.08.2026

  • 14 ПДФили от вси страни, съединявайте се!

    8 4 Отговор
    Дедо ти Кольо си е стар ПиДиЕф. Бил е много време дежурен по долап. Нищо ново

    16:56 12.08.2026

  • 15 тоя дрът Пи Ди Еф

    7 3 Отговор
    обикаля с трима пазванти в расо. Слизат от А8цата и те пребиват

    Коментиран от #24

    16:57 12.08.2026

  • 16 Съгласен

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не е ясно доколко е педофил":

    А да знаеш колко брака са се разтрогнали заради мръснишко чатене? Кой може да определи до къде е границата?

    16:58 12.08.2026

  • 17 Сандо

    17 2 Отговор
    Леле,що боклуци се възкачиха върху трупа на този нещастник за да си направят реклама!Нещата станаха гадни и противни,пълни с лицемерие,лъжи и свръхамбиции.Истинска деморализация и дегенерация на обществото,поне на тая част,която има измамни претенции за елит.

    Коментиран от #25

    16:58 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    11 0 Отговор
    Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-тъпото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус."

    17:01 12.08.2026

  • 20 Милена

    12 1 Отговор
    Ако тези изчадия не получат максимално високи присъди спрямо закона това ще е началото на края на обществото ни.

    17:01 12.08.2026

  • 21 Есаул

    7 6 Отговор
    Ами нормално и двамата си падат по 15 годишни, ама убитият все пак си е падал по момичета, за разлика от оня с ролекса !

    Коментиран от #26

    17:01 12.08.2026

  • 22 Янко

    9 0 Отговор
    Разходите после ги пишете на сметката на родителите на и.д.отчетата

    17:02 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "тоя дрът Пи Ди Еф":

    са те и ена ли

    17:04 12.08.2026

  • 25 мандо

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    такана сте руслямиската гмеж.
    затова децимация.направо геноцид

    17:05 12.08.2026

  • 26 есаул есаул

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Есаул":

    лошадь чпокала тибля !

    17:07 12.08.2026

  • 27 ше го

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    поемаш от а-порта в д-порта

    17:08 12.08.2026

  • 28 и за капак двете кифли обжалвали ареста

    5 0 Отговор
    ще ги пуснат утре
    гарантирано
    щото са женски

    17:16 12.08.2026

  • 29 дедо поп

    3 2 Отговор
    Боко , да не забравя че тези убийци се родиха и израснаха по негово време. Но номерът на селския тарикат не минава.

    17:24 12.08.2026

  • 30 Роза

    5 0 Отговор
    Убития човек е бил с лека степен на дебилност.Но убийците не са знаели това,за тях той е бил педофил!Каква душа трябва да имаш,за да се радваш на мъките му и да правиш снимки и клипчета?!Сега всички научиха името му,но.....каква е ползата от мързеливата човешка правда,която върви след ковчега на мъртвеца?!Тези ще си изкарат няколко годинки в поправително общежитие и после вероятно ще духнат в чужбина,където никой не ги познава.Умрелия си е умрял,а живите-"трябва да живеят",нали?!

    17:37 12.08.2026

  • 31 Ще присъства ли?

    2 1 Отговор
    Боян Расате ще присъства ли на опелото?

    17:38 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 123

    1 6 Отговор
    И също да се обяви и 3 дена траур в България за тоя pdf

    17:39 12.08.2026

  • 34 несъгласен

    3 0 Отговор
    Но защо пак с нашите данъци бе?Защо?Убийците да понесат всички разходи.Защо аз трябва да плащам.Общината щяла да плати?Това са ашите пари.Не съм съгласен."Ролекса"не вярвам да пее без пари,нали?Откъде накъде обществото ще плаща?В Китай осъдения на разстрел си плаща дори куршума.

    17:47 12.08.2026

  • 35 Още някой калъф

    2 0 Отговор
    няма ли да си направи ПР от трагедията?

    17:56 12.08.2026

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