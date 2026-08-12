Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев

Погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.
Поклонението пред Георги Кузев ще бъде същия ден от 08:30 до 10:30 ч. в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим. От 10:30 ч. ще започне опелото, след което от 12:00 ч. ще се състои погребалната траурна церемония, уточни "Нова телевизия".
Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя гражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на общината да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.
"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви тогава кметът.
По думите му ангажиментът на Общината в този тежък момент е не само институционален, но и човешки, като целта е близките на Георги да не бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест, съпътстваща трагичната загуба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гласено русямилчи
16:41 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пръц
16:42 12.08.2026
4 Отец Дионисий
16:44 12.08.2026
5 Цялото общество е или
16:44 12.08.2026
6 това е епизод от "Ловци на хора"
16:44 12.08.2026
7 тебе алангле
До коментар #2 от "Последния Софиянец":или препечен
16:46 12.08.2026
8 Не е ясно доколко е педофил
До коментар #2 от "Последния Софиянец":но анонимноста в социалните мрежи и чатове е прекрасна среда човек да изтрещи и пише нецензорни простотии. Всеки който го е правил знае за какво иде реч.
Коментиран от #16
16:48 12.08.2026
9 Пламен
Преди около 15 годинини гледах по телевизията , че журналистите са го засекли в някаква финансова схема.
Те му отидоха ,,на гости" и той ги прие с думите:
-Заповядайте в моята скромна килия.
,,Скромната килия" се оказа свръх-луксозен имот.:)
Килимявката разбра , че журналистите идват да го питат за далаверите .ОНЯ ПОЛУДЯ И ЗАПОЧНА ДА ГИ ГОНИ.
Коментиран от #12
16:49 12.08.2026
10 Сила
16:50 12.08.2026
11 Питане
16:51 12.08.2026
12 Сила
До коментар #9 от "Пламен":Нали помниш , че Тиквата го лансираше за патриарх ....
Коментиран от #13
16:51 12.08.2026
13 Пламен
До коментар #12 от "Сила":Да , той и оная пловдивска шефка на НАП, дето беше ,,проспала" имотите на Цар Киро ,направи министър на правосъдието.
16:55 12.08.2026
14 ПДФили от вси страни, съединявайте се!
16:56 12.08.2026
15 тоя дрът Пи Ди Еф
Коментиран от #24
16:57 12.08.2026
16 Съгласен
До коментар #8 от "Не е ясно доколко е педофил":А да знаеш колко брака са се разтрогнали заради мръснишко чатене? Кой може да определи до къде е границата?
16:58 12.08.2026
17 Сандо
Коментиран от #25
16:58 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
17:01 12.08.2026
20 Милена
17:01 12.08.2026
21 Есаул
Коментиран от #26
17:01 12.08.2026
22 Янко
17:02 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тебе
До коментар #15 от "тоя дрът Пи Ди Еф":са те и ена ли
17:04 12.08.2026
25 мандо
До коментар #17 от "Сандо":такана сте руслямиската гмеж.
затова децимация.направо геноцид
17:05 12.08.2026
26 есаул есаул
До коментар #21 от "Есаул":лошадь чпокала тибля !
17:07 12.08.2026
27 ше го
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":поемаш от а-порта в д-порта
17:08 12.08.2026
28 и за капак двете кифли обжалвали ареста
гарантирано
щото са женски
17:16 12.08.2026
29 дедо поп
17:24 12.08.2026
30 Роза
17:37 12.08.2026
31 Ще присъства ли?
17:38 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 123
17:39 12.08.2026
34 несъгласен
17:47 12.08.2026
35 Още някой калъф
17:56 12.08.2026