Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев

Погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Поклонението пред Георги Кузев ще бъде същия ден от 08:30 до 10:30 ч. в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим. От 10:30 ч. ще започне опелото, след което от 12:00 ч. ще се състои погребалната траурна церемония, уточни "Нова телевизия".

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя гражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на общината да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви тогава кметът.

По думите му ангажиментът на Общината в този тежък момент е не само институционален, но и човешки, като целта е близките на Георги да не бъдат оставени сами да поемат организационната и финансовата тежест, съпътстваща трагичната загуба.