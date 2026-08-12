Как да почистите хромираните кранчета без да ги повредите

Хромираните кранчета придават блясък и усещане за чистота на банята, но по тях бързо се натрупват варовик, следи от вода и остатъци от сапун. Ако се почистват неправилно, с времето повърхността може да загуби характерния си блясък, да потъмнее или дори да се покрие с фини драскотини.

Добрата новина е, че за поддържането на хрома не са необходими непременно агресивни препарати. Няколко обикновени средства, които се намират в почти всеки дом, могат да се справят със замърсяванията.

Най-важното правило: без абразиви

Хромираното покритие е сравнително тънко и красивият му огледален ефект лесно може да бъде нарушен. Затова не използвайте телени гъби, груби четки или абразивни прахове.

След почистване кранчетата винаги трябва да се изплакват и да се подсушават с мека микрофибърна кърпа. Именно оставените да изсъхнат капки вода са една от основните причини за появата на характерните белезникави петна от варовик.

Оцет срещу варовиковите отлагания

Белият оцет е едно от най-популярните домашни средства срещу минералните натрупвания.

При леки замърсявания може да се използва разреден с вода в съотношение приблизително 1:1. Намокрете мека кърпа с разтвора и внимателно избършете повърхността. След това изплакнете добре с чиста вода и подсушете.

При по-упорит варовик напоена кърпа може да се остави върху засегнатото място за кратко, вместо кранчето да се търка силно.

Важно: оцетът е киселина и не трябва да остава продължително върху покритието. Преди употреба е добре да се проверят и указанията на производителя на конкретната арматура.

Лимонът също помага

Лимонената киселина може да помогне за премахването на леки варовикови следи. Вместо да търкате агресивно повърхността с половин лимон, по-безопасно е да нанесете малко лимонов сок върху мека кърпа.

Оставете го да действа за кратко, почистете внимателно и изплакнете обилно с вода.

Не смесвайте лимонов сок или оцет с различни домакински препарати, особено с продукти, съдържащи белина.

Топла вода и препарат за съдове за ежедневното почистване

Ако по кранчето няма сериозни варовикови отлагания, най-щадящият вариант често е и най-простият.

Добавете няколко капки мек препарат за съдове към топла вода. Потопете микрофибърна кърпа, изстискайте я и почистете кранчето. След това минете с влажна чиста кърпа и задължително подсушете.

Този метод е особено подходящ за редовна поддръжка, защото премахва мазни следи и сапунени остатъци без необходимост от силни химикали.

Внимавайте със содата бикарбонат

Содата често се препоръчва като универсално природно средство за почистване, но при хромираните повърхности трябва да се използва с повишено внимание. Тя има лек абразивен ефект и при силно търкане може да остави микроскопични драскотини.

Затова при лъскав хром е по-разумно първо да се използват вода, мек препарат или внимателно разреден оцет.

Как да върнете блясъка

След като кранчето бъде почистено и изплакнато, ключът към добрия резултат е подсушаването. Мека и суха микрофибърна кърпа премахва остатъчната влага и полира хрома, без да го надрасква.

Това е и най-лесният начин да се предотврати бързото образуване на нови петна.

Как да предпазите хрома от потъмняване

Най-добрият подход е да не се чака появата на дебел слой варовик. След душ или основно почистване избърсвайте капките от смесителите, особено ако водата във вашия район е твърда.

Избягвайте продължителен контакт с киселинни препарати, хлорсъдържащи продукти и силни обезмаслители. Не оставяйте и мокри кърпи или гъби върху металната повърхност.

При редовно почистване с мека кърпа и щадящи средства хромираните кранчета могат да запазят характерния си блясък дълго време, без да се налага използването на силни препарати.