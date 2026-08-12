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Последният дом на родните владетели: Къде са погребани царете на България?

Последният дом на родните владетели: Къде са погребани царете на България?

12 Август, 2026 15:15 2 051 16

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Открийте мистериите и историческите факти около вечния покой на великите български царе и ханове. Кои гробове са доказани от науката и къде почиват създателите на българската държава?

Последният дом на родните владетели: Къде са погребани царете на България? - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпросът за вечния покой на хората, управлявали България през вековете, остава една от най-големите загадки в родната археология. От над 50 български владетели, историческата наука и археологическите разкопки са доказали със сигурност местоположението на едва няколко гроба. Съдбата на останките на най-великите ни царе, изградили мощни империи, често е обвита в легенди, политически обрати и драматични открития извън пределите на съвременна България.

Създателите на Първата българска държава: От Кубрат до Самуил

Началото на българската държавност е белязано от грандиозни археологически находки, открити далеч на изток, но и от много въпросителни за по-късните езически владетели.

  • Хан Кубрат (Гробът е доказан със сисурност): През 1912 г. край украинското село Мала Перешчепина е открито едно от най-богатите средновековни съкровища в света. Анализът на златните пръстени с монограми доказва по безспорен начин, че това е гробът на основателя на Стара Велика България, bulgarianhistory.org.
  • Хан Аспарух (Смята се за частично доказан): Множество историци свързват т.нар. Вознесенски съкровищен комплекс (днешна Украйна) с гробното място на основателя на Дунавска България. Намереният там сребърен орел с монограм на Аспарух остава сред най-силните доказателства, макар в научните среди все още да се води дискусия, отразена подробно в историческите платформи като Форуми Бойна Слава (forum.boinaslava.net).
  • Хан Крум Страшни (Неизвестен): Историческите източници загатват за пищно езическо погребение с жертвоприношения, но гробът му никога не е открит от археолозите.
  • Княз Борис I Покръстител (Предполагаем): Смята се, че е погребан в манастир край старата столица Плиска, където прекарва последните години от живота си като монах, но точната локация остава неразкрита.
  • Цар Симеон I Велики (Предполагаем): Според средновековните хроники Златният век на България завършва с погребението на Симеон в Кръглата (Златната) църква във Велики Преслав, но неговата гробна камера все още не е идентифицирана.
  • Цар Петър I (Смята се за частично доказан): За неговия наследник археолозите откриват конкретни следи в Преслав. Намерен е саркофаг с надпис „Гроб на Петър“, което дава сериозни основания на учените да смятат, че катедралните храмове на старата столица са приели тленните му останки – тема, превърнала се в обект на засилен интерес от научната общност на bulgarianhistory.org.
  • Цар Самуил (Гробът е доказан със сигурност): През 1965 г. гръцкият професор Николаос Муцопулос прави епохално откритие в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малото Преспанско езеро (днешна Гърция). Намереният скелет на мъж на около 70 години с фрактура на лявата лакътна кост съвпада напълно с хрониките за раняването на Самуил в битката при Сперхей. Днес тленните останки се съхраняват в Солун.

Търновските царе и Второто българско царство

Второто българско царство концентрира царските погребения в престолнината Търновград. Храмът „Св. Четиридесет мъченици“ в подножието на Царевец се превръща в официален монархически пантеон, но османското нашествие заличава голяма част от паметта за тях.

  • Цар Калоян (Гробът е доказан със сигурност): През 1972 г. археологът Въло Вълов открива гроб № 39, в който почива мъж с внушителен ръст (около 1,90 м) и масивен златен пръстен-печат с надпис „Калоянов пръстен“. През 2007 г. останките му бяха препогребани с държавни почести в двора на същата църква.
  • Цар Асен I и Цар Петър II (Предполагаеми): Историците предполагат, че братята на Калоян също почиват в храма „Св. Четиридесет мъченици“, но липсват категорични доказателства.
  • Цар Иван Асен II (Предполагаем): Смята се, че великият владетел е положен в семейния пантеон в същата търновска църква, но до момента липсват неоспорими антропологични находки.
  • Цар Михаил III Шишман Асен (Гробът е доказан със сигурност): Последният български владетел преди османското завоевание, който има известен гроб, загива в битката при Велбъжд през 1330 г. Той е погребан в църквата „Св. Георги“ в село Старо Нагоричане (днешна Северна Македония). Проучванията за неговия последен дом са описани подробно от изследователите в независими журналистически хроники като e-vestnik.
  • Цар Иван Александър (Неизвестен): Макар да е погребан с почести в Търново, гробът му е напълно заличен и ограбен след падането на града под османска власт.
  • Цар Иван Шишман (Неизвестен): Екзекутиран от султан Баязид в Никопол; мястото на неговото погребение остава една от най-големите и тъжни тайни на средновековната ни история.

Третата българска държава: Между София и Кобург

Новата история на България показва много по-голяма яснота и документална точност относно вечния покой на монарсите от Третото българско царство, въпреки политическите перипетии на XX век.

  • Княз Александър I Батенберг (Гробът е доказан със сигурност): Погребан е в специално изграден Мавзолей в центъра на София (на бул. „Васил Левски“), изпълнявайки неговото предсмъртно желание да почива завинаги в земята, която е управлявал и защитавал.
  • Цар Фердинанд I (Гробът е доказан със сигурност): Поради историческите обстоятелства и десетилетия изгнание, той прекарва дълго време в криптата на църквата "Св. Августин" в германския град Кобург. Тленните му останки бяха официално репатрирани в София и положени в семейния склеп в двореца „Врана“.
  • Цар Борис III (Изчезнал / Останало е само сърцето му): Неговата съдба остава трагична мистерия. Първоначално погребан в Рилския манастир през 1943 г., по-късно тялото му е ексхумирано по заповед на комунистическия режим и преместено в парка на Врана, откъдето изчезва. Днес в Рилската обител се съхранява единствено неговото сърце, открито в Стъкления дворец и препогребано там.

По стъпките на историята: Къде можем да отдадем почит днес?

За тези, които искат да се докоснат лично до историята, няколко ключови локации в България пазят паметта за нашите владетели и са достъпни за посещение:

  • Църквата „Св. Четиридесет мъченици“ (Велико Търново): Мястото, където можете да видите автентичния гроб на цар Калоян и да усетите духа на Второто българско царство.
  • Мавзолеят на княз Александър I Батенберг (София): Намиращ се в самото сърце на столицата, този красив паметник е отворен за посетители и напомня за първия владетел на Нова България.
  • Рилският манастир: В главната църква на манастира, в специален кът, почива сърцето на цар Борис III – място за поклонение на хиляди българи всяка година.

Паметта като наш вечен дом

Търсенето на последния дом на българските царе не е просто стремеж към разкриване на сухи археологически факти. Всеки открит гроб, всеки разчетен саркофаг и всяка върната в родината реликва са парчета от разпиления пъзел на националното ни достойнство. Дори и местата за покой на владетели като Симеон Велики или Иван Шишман да останат завинаги скрити под пластовете на времето, истинският им и вечен дом не е в земята, а в паметта и историята на България. Опазването на тези свещени места е нашият най-голям дълг към миналото – и нашият мост към бъдещето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    5 10 Отговор
    А цар Киро къде е погребан

    15:18 12.08.2026

  • 2 а къде ще да е

    12 8 Отговор
    погребан император тикварий грабнал кокала 20г сменил бг лева символ на вългария

    15:19 12.08.2026

  • 3 500годин

    18 8 Отговор
    500 годин ценности и не знаем дори къде са гробовете, а ние за последните 36 години забравихме дори още повече, че даже и историята си променят и украинизираме нацията си . за това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:22 12.08.2026

  • 4 глоги

    15 1 Отговор
    Царете на България са в сърцата на българите!

    15:25 12.08.2026

  • 5 Констатация

    13 4 Отговор
    Не им пипайте тленните останки, че ако "видят" в какво превърнахме Бг шъ нъ прокълнат!!!!!

    15:27 12.08.2026

  • 6 Сила

    10 4 Отговор
    Герберопитеците се кланят в Зайчарника в Банкя ....на Царя на простаците !!!
    Тиквоний 1 ви Банкянский

    15:32 12.08.2026

  • 7 БеГемот

    0 6 Отговор
    То остава и да им се клане на царчетата....БЕЗ ЦАРЕ! хахаха...

    15:41 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Турчина

    1 20 Отговор
    Бълагарите никога не са имали държава това са митове и легенди измисляни от великите сили за да разПарчетосат ОИ за какви царе говорим те и една монета нямат по музеите нека да видим от римско и византийско колкото щеш за каква велика българия говорим една измисляна нация то се вижда

    Коментиран от #10

    15:52 12.08.2026

  • 10 Биробижан е узки

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Турчина":

    турчин с петолъчка

    16:27 12.08.2026

  • 11 Кокалаците на Фердинанд

    4 4 Отговор
    дето ни докара 2 национални катастрофи трябва да се стрият на прах и да се хвърлят на боклука заедно с всичките му внуцу и пра-внуци. Докарването на този амбреаж в България е ПОЗОР

    Коментиран от #14

    16:29 12.08.2026

  • 12 де го чукаш, де се пука...

    5 1 Отговор
    Първо още от основаването на българска държава и до окупацията на Балканите от Османските войски нито един римски, византийски или друг автор не е писал за български ханове, канове или намкакви си други азиатски титли. Такива дори не се споменават и в нито един от многобройните каменни надписи от него време. В оригиналните прабългарски каменни надписи титлата се среща с различни букви – KANAΣ, KANAC или KANEΣ, което е равнозначно на Княз, а не на хан или кан. В 1709 г. шведският изследовател Йохан Филип фон Страленберг, който попада в руски плен и е заточен в Сибир, свързва етнонима „българи“ с р. Волга и гр. Булгар, като и с казанските татари. Неговият съвременник Василий Татишчев възприема тази идея и започва да я популяризира. Тя е възприета и от немските учени на руска служба Август Шльоцер и Йохан Кристиан фон Енгел, както и на шведа Йохан Тунман. Според тази теория съвременните българи са славянизирани потомци на един от евразийските „тюрко-татарски“ народи, но това се отнася само за Волжка Бъългария, където наистина по голямата част от населението са били азиатци. Едва след средата на 18 век това машинално започва да се твърди и за Дунавска България, без изобщо да се коментира. Така се формира и грешната хипотеза за тюркски произход на българите. Второ в Мала Перешчепина е открито съкровище и вещи собственост на българския владетел, но не и неговото погребение. Съкровището най вероятно е завоювано или откраднато по късно от неизвестния му гроб от ха

    Коментиран от #13

    16:43 12.08.2026

  • 13 де го чукаш, де се пука...

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "де го чукаш, де се пука...":

    продължение
    Съкровището най вероятно е завоювано или откраднато по късно от неизвестния му гроб от хазари и повторно заровено.

    16:44 12.08.2026

  • 14 коко

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кокалаците на Фердинанд":

    Ако не беше Фердинанд сега щеше България да е руска губерния или Родопите и Благоевград да са турски. Наистина селяндурите му завиждат че той вместо крадливите им деди си е построил дворец.

    Коментиран от #15

    16:44 12.08.2026

  • 15 уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "коко":

    Фердинанд заварва не държава, а някаква новоосвободена от чужда окупация почти неорганизирана територия без инфраструтура, комуникации и други институции. Само за 10 години изгражда пристанища, мрежа от пощи, най модерната армия за времето на Балканите и малко авантюристично прави опит да обедини всички българи на територията на българското землище. Почти успява да го постигне, но обърква много сметките на Великите сили, които нямат интерес от голяма държава на Балканите и провокират всички съседи едновременно да отворят фронт срещу него. Дори и при тези условия армията му пак успява на всички фронтове, докато накрая с Букурещкия мирен договор силните на деня го довършват. После следва ПСВ и Ньойския договор според който на България остава по малко от половината от територията на българското землище.

    17:09 12.08.2026

  • 16 Хасан

    0 1 Отговор
    Последния владетел Мехмед 6-ти е погребан в Дамаск.

    17:30 12.08.2026