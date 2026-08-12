Въпросът за вечния покой на хората, управлявали България през вековете, остава една от най-големите загадки в родната археология. От над 50 български владетели, историческата наука и археологическите разкопки са доказали със сигурност местоположението на едва няколко гроба. Съдбата на останките на най-великите ни царе, изградили мощни империи, често е обвита в легенди, политически обрати и драматични открития извън пределите на съвременна България.

Създателите на Първата българска държава: От Кубрат до Самуил

Началото на българската държавност е белязано от грандиозни археологически находки, открити далеч на изток, но и от много въпросителни за по-късните езически владетели.

Хан Кубрат (Гробът е доказан със сисурност): През 1912 г. край украинското село Мала Перешчепина е открито едно от най-богатите средновековни съкровища в света. Анализът на златните пръстени с монограми доказва по безспорен начин, че това е гробът на основателя на Стара Велика България, bulgarianhistory.org.

През 1912 г. край украинското село Мала Перешчепина е открито едно от най-богатите средновековни съкровища в света. Анализът на златните пръстени с монограми доказва по безспорен начин, че това е гробът на основателя на Стара Велика България, bulgarianhistory.org. Хан Аспарух (Смята се за частично доказан): Множество историци свързват т.нар. Вознесенски съкровищен комплекс (днешна Украйна) с гробното място на основателя на Дунавска България. Намереният там сребърен орел с монограм на Аспарух остава сред най-силните доказателства, макар в научните среди все още да се води дискусия, отразена подробно в историческите платформи като Форуми Бойна Слава (forum.boinaslava.net).

Множество историци свързват т.нар. Вознесенски съкровищен комплекс (днешна Украйна) с гробното място на основателя на Дунавска България. Намереният там сребърен орел с монограм на Аспарух остава сред най-силните доказателства, макар в научните среди все още да се води дискусия, отразена подробно в историческите платформи като Форуми Бойна Слава (forum.boinaslava.net). Хан Крум Страшни (Неизвестен): Историческите източници загатват за пищно езическо погребение с жертвоприношения, но гробът му никога не е открит от археолозите.

Историческите източници загатват за пищно езическо погребение с жертвоприношения, но гробът му никога не е открит от археолозите. Княз Борис I Покръстител (Предполагаем): Смята се, че е погребан в манастир край старата столица Плиска, където прекарва последните години от живота си като монах, но точната локация остава неразкрита.

Смята се, че е погребан в манастир край старата столица Плиска, където прекарва последните години от живота си като монах, но точната локация остава неразкрита. Цар Симеон I Велики (Предполагаем): Според средновековните хроники Златният век на България завършва с погребението на Симеон в Кръглата (Златната) църква във Велики Преслав, но неговата гробна камера все още не е идентифицирана.

Според средновековните хроники Златният век на България завършва с погребението на Симеон в Кръглата (Златната) църква във Велики Преслав, но неговата гробна камера все още не е идентифицирана. Цар Петър I (Смята се за частично доказан): За неговия наследник археолозите откриват конкретни следи в Преслав. Намерен е саркофаг с надпис „Гроб на Петър“, което дава сериозни основания на учените да смятат, че катедралните храмове на старата столица са приели тленните му останки – тема, превърнала се в обект на засилен интерес от научната общност на bulgarianhistory.org.

За неговия наследник археолозите откриват конкретни следи в Преслав. Намерен е саркофаг с надпис „Гроб на Петър“, което дава сериозни основания на учените да смятат, че катедралните храмове на старата столица са приели тленните му останки – тема, превърнала се в обект на засилен интерес от научната общност на bulgarianhistory.org. Цар Самуил (Гробът е доказан със сигурност): През 1965 г. гръцкият професор Николаос Муцопулос прави епохално откритие в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малото Преспанско езеро (днешна Гърция). Намереният скелет на мъж на около 70 години с фрактура на лявата лакътна кост съвпада напълно с хрониките за раняването на Самуил в битката при Сперхей. Днес тленните останки се съхраняват в Солун.

Търновските царе и Второто българско царство

Второто българско царство концентрира царските погребения в престолнината Търновград. Храмът „Св. Четиридесет мъченици“ в подножието на Царевец се превръща в официален монархически пантеон, но османското нашествие заличава голяма част от паметта за тях.

Цар Калоян (Гробът е доказан със сигурност): През 1972 г. археологът Въло Вълов открива гроб № 39, в който почива мъж с внушителен ръст (около 1,90 м) и масивен златен пръстен-печат с надпис „Калоянов пръстен“. През 2007 г. останките му бяха препогребани с държавни почести в двора на същата църква.

През 1972 г. археологът Въло Вълов открива гроб № 39, в който почива мъж с внушителен ръст (около 1,90 м) и масивен златен пръстен-печат с надпис „Калоянов пръстен“. През 2007 г. останките му бяха препогребани с държавни почести в двора на същата църква. Цар Асен I и Цар Петър II (Предполагаеми): Историците предполагат, че братята на Калоян също почиват в храма „Св. Четиридесет мъченици“, но липсват категорични доказателства.

Историците предполагат, че братята на Калоян също почиват в храма „Св. Четиридесет мъченици“, но липсват категорични доказателства. Цар Иван Асен II (Предполагаем): Смята се, че великият владетел е положен в семейния пантеон в същата търновска църква, но до момента липсват неоспорими антропологични находки.

Смята се, че великият владетел е положен в семейния пантеон в същата търновска църква, но до момента липсват неоспорими антропологични находки. Цар Михаил III Шишман Асен (Гробът е доказан със сигурност): Последният български владетел преди османското завоевание, който има известен гроб, загива в битката при Велбъжд през 1330 г. Той е погребан в църквата „Св. Георги“ в село Старо Нагоричане (днешна Северна Македония). Проучванията за неговия последен дом са описани подробно от изследователите в независими журналистически хроники като e-vestnik.

Последният български владетел преди османското завоевание, който има известен гроб, загива в битката при Велбъжд през 1330 г. Той е погребан в църквата „Св. Георги“ в село Старо Нагоричане (днешна Северна Македония). Проучванията за неговия последен дом са описани подробно от изследователите в независими журналистически хроники като e-vestnik. Цар Иван Александър (Неизвестен): Макар да е погребан с почести в Търново, гробът му е напълно заличен и ограбен след падането на града под османска власт.

Макар да е погребан с почести в Търново, гробът му е напълно заличен и ограбен след падането на града под османска власт. Цар Иван Шишман (Неизвестен): Екзекутиран от султан Баязид в Никопол; мястото на неговото погребение остава една от най-големите и тъжни тайни на средновековната ни история.

Третата българска държава: Между София и Кобург

Новата история на България показва много по-голяма яснота и документална точност относно вечния покой на монарсите от Третото българско царство, въпреки политическите перипетии на XX век.

Княз Александър I Батенберг (Гробът е доказан със сигурност): Погребан е в специално изграден Мавзолей в центъра на София (на бул. „Васил Левски“), изпълнявайки неговото предсмъртно желание да почива завинаги в земята, която е управлявал и защитавал.

Погребан е в специално изграден Мавзолей в центъра на София (на бул. „Васил Левски“), изпълнявайки неговото предсмъртно желание да почива завинаги в земята, която е управлявал и защитавал. Цар Фердинанд I (Гробът е доказан със сигурност): Поради историческите обстоятелства и десетилетия изгнание, той прекарва дълго време в криптата на църквата "Св. Августин" в германския град Кобург. Тленните му останки бяха официално репатрирани в София и положени в семейния склеп в двореца „Врана“.

Поради историческите обстоятелства и десетилетия изгнание, той прекарва дълго време в криптата на църквата "Св. Августин" в германския град Кобург. Тленните му останки бяха официално репатрирани в София и положени в семейния склеп в двореца „Врана“. Цар Борис III (Изчезнал / Останало е само сърцето му): Неговата съдба остава трагична мистерия. Първоначално погребан в Рилския манастир през 1943 г., по-късно тялото му е ексхумирано по заповед на комунистическия режим и преместено в парка на Врана, откъдето изчезва. Днес в Рилската обител се съхранява единствено неговото сърце, открито в Стъкления дворец и препогребано там.

По стъпките на историята: Къде можем да отдадем почит днес?

За тези, които искат да се докоснат лично до историята, няколко ключови локации в България пазят паметта за нашите владетели и са достъпни за посещение:

Църквата „Св. Четиридесет мъченици“ (Велико Търново): Мястото, където можете да видите автентичния гроб на цар Калоян и да усетите духа на Второто българско царство.

Мавзолеят на княз Александър I Батенберг (София): Намиращ се в самото сърце на столицата, този красив паметник е отворен за посетители и напомня за първия владетел на Нова България.

Рилският манастир: В главната църква на манастира, в специален кът, почива сърцето на цар Борис III – място за поклонение на хиляди българи всяка година.

Паметта като наш вечен дом

Търсенето на последния дом на българските царе не е просто стремеж към разкриване на сухи археологически факти. Всеки открит гроб, всеки разчетен саркофаг и всяка върната в родината реликва са парчета от разпиления пъзел на националното ни достойнство. Дори и местата за покой на владетели като Симеон Велики или Иван Шишман да останат завинаги скрити под пластовете на времето, истинският им и вечен дом не е в земята, а в паметта и историята на България. Опазването на тези свещени места е нашият най-голям дълг към миналото – и нашият мост към бъдещето.