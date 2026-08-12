Реджеп Ердоган: Тристранното ни споразумение със Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че споразумението за съвместна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава, съобщава вестник „Джумхуриет“, цитиран от БТА.

Турският държавен глава коментира темата в писмено интервю, отговаряйки на въпроси на базирания в Лондон саудитски вестник "Аш Шарк ал Аусат", уточнява „Джумхуриет“.

Тристранното споразумение бе сключено на 7 август в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентични изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, предадоха Франс прес и ДПА. Британският вестник "Таймс" нарече споразумението "сунитско мюсюлманско НАТО".

В интервюто за вестник "Аш Шарк ал Аусат" турският президент коментира редица актуални теми - от подписаното миналата седмица споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан до напрежението в Ормузкия проток, отношенията с Рияд и развитията в Ливан и Сирия.

Ердоган определя отношенията със Саудитска Арабия като "стратегически" и подчертава необходимостта от прекратяване на напрежението в Ормузкия проток, спиране на израелските атаки срещу Ливан и осигуряване на трайна стабилност в Сирия, пише "Джумхуриет".

Според турския президент би било грешка, ако споразумението за съвместна отбрана, подписано в Мека, се разглежда като резултат от напрежението между САЩ и Иран. Той посочва, че документът е плод на дългогодишни преговори между страните от региона, като основната му цел е укрепването на съвместната сигурност и възпиращия потенциал.

Ердоган отбелязва, че споразумението се основава на член 51 от Устава на ООН, регламентиращ правото на легитимна самоотбрана, и добавя, че създаденият механизъм е отворен и за други „братски държави“. По думите му „заплаха срещу сигурността на една от страните по договора ще се счита като заплаха за сигурността и на останалите“, и изтъква, че „това не бива да се разглежда единствено в неговия военен аспект“.

Ердоган подчертава, че държавите от Близкия изток трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и стабилност. Той заявява, че „регионалните проблеми трябва да се решават с общата воля на страните от региона, а не чрез натрапени отвън формули“.

Турският президент изтъква, че Анкара не подкрепя създаването на "изключващи блокове", като допълва, че Турция „се застъпва за механизъм за регионално сътрудничество, основан на суверенитета, териториалната цялост, взаимното доверие и съвместните интереси“.

Обръщайки внимание на стратегическото значение на Ормузкия проток за глобалното енергийно снабдяване и международната търговия, Ердоган посочва, че последиците от напрежението в района не се ограничават само до Близкия изток. Според него „очакването на Анкара е съществуващата ескалация да приключи възможно най-скоро и протокът да продължи да служи на международната търговия по сигурен, стабилен и непрекъснат начин“.

Ердоган определя двустранните отношения със Саудитска Арабия като „стратегически“. Той отбелязва, че освен политическия диалог, сътрудничеството се развива в области като икономика, търговия, инвестиции, отбранителна промишленост, енергетика и туризъм и посочва, че предстоят стъпки за издигане на отношенията на „значително по-високо ниво“.

Коментирайки събитията в Ливан, Ердоган подчертава необходимостта от защита на суверенитета, политическото единство и териториалната цялост на страната. Той заявява, че нападенията на Израел срещу Ливан трябва „веднага да спрат“ и подчертава категоричната си позиция „срещу превръщането на Ливан в арена на чуждестранни намеси и борби за регионално надмощие“, цитира думите му в. „Джумхуриет“.

Ердоган определя промените в Сирия като „исторически обрат“. Потвърждавайки подкрепата на Турция за териториалната цялост, политическото единство и суверенитета на Сирия, той изразява очакване „новият период да отвори пътя към траен мир, стабилност и възстановяване“.

Турският лидер е категоричен, че Анкара няма да позволи на никоя организация или структура, представляваща заплаха за националната сигурност на Турция, да съществува в Северна Сирия или в друга част на страната, и добавя, че Турция ще продължи да работи с регионални и международни партньори за възстановяването на Сирия.