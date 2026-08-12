Реджеп Ердоган: Тристранното ни споразумение със Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че споразумението за съвместна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава, съобщава вестник „Джумхуриет“, цитиран от БТА.
Турският държавен глава коментира темата в писмено интервю, отговаряйки на въпроси на базирания в Лондон саудитски вестник "Аш Шарк ал Аусат", уточнява „Джумхуриет“.
Тристранното споразумение бе сключено на 7 август в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентични изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, предадоха Франс прес и ДПА. Британският вестник "Таймс" нарече споразумението "сунитско мюсюлманско НАТО".
В интервюто за вестник "Аш Шарк ал Аусат" турският президент коментира редица актуални теми - от подписаното миналата седмица споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан до напрежението в Ормузкия проток, отношенията с Рияд и развитията в Ливан и Сирия.
Ердоган определя отношенията със Саудитска Арабия като "стратегически" и подчертава необходимостта от прекратяване на напрежението в Ормузкия проток, спиране на израелските атаки срещу Ливан и осигуряване на трайна стабилност в Сирия, пише "Джумхуриет".
Според турския президент би било грешка, ако споразумението за съвместна отбрана, подписано в Мека, се разглежда като резултат от напрежението между САЩ и Иран. Той посочва, че документът е плод на дългогодишни преговори между страните от региона, като основната му цел е укрепването на съвместната сигурност и възпиращия потенциал.
Ердоган отбелязва, че споразумението се основава на член 51 от Устава на ООН, регламентиращ правото на легитимна самоотбрана, и добавя, че създаденият механизъм е отворен и за други „братски държави“. По думите му „заплаха срещу сигурността на една от страните по договора ще се счита като заплаха за сигурността и на останалите“, и изтъква, че „това не бива да се разглежда единствено в неговия военен аспект“.
Ердоган подчертава, че държавите от Близкия изток трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и стабилност. Той заявява, че „регионалните проблеми трябва да се решават с общата воля на страните от региона, а не чрез натрапени отвън формули“.
Турският президент изтъква, че Анкара не подкрепя създаването на "изключващи блокове", като допълва, че Турция „се застъпва за механизъм за регионално сътрудничество, основан на суверенитета, териториалната цялост, взаимното доверие и съвместните интереси“.
Обръщайки внимание на стратегическото значение на Ормузкия проток за глобалното енергийно снабдяване и международната търговия, Ердоган посочва, че последиците от напрежението в района не се ограничават само до Близкия изток. Според него „очакването на Анкара е съществуващата ескалация да приключи възможно най-скоро и протокът да продължи да служи на международната търговия по сигурен, стабилен и непрекъснат начин“.
Ердоган определя двустранните отношения със Саудитска Арабия като „стратегически“. Той отбелязва, че освен политическия диалог, сътрудничеството се развива в области като икономика, търговия, инвестиции, отбранителна промишленост, енергетика и туризъм и посочва, че предстоят стъпки за издигане на отношенията на „значително по-високо ниво“.
Коментирайки събитията в Ливан, Ердоган подчертава необходимостта от защита на суверенитета, политическото единство и териториалната цялост на страната. Той заявява, че нападенията на Израел срещу Ливан трябва „веднага да спрат“ и подчертава категоричната си позиция „срещу превръщането на Ливан в арена на чуждестранни намеси и борби за регионално надмощие“, цитира думите му в. „Джумхуриет“.
Ердоган определя промените в Сирия като „исторически обрат“. Потвърждавайки подкрепата на Турция за териториалната цялост, политическото единство и суверенитета на Сирия, той изразява очакване „новият период да отвори пътя към траен мир, стабилност и възстановяване“.
Турският лидер е категоричен, че Анкара няма да позволи на никоя организация или структура, представляваща заплаха за националната сигурност на Турция, да съществува в Северна Сирия или в друга част на страната, и добавя, че Турция ще продължи да работи с регионални и международни партньори за възстановяването на Сирия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 търкиш сайт
16:37 12.08.2026
2 Сатана Z
16:38 12.08.2026
3 Грета Тунберг
16:39 12.08.2026
4 ЧленПетПЕтПЕтеПЕДИ
16:40 12.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗНАЧИ И БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СИ БЪДЕ В НАТО
И ДА ИМА СПОРАЗУМЕНИЕ С РУСИЯ И КИТАЙ :)
Коментиран от #6
16:54 12.08.2026
6 Путин
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Може разбира се, но няма топки...
Коментиран от #17
17:04 12.08.2026
7 Гоце Делчев
Санстефанския мирен договор, подписан на хартия и съхраняван и до днес, е му Русия и Турция. Падне ли Русия договор няма, защото едната от страните изчезва и се обевява за нищожен. Границата на турция е с Дунава. Тъй че мислете за жените и дъщерите си и пак подкрепяйте украйна във войната.
Коментиран от #8, #13
17:05 12.08.2026
8 Нафарфорий
До коментар #7 от "Гоце Делчев":Те са на море сега в Турция и Гърция, няма какво да мислим..
17:07 12.08.2026
9 Мишел
Коментиран от #11
17:14 12.08.2026
10 Чичо Реджеп (Ердоган):
17:22 12.08.2026
11 Интересно
До коментар #9 от "Мишел":Ама прекалено очевидно. Според един анализ, зад споразумението се прозира "дългата ръка" на ... Китай
17:27 12.08.2026
12 Горски
А от цялата работа сме на кяр ние. Да ни е често скъпия бензин и дизел.
Ама нищо. Ще се бръкнем в джобчето да платим капризите на малоумния Тръмп. Децата ни ще ядат по-малко, пък и ще ги обличаме от "секонд хенд", че зимъска парното ще е скъпо.
Коментиран от #15
17:31 12.08.2026
13 Гоце,
До коментар #7 от "Гоце Делчев":Предлагам да се "движим" постъпателно отзад-напред и по ред на номерата. Та, първия договор , отзад напред , е Ньойския. Дай първо за него да помислим, че мир не ми дава , като се замисля. От три страни граничим със себе си, и ..... ами нищо. И не става дума за конфликти, не, не , става дума за компенсацийки, благинки и т.н., нали срока на договора изтече и ... пак нищо, ама хептен нищо.
17:31 12.08.2026
14 Ако стане въргал
Коментиран от #16
17:33 12.08.2026
15 Изкуството иска жертви
До коментар #12 от "Горски":Май на Тръчно, нито му е до ЕС, нито до Япония, нито до Ю. Корея, нито до Филипините. Това са основните потърпевши от затварянето на Ормуз, а сега и на Баб ел Мандеб, освен разбира се, монархиите от персийския залив. Та какво остава до нас? То, че сме и винаги сме били жертви, е ясно. Тръчо го стиска чепика, че сами си разказаха играта на долара с тая война. Те петрол си имат достатъчно и повишението на цените на бензиностанциите там е от лакомия, не от недостиг, хеле откакто откраднаха Венецуала, пък ... Така се работи, крадат се държави, не пари и вещи, учете се ей ... няма да съм вечно тук да ви уча :) Проблема е, че гореизброените: ЕС, Япония, Ю. Корея, Филипините, барабар с монархиите от персийския залив са основните перачи да долари. В аспекта, не на мафиотско пране, а в аспекта на легализация на валута без никакво покритие. Покритието изкуствено се създава чрез налагането на щ.д. като разменна валута за покупка на нефт и чрез изкупуването на американски облигации по дълга. А после всичко това се връща обратно в Силиконовата долина като инвестиции и в "Трежърито" на САЩ. А сега ТОЯ ПОТОК секва. И са в паника.
17:44 12.08.2026
16 Ама ха-де
До коментар #14 от "Ако стане въргал":нъл и аз тъй думам/написах, мъртво родена коалиция
17:46 12.08.2026
17 Споко
До коментар #6 от "Путин":ще му дойде и на това времето. Сега , обаче, времето е дошло до нещо като "балканска федерация" или до федерация на източно европейските страни, пък нека сме си пак в ЕС. Щото вече се вижда, че ЕС се лъзга по надолнището лавинообразно и ще е добре с време да се хванем за нещо, дорде не сме цопнали в киреча, в европейската отходна яма.
17:49 12.08.2026