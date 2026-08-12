Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Съдят Бионсе за неразрешена употреба на чужда песен в неин хит

Съдят Бионсе за неразрешена употреба на чужда песен в неин хит

12 Август, 2026 16:31 689 2

  • бионсе-
  • певица-
  • авторски права-
  • съд-
  • дело-
  • нарушения

Екипът на певицата е бил уведомен за претенциите на ищците и преди, но въпреки това не са предприети мерки

Съдят Бионсе за неразрешена употреба на чужда песен в неин хит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

RnB звездата Бионсе е изправена пред съдебен иск за предполагаемо нарушение на авторски права, свързано с песента „Alien Superstar“ от албума ѝ „Renaissance“, издаден през 2022 г.

Искът е подаден от компанията Hirose Enterprise и продуцента Шуджи Хиросе, които твърдят, че в песента е използван без необходимото разрешение откъс от композицията „Moonraker“ на музиканта Джон Холидей.

Според иска става дума за откъс от говор, включен в „Alien Superstar“. От Hirose Enterprise твърдят, че Бионсе и екипът ѝ не са получили легално позволение за използването ѝ преди излизането на албума.

Макар впоследствие да е било договорено разрешение с изпълнителя Джон Холидей, ищците заявяват, че той е прехвърлил правата върху произведението години по-рано и следователно не е разполагал с необходимите правомощия да лицензира семпъла.

Hirose Enterprise твърди още, че компанията на Бионсе е била уведомена за предполагаемото нарушение, но въпреки това продажбите и монетизирането на песента са продължили. Ищците настояват съдът да ограничи бъдещото комерсиално използване на материала и търсят обезщетение в неуточнен размер.

Представители на Бионсе не са коментирали публично обвиненията.

„Alien Superstar“ е сред 16-те песни в седмия студиен албум на Бионсе „Renaissance“, който постави силен акцент върху денс, хаус и клубното звучене. Проектът беше последван от мащабното „Renaissance World Tour“, приключило през октомври 2023 г.

В последните години Бионсе продължи да разширява музикалния си профил. През 2024 г. тя издаде албума „Cowboy Carter“, с който навлезе по-силно в кънтри музиката, а през 2025 г. приключи и едноименното си концертно турне.

Американската певица остава и сред най-награждаваните артисти в историята на наградите „Грами“, с 35 отличия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така правят сингянете

    4 0 Отговор
    крадат всичко квото им хареса

    16:37 12.08.2026

  • 2 Тази

    2 0 Отговор
    Е Карибската вещица, служеща на Шака - те - Тумо!

    16:44 12.08.2026