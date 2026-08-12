Съдят Бионсе за неразрешена употреба на чужда песен в неин хит

RnB звездата Бионсе е изправена пред съдебен иск за предполагаемо нарушение на авторски права, свързано с песента „Alien Superstar“ от албума ѝ „Renaissance“, издаден през 2022 г.

Искът е подаден от компанията Hirose Enterprise и продуцента Шуджи Хиросе, които твърдят, че в песента е използван без необходимото разрешение откъс от композицията „Moonraker“ на музиканта Джон Холидей.

Според иска става дума за откъс от говор, включен в „Alien Superstar“. От Hirose Enterprise твърдят, че Бионсе и екипът ѝ не са получили легално позволение за използването ѝ преди излизането на албума.

Макар впоследствие да е било договорено разрешение с изпълнителя Джон Холидей, ищците заявяват, че той е прехвърлил правата върху произведението години по-рано и следователно не е разполагал с необходимите правомощия да лицензира семпъла.

Hirose Enterprise твърди още, че компанията на Бионсе е била уведомена за предполагаемото нарушение, но въпреки това продажбите и монетизирането на песента са продължили. Ищците настояват съдът да ограничи бъдещото комерсиално използване на материала и търсят обезщетение в неуточнен размер.

Представители на Бионсе не са коментирали публично обвиненията.

„Alien Superstar“ е сред 16-те песни в седмия студиен албум на Бионсе „Renaissance“, който постави силен акцент върху денс, хаус и клубното звучене. Проектът беше последван от мащабното „Renaissance World Tour“, приключило през октомври 2023 г.

В последните години Бионсе продължи да разширява музикалния си профил. През 2024 г. тя издаде албума „Cowboy Carter“, с който навлезе по-силно в кънтри музиката, а през 2025 г. приключи и едноименното си концертно турне.

Американската певица остава и сред най-награждаваните артисти в историята на наградите „Грами“, с 35 отличия.