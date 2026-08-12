Алесандра Амброзио се сгоди след 2-годишна връзка (СНИМКИ)

Бразилският супермодел Алесандра Амброзио и австралийският дизайнер на бижута Бък Палмър са официално сгодени след близо две години връзка.

45-годишната бивша звезда на Victoria’s Secret обяви новината в социалните мрежи, където публикува серия от снимки и видеа от романтичното предложение на плажа. „Бих избрала теб в този живот и във всеки следващ. За вечността, любов моя“, написа Алесандра Амброзио.

На кадрите 44-годишният Бък Палмър пада на едно коляно пред модела в центъра на голямо сърце, нарисувано в пясъка и украсено с червени тропически цветя. Амброзио, облечена в бански, изглежда видимо изненадана и развълнувана, докато дизайнерът ѝ поднася годежния пръстен.

Двамата показаха и еднакви татуировки във формата на сърце върху китките си, а в последния клип от публикацията прегръщат се и махат към камера на дрон.

Алесандра Амброзио и Бък Палмър потвърдиха връзката си през декември 2024 г., когато бяха заснети заедно по време на събитие в рамките на Art Basel в Маями. През март 2025 г. моделът разказа, че двамата обичат да прекарват времето си заедно и „да се наслаждават на всяко малко нещо“.

Преди годежа двойката направи и няколко публични появи заедно. През октомври Алесандра Амброзио и дъщеря ѝ Аня придружиха Бък Палмър на червения килим на Bravo Film Festival в Лос Анджелис.

През декември Амброзио участва и в импровизирана фотосесия за Палмър на плажовете в Пернамбуко, Бразилия. Тогава моделът позира заедно с 17-годишната си дъщеря Аня.

Алесандра Амброзио има две деца от предишната си връзка с бизнесмена Джейми Мазур – Аня, на 17 години, и Ноа, на 14.