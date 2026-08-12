Шакира призова за помощ след опустошителното земетресение в родната ѝ Колумбия

Колумбийските музикални звезди Шакира, Джей Балвин и Малума се включиха в призивите за помощ след мощното земетресение с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август. Изпълнителите използваха социалните си мрежи не само за послания на съпричастност, но и за насочване на вниманието към конкретни възможности за подкрепа на пострадалите.

Поп певицата Шакира призова сънародниците си да останат обединени и да следят официалните инструкции, за да могат да се включат в помощта възможно най-бързо. „Цялата ми сила и любов са за моята родина“, написа изпълнителката. По-късно тя сподели и информация на Колумбийския Червен кръст с указания за безопасност и възможности за дарения за засегнатите семейства.

Регетон изпълнителят Малума също обяви, че е готов да помогне. Той изрази съболезнования към близките на жертвите и заяви, че ще публикува конкретни начини за подкрепа на хората в най-тежко засегнатите райони. „Сега повече от всякога се нуждаем от тази сила и единство“, написа певецът. Впоследствие Малума започна да разпространява информация за пунктове за помощи и събиране на продукти от първа необходимост.

Джей Балвин отправи сходен призив, като подчерта, че е време думите да бъдат последвани от действия. Колумбийският музикант написа, че трябва незабавно да се организира помощ за засегнатите хора и техните семейства.

Към инициативите се присъедини и певицата Карол Джи. Тя съобщи, че фондацията ѝ Con Cora работи по спешна програма за подпомагане на пострадалите, и публикува линк за дарения, чрез който средствата да достигат до нуждаещите се семейства.

Певецът Хуанес също призова колумбийците да останат единни и подчерта, че „всеки принос е важен“, докато изпълнителят Райън Кастро предложи лично да се включи във всяка инициатива, която може да помогне на засегнатите общности.

Земетресението засегна сериозно западната част на Колумбия, включително райони около Кали, Перейра, Манисалес и Чоко. Спасителните и хуманитарните операции продължават, а властите призовават гражданите да използват само официални канали за дарения и информация.