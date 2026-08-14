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ПСЖ и Аякс се разбраха за Мика Годс: Трансфер за €55 млн!

ПСЖ и Аякс се разбраха за Мика Годс: Трансфер за €55 млн!

14 Август, 2026 16:30 489 0

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Френският шампион Пари Сен Жермен си осигури услугите на белгийското суперталантливо крило Мика Годс с мегасделка в последните часове

ПСЖ и Аякс се разбраха за Мика Годс: Трансфер за €55 млн! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен постигна пълно устно споразумение с Аякс за трансфера на 21-годишния белгийски национал Мика Годс.

Общата стойност на сделката възлиза на 55 милиона евро, съобщиха световните спортни медии. Белгиецът вече е договорил личните си условия и съвсем скоро ще отпътува за френската столица за медицински прегледи и официално подписване на договора.

Според информация на водещия трансферен гуру Фабрицио Романо, публикувана в неговите официални канали, двата клуба са финализирали преговорите днес следобед. Аякс първоначално настояваше за сума от около 60 милиона евро, но новото официално предложение на парижани е било прието устно от техническия директор на нидерландския гранд Жорди Кройф.

Защо Луис Енрике настояваше за привличането на Годс?

Мика Годс направи феноменален изминал сезон в нидерландската Ередивизи, където бе избран за най-полезен играч (MVP) на първенството. Белгийското ляво крило записа внушителните 17 гола и 13 асистенции, привличайки интереса на редица европейски грандове. На „Парк де Пренс“ той е гласен за директен заместник на Брадли Баркола, който е трансферна цел на английския Ливърпул.

Статистическият портал Transfermarkt потвърди в своя извънредна секция, че пазарната стойност на играча е скочила до небесата, след като Аякс го привлече от белгийския Генк за едва 1 милион евро през 2023 година. Прогресът му под ръководството на Луис Енрике в ПСЖ се очаква да засили сериозно конкуренцията в нападението на настоящите европейски клубни първенци.

Информационният портал Flashscore също потвърди новината, като допълни, че Годс е останал извън състава на Аякс в последните срещи като предпазна мярка заради напредналите преговори и лек физически дискомфорт. Очаква се документите между ПСЖ и Аякс да бъдат официално разменени в следващите часове, за да бъде обявен трансферът официално.


Франция
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