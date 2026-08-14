Ивелин Михайлов заведе дело срещу НС за нанесените му „огромни морални и материални щети“

Ивелин Михайлов е завел официално дело срещу Народното събрание заради нанесени му морални и материални щети вследствие на действията на временната комисия за „Исторически парк“ в 50-ото Народно събрание. Това съобщиха от ПП „Величие“ с прессъобщение.

От партията посочват, че комисията е била създадена по настояване на „Възраждане“ и ИТН, които според „Величие“ са изпълнявали „задкулисната воля и нареждания на Бойко Борисов и Делян Пеевски“.

Според ПП „Величие“ чрез комисията „цялата мощ на държавата беше насочена с пълна сила срещу Ивелин Михайлов, „Исторически парк“ АД и всички свързани с тях близки хора и бизнес партньори“.

В прессъобщението от партията посочват като кулминация на действията думите на тогавашния служебен министър на правосъдието Георги Георгиев:

„Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да смажем тази организация.“

От „Величие“ определят това изказване като показателно за начина, по който според тях държавните институции са били използвани „за смазване на свободния глас и инициатива“.

Със заведеното дело въпросът за отговорността и нанесените щети вече влиза в съдебната зала, посочват от партията.

„Със заведеното дело Ивелин Михайлов категорично заявява, че времето на безнаказания произвол свърши“, се казва още в позицията.

От ПП „Величие“ заявяват, че ще следят развитието на делото и очакват то да бъде обективно отразявано от българските медии.

„Защото това не е битката само на Ивелин Михайлов. Това е битка за правото на всеки български гражданин да живее в свободна и правова държава“, заявяват от партията.