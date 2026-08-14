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Ивелин Михайлов заведе дело срещу НС за нанесените му „огромни морални и материални щети“

Ивелин Михайлов заведе дело срещу НС за нанесените му „огромни морални и материални щети“

14 Август, 2026 16:18 1 354 47

  • ивелин михайлов-
  • дело-
  • нс

От ПП „Величие“ заявяват, че ще следят развитието на делото и очакват то да бъде обективно отразявано от българските медии

Ивелин Михайлов заведе дело срещу НС за нанесените му „огромни морални и материални щети“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивелин Михайлов е завел официално дело срещу Народното събрание заради нанесени му морални и материални щети вследствие на действията на временната комисия за „Исторически парк“ в 50-ото Народно събрание. Това съобщиха от ПП „Величие“ с прессъобщение.

От партията посочват, че комисията е била създадена по настояване на „Възраждане“ и ИТН, които според „Величие“ са изпълнявали „задкулисната воля и нареждания на Бойко Борисов и Делян Пеевски“.

Според ПП „Величие“ чрез комисията „цялата мощ на държавата беше насочена с пълна сила срещу Ивелин Михайлов, „Исторически парк“ АД и всички свързани с тях близки хора и бизнес партньори“.

В прессъобщението от партията посочват като кулминация на действията думите на тогавашния служебен министър на правосъдието Георги Георгиев:

„Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да смажем тази организация.“

От „Величие“ определят това изказване като показателно за начина, по който според тях държавните институции са били използвани „за смазване на свободния глас и инициатива“.

Със заведеното дело въпросът за отговорността и нанесените щети вече влиза в съдебната зала, посочват от партията.

„Със заведеното дело Ивелин Михайлов категорично заявява, че времето на безнаказания произвол свърши“, се казва още в позицията.

От ПП „Величие“ заявяват, че ще следят развитието на делото и очакват то да бъде обективно отразявано от българските медии.

„Защото това не е битката само на Ивелин Михайлов. Това е битка за правото на всеки български гражданин да живее в свободна и правова държава“, заявяват от партията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    26 4 Отговор
    240 парцала, 240 кърлежа, 240 измамника
    240 души в Народното събрание – 240 чифта ръце, протегнати към джоба на народа. Обществени поръчки за техни кръстници, евросубсидии за фиктивни проекти, назначения без конкурс. Полицаите не ги пипат, прокурорите не ги обвиняват, съдиите не ги осъждат – системата работи за тях, а срещу нас. От 1989 г. гласуваме, а става все по-зле. Сменят се лицата, схемите остават. И на всичкото отгоре полицаите ги пазят. 40 години илюзия, че бюлетината ще промени нещо. Но историята помни – когато народът стигне до предел, той се превръща в сила. През 1917 г. болшевиките превземат властта и въвеждат безплатно образование, безплатно здраве, 8-часов работен ден и равни права за жените. Животът на обикновените хора се подобрява за години напред. Примерът показва, че дори най-здравите стени падат, когато народът намери своя водач.

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #6, #34, #41

    16:19 14.08.2026

  • 2 Джурасик парк

    22 5 Отговор
    Много добре е направил даже.

    16:19 14.08.2026

  • 3 Том Круз

    2 10 Отговор
    Ан тъй, белким си платиш членската вноска най-сетне, че още малко и ще те отлъчим от Църквата на Иисус Учения

    16:26 14.08.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 23 Отговор
    ТОZИ ФАШИZOИДЕН РУСКИ НЕОФАШИСТ ...................... ОЩЕ ЛИ НЕ Е, ПОСЕТИЛ БАЙ СТАВРИ ..................,.. ФАКТ !

    Коментиран от #11, #27

    16:26 14.08.2026

  • 5 Горски

    10 19 Отговор
    Колко хора запали този мошенник , крадец и лъжец? Колите били на лизинг , и раздават книжки на хората за да им вземат парите. Трябва по старите Крумови закони да го съдят този и цялата банда ловци на пари! Тези не се интересуват от хората , а от парите им. Фараона съди държавата, че не му върви пирамидата. Исторически парк е строен като детска мечта на незрял човек. Уважителен е ентусизамът. Много уважителен. Но самият комплкс е едно недоумие, което няма връсзка с културна ценност като архитетура и реализация. В България е пълно с хора с ниска култура, с орязани от социализма сетива, които търсят евтини копия на нещо, за да му се радват. Забавление за таки вахора е това място за сега. Щом го има, нека да го има! Съответства на нивото на масовия българин, което е съжалително ниско.

    Коментиран от #12, #13

    16:27 14.08.2026

  • 6 Реалист

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Те да бяха само 240, ами покрай тях и в държавните структури МВР, Съд, Прокуратура, Армия, Общини, РЗИ, РИОСВ и т.н. кажи ги 40% от работещите хора в България са на държавна издръжка и то с много добри доходи.

    Коментиран от #26, #39

    16:34 14.08.2026

  • 7 Българин

    12 15 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    16:37 14.08.2026

  • 8 Учител

    14 8 Отговор
    Исторически парк е духовната столица на България.

    16:37 14.08.2026

  • 9 Софиянец

    14 7 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    16:38 14.08.2026

  • 10 Юрист

    14 7 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    16:38 14.08.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ще има да чакаш, пепейка 😏😉

    16:39 14.08.2026

  • 12 Юрист

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Според ТР акционерите са 2481 човека от които няма нито едно входирано дело за измама.. значи 0 са изгорели 😉

    16:40 14.08.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Запали ги бойко българоубиеца и пеевски

    16:40 14.08.2026

  • 14 Джавелине

    5 6 Отговор
    приготвил съм ти едни 100к.евраци.Да ги "инвестираш" както ти си знаеш.Много си кадърен и надарен.Още помнят във ВИНС как с завидна лекота се дипломира.С посредстен успех.Дай линк за връзка,че и други напират с готови суми!

    Коментиран от #17

    16:44 14.08.2026

  • 15 Азз

    10 4 Отговор
    Съди ги до дупка!
    Най-малко 12 милиарда обезщетение!

    16:44 14.08.2026

  • 16 оня с коня

    7 7 Отговор
    Браво на Ивелин - може да е Политически Труп като всички Русофилски Кумири,но е Активизирал Духа си от "Отвъдното" да води съдебни Дела с ясното съзнание че независимо че може да ги загуби,няма как да му бъдат предявени Претенции от Съда за заплащане на Съдебните разноски по простата причина,че на Босия Цървулите не могат да се вземат.

    Коментиран от #23

    16:45 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тяя

    6 11 Отговор
    Простотията и наглостта винаги вървят ръка за ръка, а тлъстите заплати от НС що не върне?Това недоразумение беше вкарено от друго още по-голямо такова полк. Марков и същия първи беше изритан от протежето си Михайлов.

    16:52 14.08.2026

  • 19 Мама меси

    3 2 Отговор
    Тате носи
    Горко на този който ги няма

    16:54 14.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Русофил

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Моят русофилски кунур РАДЕВ управлява държавата с пълно мнозинство! Политически трупове са твоите кумири гербарите и пепейките

    Коментиран от #30

    17:00 14.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нека да пиша

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":

    И,ти със Кирчо брейка . Купи му един потник,а на май каси,нови кюлоти.

    17:01 14.08.2026

  • 26 отваряй дзурлата

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    и поумай дълбоко

    17:04 14.08.2026

  • 27 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти мълчи там да не те върна в 1237 година!

    17:08 14.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гове о 😯

    1 2 Отговор
    Турете го тоа к а Ун у хааисторическото оарк

    17:11 14.08.2026

  • 30 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Русофил":

    ЗАСЕГА е така,но ЗАСЕТНЕ - не е така.

    Коментиран от #45

    17:14 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 само така

    3 0 Отговор
    съдете и прибирайте париците на народеца
    след баневи дет наскоро държавата им изплати на над 6 милиона
    половината лихви
    ама писарите тук не го цъкнаха

    17:21 14.08.2026

  • 34 различни видове стада избрали

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    240 парцала, 240 кърлежа, 240 измамника
    240 души

    17:22 14.08.2026

  • 35 Читател

    1 0 Отговор
    След това и в Европейски съд ,но с Имена -Коста и Тодор .

    17:23 14.08.2026

  • 36 Вън от колониалния ЕС!

    4 1 Отговор
    Урсулата е наредила славната история на България да бъде изтрита и подменена и нашите еничари изпълняват!

    17:26 14.08.2026

  • 37 Това е прекрасно

    1 0 Отговор
    Щом може дело срещу Народното събрание да се заведе и за ОПГ да бъдат обвинени

    17:36 14.08.2026

  • 38 Гост

    1 1 Отговор
    Михайлов, даваш ли пари на джамиите още ? Михайлов, скоро ще потънеш в забвение "умнико"

    17:37 14.08.2026

  • 39 737373737227

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Да ама всичките тия дето изброяваш всеки обикновен човек си има човек на човека ,на човека -човека ,човек,човек на човека ,тъй че повечето сте навързани каъо свински черва.А тия дето нямат поемат всичко ,кое им се случи.Няма спаведливост.Тъй ,че не се прай на умен и .честен

    Коментиран от #42

    17:38 14.08.2026

  • 40 Дзак

    0 0 Отговор
    Както и при нас!

    17:43 14.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кире потника

    1 0 Отговор
    Един е фараон Вазелин и Киро потника е неговия пророк

    17:47 14.08.2026

  • 44 Митко3.14

    0 0 Отговор
    Успех. Няма място за отстъпление!

    17:51 14.08.2026

  • 45 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    За близките 8-12 години 😏😉

    17:51 14.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жертвата

    0 0 Отговор
    Мисля че при Радев ще успее да осъди държавата.Сега е момента.

    17:55 14.08.2026

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