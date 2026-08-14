Ивелин Михайлов заведе дело срещу НС за нанесените му „огромни морални и материални щети“

Ивелин Михайлов е завел официално дело срещу Народното събрание заради нанесени му морални и материални щети вследствие на действията на временната комисия за „Исторически парк“ в 50-ото Народно събрание. Това съобщиха от ПП „Величие“ с прессъобщение.
От партията посочват, че комисията е била създадена по настояване на „Възраждане“ и ИТН, които според „Величие“ са изпълнявали „задкулисната воля и нареждания на Бойко Борисов и Делян Пеевски“.
Според ПП „Величие“ чрез комисията „цялата мощ на държавата беше насочена с пълна сила срещу Ивелин Михайлов, „Исторически парк“ АД и всички свързани с тях близки хора и бизнес партньори“.
В прессъобщението от партията посочват като кулминация на действията думите на тогавашния служебен министър на правосъдието Георги Георгиев:
„Трябва да впрегнем цялата държавна машина, за да смажем тази организация.“
От „Величие“ определят това изказване като показателно за начина, по който според тях държавните институции са били използвани „за смазване на свободния глас и инициатива“.
Със заведеното дело въпросът за отговорността и нанесените щети вече влиза в съдебната зала, посочват от партията.
„Със заведеното дело Ивелин Михайлов категорично заявява, че времето на безнаказания произвол свърши“, се казва още в позицията.
От ПП „Величие“ заявяват, че ще следят развитието на делото и очакват то да бъде обективно отразявано от българските медии.
„Защото това не е битката само на Ивелин Михайлов. Това е битка за правото на всеки български гражданин да живее в свободна и правова държава“, заявяват от партията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
240 души в Народното събрание – 240 чифта ръце, протегнати към джоба на народа. Обществени поръчки за техни кръстници, евросубсидии за фиктивни проекти, назначения без конкурс. Полицаите не ги пипат, прокурорите не ги обвиняват, съдиите не ги осъждат – системата работи за тях, а срещу нас. От 1989 г. гласуваме, а става все по-зле. Сменят се лицата, схемите остават. И на всичкото отгоре полицаите ги пазят. 40 години илюзия, че бюлетината ще промени нещо. Но историята помни – когато народът стигне до предел, той се превръща в сила. През 1917 г. болшевиките превземат властта и въвеждат безплатно образование, безплатно здраве, 8-часов работен ден и равни права за жените. Животът на обикновените хора се подобрява за години напред. Примерът показва, че дори най-здравите стени падат, когато народът намери своя водач.
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #6, #34, #41
16:19 14.08.2026
2 Джурасик парк
16:19 14.08.2026
3 Том Круз
16:26 14.08.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #11, #27
16:26 14.08.2026
5 Горски
Коментиран от #12, #13
16:27 14.08.2026
6 Реалист
До коментар #1 от "КИБОРГ":Те да бяха само 240, ами покрай тях и в държавните структури МВР, Съд, Прокуратура, Армия, Общини, РЗИ, РИОСВ и т.н. кажи ги 40% от работещите хора в България са на държавна издръжка и то с много добри доходи.
Коментиран от #26, #39
16:34 14.08.2026
7 Българин
16:37 14.08.2026
8 Учител
16:37 14.08.2026
9 Софиянец
16:38 14.08.2026
10 Юрист
16:38 14.08.2026
11 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ще има да чакаш, пепейка 😏😉
16:39 14.08.2026
12 Юрист
До коментар #5 от "Горски":Според ТР акционерите са 2481 човека от които няма нито едно входирано дело за измама.. значи 0 са изгорели 😉
16:40 14.08.2026
13 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "Горски":Запали ги бойко българоубиеца и пеевски
16:40 14.08.2026
14 Джавелине
Коментиран от #17
16:44 14.08.2026
15 Азз
Най-малко 12 милиарда обезщетение!
16:44 14.08.2026
16 оня с коня
Коментиран от #23
16:45 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тяя
16:52 14.08.2026
19 Мама меси
Горко на този който ги няма
16:54 14.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Русофил
До коментар #16 от "оня с коня":Моят русофилски кунур РАДЕВ управлява държавата с пълно мнозинство! Политически трупове са твоите кумири гербарите и пепейките
Коментиран от #30
17:00 14.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нека да пиша
До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":И,ти със Кирчо брейка . Купи му един потник,а на май каси,нови кюлоти.
17:01 14.08.2026
26 отваряй дзурлата
До коментар #6 от "Реалист":и поумай дълбоко
17:04 14.08.2026
27 Абе
До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ти мълчи там да не те върна в 1237 година!
17:08 14.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гове о 😯
17:11 14.08.2026
30 оня с коня
До коментар #23 от "Русофил":ЗАСЕГА е така,но ЗАСЕТНЕ - не е така.
Коментиран от #45
17:14 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 само така
след баневи дет наскоро държавата им изплати на над 6 милиона
половината лихви
ама писарите тук не го цъкнаха
17:21 14.08.2026
34 различни видове стада избрали
До коментар #1 от "КИБОРГ":240 парцала, 240 кърлежа, 240 измамника
240 души
17:22 14.08.2026
35 Читател
17:23 14.08.2026
36 Вън от колониалния ЕС!
17:26 14.08.2026
37 Това е прекрасно
17:36 14.08.2026
38 Гост
17:37 14.08.2026
39 737373737227
До коментар #6 от "Реалист":Да ама всичките тия дето изброяваш всеки обикновен човек си има човек на човека ,на човека -човека ,човек,човек на човека ,тъй че повечето сте навързани каъо свински черва.А тия дето нямат поемат всичко ,кое им се случи.Няма спаведливост.Тъй ,че не се прай на умен и .честен
Коментиран от #42
17:38 14.08.2026
40 Дзак
17:43 14.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кире потника
17:47 14.08.2026
44 Митко3.14
17:51 14.08.2026
45 Русофил
До коментар #30 от "оня с коня":За близките 8-12 години 😏😉
17:51 14.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жертвата
17:55 14.08.2026