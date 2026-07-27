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Сам Асгари защити Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние

Сам Асгари защити Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние

27 Юли, 2026 08:41 669 4

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Бившият съпруг на певицата призова за уважение към личния ѝ живот, а неин близък разкри какво му е написала тя след освобождаването си

Сам Асгари защити Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сам Асгари защити бившата си съпруга Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, като заяви, че „всеки допуска грешки“ и призова обществеността да уважава личното ѝ пространство.

„Мисля, че всички правят грешки и всеки заслужава лично пространство“, коментира Асгари пред Page Six. Той подчерта, че певицата дълго време е била подлагана на строг контрол и ограничения, очевидно визирайки продължилото близо 14 години попечителство, управлявано основно от баща ѝ Джейми Спиърс.

Думите му бързо бяха интерпретирани в част от медиите като твърдение, че Бритни е „потисната“. В действителност Асгари говори за преживяното от нея потисничество и контрол, а не поставя оценка за настоящото ѝ психическо състояние.

Бритни Спиърс беше задържана на 4 март 2026 г., след като служители на Калифорнийския магистрален патрул я спрели за превишена скорост и движение на зигзаг по магистрала US 101 в окръг Вентура. Според полицейския доклад певицата първоначално отказала да излезе от автомобила си, а поведението ѝ се променяло от раздразнено и конфронтационно до демонстративно и спокойно.

Направените на място тестове отчели концентрация на алкохол от 0,05 и 0,06 промила по американската скала, под законовия праг от 0,08 за Калифорния. В чантата ѝ обаче била открита опаковка с лекарството „Адерал“, за което според полицията тя не разполагала с рецепта. Резултатите от последвалото кръвно изследване за наркотици не бяха включени в публично разпространения доклад.

Певицата прекарала няколко часа в ареста, след което била освободена под гаранция. По-късно тя доброволно постъпила в рехабилитационен център. На 4 май Спиърс се признала за виновна по по-лекото обвинение за опасно шофиране, свързано с употребата на алкохол и наркотици, като по този начин избегнала допълнителен престой в затвора.

Почти веднага след ареста в публичното пространство се появиха и лични съобщения между певицата и нейния дългогодишен приятел и бивш асистент Шон Филип. Става дума не за поредица от „тайни текстове“, изтекли анонимно в интернет, а за кратък разговор, който Филип разкри със съгласието на Бритни по време на интервю за „Добро утро, Великобритания“.

След освобождаването ѝ той изпратил съобщение с въпроса: „Добре ли си?“, а Бритни му отговорила единствено: „Добре съм“. Филип заяви, че певицата е разрешила разговорът да бъде споделен публично, и отхвърли призивите тя отново да бъде поставена под попечителство.

„Тя е един от най-силните хора, които познавам“, каза бившият ѝ асистент, като изрази увереност, че Спиърс ще преодолее и този труден период. Според него повторното ограничаване на свободата ѝ би могло да задълбочи травмите, свързани с предишния режим на контрол.

Представител на певицата определи случилото се като „непростим инцидент“ и обяви, че тя ще изпълни законовите изисквания и ще потърси необходимата подкрепа. Близките ѝ изразиха надежда, че арестът ще се превърне в начало на положителна промяна и по-стабилен период в живота ѝ.

Сам Асгари и Бритни Спиърс сключиха брак през юни 2022 г., но се разделиха малко повече от година по-късно. Разводът им беше финализиран през 2024 г. Въпреки раздялата Асгари неведнъж е заявявал, че изпитва уважение към бившата си съпруга и не желае личните ѝ проблеми да бъдат превръщани в публично зрелище.


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    Адерал е амфетамин ако не знаете. В САЩ ги раздават като бомбонки на коледа, ако кажеш че страдаш от АДНД. Някои наистина имат заболяване на мозъка, но повечето просто искат легални наркотици. Учуден съм че Бритни не си е изкарала легална рецепта, но кой доктор би и дал като я знаят каква е откачалка и без наркотици.

    08:55 27.07.2026

  • 3 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Бритни я разчекнаха за 0.05... Ганю го спират за 3.2 и после нищо... Естествено, ако си от по-равните, но пък предимно те са толкова нагли...

    09:26 27.07.2026

  • 4 Жайме

    0 0 Отговор
    Британи Спеарс е „подтисната“. Не е подтисната хубавицата руса,а не е натискана от мъж скоро.На сухо е.

    09:42 27.07.2026