Сам Асгари защити Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние

Сам Асгари защити бившата си съпруга Бритни Спиърс след ареста ѝ за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици, като заяви, че „всеки допуска грешки“ и призова обществеността да уважава личното ѝ пространство.

„Мисля, че всички правят грешки и всеки заслужава лично пространство“, коментира Асгари пред Page Six. Той подчерта, че певицата дълго време е била подлагана на строг контрол и ограничения, очевидно визирайки продължилото близо 14 години попечителство, управлявано основно от баща ѝ Джейми Спиърс.

Думите му бързо бяха интерпретирани в част от медиите като твърдение, че Бритни е „потисната“. В действителност Асгари говори за преживяното от нея потисничество и контрол, а не поставя оценка за настоящото ѝ психическо състояние.

Бритни Спиърс беше задържана на 4 март 2026 г., след като служители на Калифорнийския магистрален патрул я спрели за превишена скорост и движение на зигзаг по магистрала US 101 в окръг Вентура. Според полицейския доклад певицата първоначално отказала да излезе от автомобила си, а поведението ѝ се променяло от раздразнено и конфронтационно до демонстративно и спокойно.

Направените на място тестове отчели концентрация на алкохол от 0,05 и 0,06 промила по американската скала, под законовия праг от 0,08 за Калифорния. В чантата ѝ обаче била открита опаковка с лекарството „Адерал“, за което според полицията тя не разполагала с рецепта. Резултатите от последвалото кръвно изследване за наркотици не бяха включени в публично разпространения доклад.

Певицата прекарала няколко часа в ареста, след което била освободена под гаранция. По-късно тя доброволно постъпила в рехабилитационен център. На 4 май Спиърс се признала за виновна по по-лекото обвинение за опасно шофиране, свързано с употребата на алкохол и наркотици, като по този начин избегнала допълнителен престой в затвора.

Почти веднага след ареста в публичното пространство се появиха и лични съобщения между певицата и нейния дългогодишен приятел и бивш асистент Шон Филип. Става дума не за поредица от „тайни текстове“, изтекли анонимно в интернет, а за кратък разговор, който Филип разкри със съгласието на Бритни по време на интервю за „Добро утро, Великобритания“.

След освобождаването ѝ той изпратил съобщение с въпроса: „Добре ли си?“, а Бритни му отговорила единствено: „Добре съм“. Филип заяви, че певицата е разрешила разговорът да бъде споделен публично, и отхвърли призивите тя отново да бъде поставена под попечителство.

„Тя е един от най-силните хора, които познавам“, каза бившият ѝ асистент, като изрази увереност, че Спиърс ще преодолее и този труден период. Според него повторното ограничаване на свободата ѝ би могло да задълбочи травмите, свързани с предишния режим на контрол.

Представител на певицата определи случилото се като „непростим инцидент“ и обяви, че тя ще изпълни законовите изисквания и ще потърси необходимата подкрепа. Близките ѝ изразиха надежда, че арестът ще се превърне в начало на положителна промяна и по-стабилен период в живота ѝ.

Сам Асгари и Бритни Спиърс сключиха брак през юни 2022 г., но се разделиха малко повече от година по-късно. Разводът им беше финализиран през 2024 г. Въпреки раздялата Асгари неведнъж е заявявал, че изпитва уважение към бившата си съпруга и не желае личните ѝ проблеми да бъдат превръщани в публично зрелище.