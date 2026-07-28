Доли Партън загуби и брат си година след смъртта на съпруга си

Американската кънтри певица Доли Партън загуби по-големия си брат Кой „Денвър“ Партън. Той е починал на 23 юли в Севиървил, щата Тенеси, на 82-годишна възраст. Причината за смъртта не е оповестена.

Кой Партън е живял далеч от светлините на прожекторите. В продължение на години е работил като кранист при строителството на мостове, занимавал се е със земеделие и е бил запален ловец. Предстои да бъде организирана частна възпоменателна церемония.

Той оставя две дъщери, Крис и Дженифър, както и голямо семейство. Сред оцелелите му братя и сестри са Доли Партън, Уиладийн Бузео, Робърт Партън-младши, певицата Стела Партън, Каси Грифит, Фрида Партън и актрисата Рейчъл Джордж. Съпругата му Каролин и братята му Лари, Флойд, Ранди и Дейвид Партън са починали преди него, съобщава PageSix.

Смъртта на Кой „Денвър“ Партън идва малко повече от година след кончината на съпруга на Доли Партън, Карл Дийн. Той почина на 3 март 2025 г., също на 82 години, след близо шест десетилетия брак с певицата.

След загубата му изпълнителката на „Jolene“ призна, че скръбта е оставила силно чувство на самота, и временно намали музикалните си ангажименти. През последната година Доли Партън отложи, а впоследствие отмени концертната си резиденция в Лас Вегас заради здравословни проблеми. През май тя съобщи, че реагира добре на лечението, но все още не е готова за натоварването на продължителни сценични изяви.

Въпреки това 80-годишната певица продължава да работи по нови проекти. Биографичният спектакъл „Dolly: A True Original Musical“, вдъхновен от живота и песните на Доли Партън, ще започне представления на Бродуей през декември 2026 г.