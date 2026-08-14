Извън Белия дом! Още една дама си тръгна от администрацията на Доналд Тръмп

Пет дни след като Сенатът на американския Конгрес одобри предложенията за назначения на над 70 души на ръководни или посланически постове и два дни след церемонията по полагане на клетва от новия министър на правосъдието на САЩ Тод Бланч, от администрацията на президента Доналд Тръмп дойде новината за пореден висш кадър, който си тръгва от нея.

В сряда Тръмп обяви, че говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста си в края на настоящия месец, припомнят световните агенции и американски медии. Тръмп поясни, че Левит е взела това решение, за да може да прекарва повече време с прекрасните си малки деца и със семейството си и каза, че напълно разбира и уважава това нейно решение. Тръмп допълни обаче, че Карълайн Левит, след като напусне администрацията му, ще бъде външен съветник по комуникационните въпроси и партиен кадър, който ще допринася за формирането на бъдещите ориентири на движението „Да направим Америка отново велика“, посочват Ройтерс, Франс прес и Асошиейтед прес. Самата Левит потвърди това. Тръмп подчерта, че Левит ще си остане влиятелен глас в Републиканската партия в момент, в който тя ще отправи предизвикателство към историята и ще спечели категорично междинните избори през ноември. Президентът описа също така Левит като един от най-доверените му сътрудници.

„Каролайн е истински лидер в Белия дом и свърши феноменална работа в борбата за справедливост, свобода и права от 2018 г. насам, включително по време на нашата историческа кампания за преизбиране през 2024 г.“, заяви Тръмп, обобщавайки по този начин кариерата на Левит. Той добави, че тя е била „един от най-добрите прессекретари на Белия дом в историята на тази длъжност“.

На свой ред в пост в акаунтите си в социалните мрежи Левит заяви, че за нея е било „чест и приключение за цял живот“ да заема престижната позиция в Белия дом. Тя добави, че е решила да напусне администрацията, след като се върнала от майчинство миналия месец. "Истината е, че откакто се върнах в Белия дом след раждането на дъщеря ми, в сърцето си усещах, че не мога да бъда най-добрата майка, която двете ми малки деца заслужават, докато постоянно отдавам времето, енергията и вниманието, които се изискват от прессекретар на Белия дом. Ето защо в крайна сметка взех това решение, което поражда у мен хем радостни, хем тъжни емоции, да напусна Белия дом и да отворя нова глава в живота си", заяви Левит.

„Изключително съм благодарна на президента Тръмп, че ми предостави толкова много невероятни възможности, като например да работя в Западното крило на Белия дом и да прекарвам безброй часове в Овалния кабинет, да пътувам по света и да се срещам с чуждестранни лидери, както и да обикалям нашата прекрасна страна и да се срещам с американци от всички сфери на живота“, добави тя.

Левит обеща да продължи да играе политически активна роля в момент, в който, както тя самата каза, „съществува все по-голяма екзистенциална заплаха, идваща от една все по-екстремистка Демократическа партия. „Битката ми навлиза в нова фаза и далеч не е приключила“, подчерта Левит, цитирана от Франс прес.

Коя е Карълайн Левит и как стигна до поста, който сега обяви, че напуска

Карълайн Левит е на 28 години и е най-младият прессекретар на Белия дом в историята на тази длъжност, припомнят световните агенции и американските медии.

Левит е родена през 1997 г. в Аткинсън, щата Ню Хемпшър. Родителите ѝ управляват там автокъща за камиони втора ръка, припомня ДПА. Карълайн е завършила политология и комуникации в частния католически колеж „Сейнт Анселм“ в родния си щат. По времето, когато учи в колежа, Левит се проявява като запален симпатизант на Доналд Тръмп. През септември 2017 г. по време на първия му президентски мандат тя изпраща писмо до колежанския вестник, в което изразява възмущението си от преподавател, който е охулил Тръмп в класната стая. В същото писмо Левит критикува и цялото преподавателско тяло, което разпространявало прогресивни идеи по време на учебните занятия, припомня Франс прес.

Докато е още колежанка, Левит започва работа като стажантка в телевизия „Фокс нюз“ и в Белия дом по време на първия президентски мандат на Тръмп. През 2020 г. тя споделя пред „Политико“, че тези два стажа са ѝ дали възможност да добие представа какво се случва реално в света на медиите, на журналистиката и на пресслужбите в различни ведомства.

След като завършва колежа, Левит започва работа като служител на трудов договор в пресслужбата на Белия дом, където участва в писането на речите на Тръмп, а после е помощник говорител. По онова време прессекретар на Белия дом е Кайли Макенани, припомнят световните агенции и американските медии.

След това Левит започва работа като директор по комуникациите в екипа на парламентаристката Елиз Стефаник, която в даден момент през 2025 г. беше номинирана от Тръмп за поста на постоянен представител на САЩ в ООН, но впоследствие Тръмп оттегли тази номинация.

През 2022 г. Левит се кандидатира за място в Камарата на представителите в Конгреса, но безуспешно, припомнят световните агенции, Си Ен Ен и Би Би Си. Според информационния сайт „Нотус“, който се базира на финансови документи, Левит е приела по време на предизборната си кампания за този пост 200 000 долара под формата на дарения, като по този начин е прехвърлила допустимите от закона граници. След това Левит не е декларирала получените дарения, допълва сайтът, цитиран от Франс прес.

През 2024 г. Левит се присъединява към предизборния екип на Тръмп. После е говорител в екипа на републиканеца по предаване на властта, който Тръмп създаде, както е практиката в САЩ, след като спечели президентските избори през ноември 2024 г.

Когато преди повече от година и половина Тръмп обяви номинацията на Левит за говорител на Белия дом, той нарече младата жена „умна, упорита и доказала се като високоефективен експерт по комуникациите“. Тръмп изрази тогава увереност, че Левит ще бъде "отлична като говорител и ще помогне посланията на Белия дом да достигнат до американския народ, докато новата администрация връща отново величието на Америка“, посочва Би Би Си.

Карълайн Левит е официално омъжена от януари 2025 г. Съпругът ѝ е бизнесменът Никълъс Ричо, който е с 32 години по-възрастен от нея. Половин година преди двамата да сключат брак, Левит роди на 11 юли 2024 г. на Ричо син, наречен Никълъс-младши. Малко след това тя се върна на работа. На 1 май през настоящата година Левит роди второто си дете – момиченце на име Вивиана. Два месеца след това тя се върна на работа.

Задачата на Карълайн Левит като говорител на Белия дом не беше никак лека. Тя трябваше да внася яснота в обратите на мисълта на Тръмп. В този процес тя често влизаше в пререкание с журналисти, акредитирани да отразяват работата на Белия дом, посочват световните агенции.

Левит беше един от най-видимите защитници на движението на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.

През година и половина на поста на говорител на президентството Левит заедно с директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг промениха начина, по който администрацията се отнася към медиите. Тази промяна беше приветствана от някои от съюзниците на Тръмп, но разкритикувана от защитници на свободната преса, отбелязват Ройтерс, Асошиейтед прес и Си Ен Ен.

Администрацията на Тръмп започна сама да определя кои журналисти получават достъп до президента, като се отказа от дългогодишната система в тази насока, създадена от независимата Асоциация на кореспондентите в Белия дом, в която доминираше ротационния принцип. Де факто службата на Левит иззе в тази насока функциите на Асоциацията. Като част от промените на процеса, дефиниращ кои журналисти да получават достъп до президента, в залата за брифинги се появиха и представители на така наречените „нови медии“. Това предостави по-значима роля при отразяването на случващото се в Белия дом на подкастите и на други новосъздадени дигитални медии. Според някои защитници на правата на медиите тази промяна отразява променящата се медийна среда. Други медийни анализатори обаче я разкритикуваха като инструмент, който администрацията може да използва, за да възнаграждава медии, чието отразяване смята за благоприятно. Традиционни медии съзряха в тези промени ограничаване на техния достъп до Белия дом заради техни публикации, които не са се понравили на президента, обобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Левит, чийто стремителен възход редом до Доналд Тръмп показа разпространението на идеите на тръмпизма сред поколението „Джен Зи“, беше начело на една агресивна комуникационна стратегия, посочва Франс прес. Левит използваше трибуната на залата за пресконференции в Белия дом, за да демонстрира язвителното си чувство за хумор, съчетано с нападки към традиционните медии. За сметка на това тя посрещаше топло инфлуенсъри и създатели на съдържание, които споделят идеологията на движението „Да направим Америка отново велика“, коментира Франс прес. „За мен беше удоволствие да държа левите медии отговорни за действията им и да се уверя, че американците научават истината за успехите на президента Тръмп“, заяви тя в сряда в поста си в социалните мрежи, в който съобщаваше, че се оттегля от ролята си на прессекретар. Противниците на Тръмп, напротив, я обвиняваха, че без да ѝ мигне окото разпространява неверните твърдения на републиканския милиардер, пише Франс прес.

Левит помогна да се зададе тонът на втората администрация на Тръмп. При Левит, която е и ревностна християнка, стилът на комуникация на Белия дом стана все по-ясно изразен. В епохата на Тръмп медиите са подложени на постоянни атаки от страна на администрацията, която многократно ги обвинява, че разпространяват фалшиви новини. Администрацията на Тръмп същевременно хвали благоприятното медийно отразяване и предоставя на десни инфлуенсъри и на интернет сайтове по-голям достъп до Овалния кабинет, отбелязва и ДПА.

Левит рядко се дистанцираше публично от изказванията на Тръмп. Той многократно я хвалеше за работата ѝ. Тя твърдо защитаваше твърдолинейната му политика и отклоняваше ловко въпроси, включително такива, свързани със скандала около сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Според Си Ен Ен Левит е била много повече от говорител и наистина е разбирала същността на Тръмп. Тя бе сред водещите фигури в атаката му срещу мейнстрийм журналистите и медийните организации във Вашингтон, които отразяват дейността на федералното правителство, допълва медията. Си Ен Ен добавя, че да си говорител на Тръмп изобщо не е лесна работа. Тръмп променя политиката си за нула време, като понякога противоречи както на висшите си служители, така и на себе си. Много често говорителят на такъв президент няма представа какво ще заяви работодателят му във всеки един момент, а от говорителя именно се изисква после да обясни президентските изявления, дори и най-неочакваните и противоречивите.

Реакции и коментари на оттеглянето на Левит

Оттеглянето на Левит от поста ѝ породи редица реакции и коментари. В предаването "Арената" на Си Ен Ен демократът Джеймс Уолкиншоу, член на Камарата на представителите от щата Вирджиния, заяви, че не се съмнява в искреността на Левит за причините за напускането от поста. "Това е трудна работа. Това е работа, при която, за да бъдеш говорител на Тръмп, трябва ежедневно съзнателно да отричаш реалността", подчерта конгресмена. "Мисля, че нейното наследство ще бъде свързвано с допълнителното влошаване на отношенията между Белия дом и печата", добави той.

В интервю за "Фокс нюз" заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър нарече Левит "близък приятел" и "пример за подражание". "Ще продължим да работим заедно всеки ден", добави той. "Нейната история тепърва започва. Нямам търпения да видя какво ѝ готви бъдещето", добави той.

„Малцина биха могли или някога ще могат да се сравнят с Карълайн“, заяви Харисън Фийлдс, бивш първи заместник-прессекретар на Тръмп. „Тя е човек, който не просто говореше езика на Тръмп свободно. Тя знаеше как хитро, смело и успешно да „нахрани медийния звяр“, добави Фийлдс и подчерта, че изпълнявайки тези задължения Левит винаги се е съобразявала най-вече с Тръмп, предаде Ройтерс.

Сред похвалилите работата на Левит след обявеното ѝ напускане от поста бяха и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, началничката на канцеларията на Тръмп в Белия дом Сюзи Уайлс и редица други политически и обществени личности, обобщават Би Би Си и Си Ен Ен.

Моментът в който си тръгна Левит

Карълайн Левит напуска поста си броени месеци преди ключовите междинни избори в САЩ, за които отсега се говори, че ще са тежки за републиканците и на които те биха могли да понесат болезнена загуба.

Левит си тръгва и в момент, в който популярността на Тръмп не престава да спада.

Левит е поредната дама от екипа на Тръмп, която си тръгва по своя воля или защото е уволнена от президента. Преди нея бяха отстранени правосъдната министърка Пам Бонди, министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум и ръководителката на Националното разузнаване Тълси Габард. При първите две ставаше дума за уволнение, а при Габард причините както и при Левит бяха лични. Мъжът на Габард беше диагностициран с рак и тя поиска да бъде с него в тази тежка житейска битка. Но мнозина предположиха при обявяването на оставката на Габард, че това решение се дължи на остри нейни противоречия с Тръмп по редица въпроси.

През април оставка подаде и министърката на труда Лори Чавес-Деремър, припомнят Си Ен Ен и Ройтерс. Но за едната година, в която тя заемаше поста, тя са забърка в редица полемики и скандали.

През юли поста си напуска и Абигейл Джаксън, която беше заместничка на Карълайн Левит, и това допълнително усложни ситуацията с кадрите в администрацията на Тръмп. Официално Джаксън се оттегли от поста си, за да премине в частния сектор и не беше съобщено за неин евентуален конфликт с президента или преките ѝ началници, припомнят американските медии.

Левит обяви, че напуска поста си и ден след като стана ясно, че Тръмп си е тръгнал от срещата на върха на НАТО в Анкара през юли не със самолета, в който са пътували всички придружаващи го журналисти, а с друг самолет заради предполагаема заплаха за него. До този момент се говореше за такава заплаха, но се предполагаше, че Тръмп е пътувал заедно с журналистите от Анкара до Великобритания със стария президентски самолет и чак в Англия го е сменил с новия. Публикация на „Вашингтон пост“ разкри в понеделник, че всъщност преди излитането от Анкара Тръмп е бил дискретно изведен от самолета, в който са пътували журналистите и качен на друг самолет. Журналистите са били в пълно неведение за това. Освен това от публикацията става ясно, че те са били оставени да пътуват в самолет в момент, за който екипът на Тръмп е смятал, че е изложен на риск от атака.

Кой ще замени Левит на поста

На Тръмп ще му бъде трудно да замести комбинацията от умения, които притежава Левит, отбелязва Си Ен Ен. Пред камерите тя изразява идеите на движението "Да направим Америка отново велика" по-свободно от всеки друг, с изключение на самия президент. Привържениците на Тръмп много я харесват, пише още изданието.

По време на отпуската по майчинство на Левит различни министри от кабинета се редуваха да дават периодични пресконференции, припомнят американските медии и предполагат, че този механизъм може да се запази до парламентарните избори и едва след тях Тръмп да назначи нов прессекретар, посочва Си Ен Ен.

Според британския в. „Индипендънт“ Тръмп изобщо нямал план за замяна на Левит и всъщност оставката ѝ го е заварила неподготвен. Според „Гардиън“ който и да дойде на поста, той ще тиражира отново изявления, преиначаващи реалността.

Ирландският в. „Айриш стар“ развива тезата, че Левит всъщност е страдала от бърнаут и го е установила като се е върнала на работа след отпуска по майчинство. Но от друга страна, както самият Тръмп каза, сега ролята на Левит ще бъде да помогне на републиканците да постигнат убедителна победа на изборите през ноември. Възможно е Тръмп да е решил, че перспективите пред републиканските кандидати на тези избори по средата на президентския му мандат започват да изглеждат толкова несигурни, че всъщност той има по-спешна нужда от уменията на Левит във водене на предизборна кампания, отколкото от тях в Белия дом“, посочва изданието.

Би Би Си и „Вашингтон пост“ представят списък с потенциалните заместници на Левит. На първо място в списъка попада Алина Хаба. 42-годишната Хаба се присъедини към личния юридически екип на Тръмп през 2021 г., след като според информациите тя се е запознала с него в голф клуба му в Бедминстър, в Ню Джърси. По-късно тя представляваше Тръмп по делото за прикриване на плащанията на порно актриса, по което Тръмп беше признат за виновен през 2024 година. Тръмп обжалва тази присъда. През първите няколко месеца след завръщането на Тръмп в Белия дом Хаба беше съветник на президента и тогава Тръмп я описваше като човек с „непоколебима лоялност“ и „неуморен защитник на справедливостта“. После Тръмп избра Хаба да бъде главен прокурор на Ню Джърси. Но окръжен съд отхвърли номинацията ѝ. Тогава Тръмп я назначи на длъжност, която ѝ позволяваше временно да изпълнява функциите на прокурор и така се стигна до съдебната битка относно правото ѝ да заема тази позиция. През декември Хаба подаде оставка.

В списъка с потенциални заместници на Левит е Кейти Милър. 34-годишната Милър е омъжена за заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, консервативния политик, който даде ход на твърдата имиграционна политика на президента Тръмп. Кейти Милър пък е била в миналото прессекретар на бившия вицепрезидент на САЩ Майк Пенс от 2019 до 2020 г., а след това е била директор по комуникациите му от 2020 до 2021 година. Кейти Милър беше и директор по комуникациите на агенцията, ръководена от милиардера Илон Мъск, за да извърши съкращения на разходите и на числеността на федералната администрация. От миналата година води и подкаст, насочен към консервативни жени и трудещите се майки.

В списъка попада и 29-годишната Ана Кели. Тя в момента е заместник-прессекретар на Белия дом и де факто беше подчинена на Левит. Кели е бивша кралица на красотата от регионални конкурси и в миналото е била и национален прессекретар на Републиканския национален комитет. Тя е работила за конгресмена Дерик Ван Орден от щата Уисконсин.

В списъка е Сейдж Стийл, 53-годишна бивша телевизионна водеща и спортна журналистка, водила кампания в подкрепа на Тръмп по време на изборите през 2024 г. и видна фигура в консервативните медии. Тя е водила няколко спортни предавания и Националното състезание по правопис „Скрипс“.

В списъка е и Стивън Чънг, директорът по комуникациите на Белия дом и дългогодишен съветник на Тръмп, известен с конфронтационния си подход към медиите и с пламенната си защита на президента. Чънг се присъедини към предизборния екип на Тръмп през 2016 г., а по-късно стана директор на екипа за бързо реагиране по време на първия му президентски мандат. Чънг напусна Белия дом през 2018 г. и основа частна фирма, която работеше с кампанията на Тръмп през 2020 г.

В списъка е и Триша Маклафлин. За нея се знае, че е родена или през 1994 или през 1995 г. Тя е бивш помощник-секретар по обществените въпроси в министерството на вътрешната сигурност и на тази позиция беше известна с яростната си защита на имиграционната политика на администрацията на Тръмп. Откакто напусна поста през февруари, тя до голяма степен остава извън полезрението на обществеността. Маклафлин обаче има сериозен политически опит, датиращ още от първия мандат на Тръмп, когато е заемала различни длъжности в министерството на финансите и Държавния департамент. Маклафлин е била политически коментатор на "Ей Би Си Нюз", както и директор по комуникациите на губернатора на Охайо Майк Деуайн и на краткотрайната президентска кампания на Вивек Рамасуами.

В списъка е поставен и политическият коментатор Скот Дженингс, който се превърна в защитник на администрацията на Тръмп по Си Ен Ен, където е старши политически анализатор. Това му спечели широко одобрение сред много от привържениците на президента, когото преди години критикуваше. Джегингс има значителен политически опит, тъй като е работил и по четири президентски кампании. Той също така е работил по три от кампаниите на сенатора от Кентъки Мич Макконъл и е смятан за близък съюзник на бившия лидер на Републиканската партия. Тръмп публично е хвалил Дженингс, който миналата година публикува книга, озаглавена: „Революция на здравия разум: Как Доналд Тръмп щурмува Вашингтон и се бори за западната цивилизация“.

Още няколко журналистически имена, споменавани в последно време

В последно време в медиите често се говори за консервативната Лора Лумър, подкастърка и инфлуенсърка, която в миналото критикуваше войната в Украйна, но постепенно премина през обрат и дори наскоро посети Киев, интервюира Володимир Зеленски и днес признава, че е сгрешила в оценката си за случващото се в бившата съветска република. Дали този обрат в позициите на Лумър би могъл да ѝ донесе пост в администрацията на Тръмп, питат се „Таймс“ и изданието „Пи ар уийк“.

В понеделник Тръмп подписа указ, касаещ ваксинациите на децата, и тогава по време на тази церемония в Овалния кабинет на Белия дом привлече вниманието една млада дама. Тя стоеше зад Тръмп, клатеше одобрително глава и от време на време поставяше ръка върху корема си, сякаш за да покаже, че указът на Тръмп ще предпази въображаемо дете от някаква опасност. Мнозина се заинтересуваха коя е младата дама и стана ясно, че това е 28-годишната Джейми Франклин, президент и изпълнителен директор на консервативната медия „Консерватор“, насочена основно към консервативни християнки, посочва „Сън“. Преди това тя е работила за консервативни медии, сред които и „Фокс нюз“, била е координатор в предизборната кампания на Тръмп за президентските избори през 2020 г., които той изгуби от демократа Джо Байдън. През първия мандат на Тръмп тя е била директор на звеното за кореспонденция в Белия дом, припомня „Индипендънт“. Днес се изявява като коментатор за „Фокс нюз“.

Какво търсеше Джейми Франклин по време на церемонията по подписване на указ от Тръмп, питат се американски медии. Случайно ли беше присъствието ѝ там два дни преди обявяването на оставката на Левит? Самата Франклин сега казва само, че за нея е било чест да присъства на тази церемония и че е държала ръка върху корема си, защото е бременна с първото си дете.