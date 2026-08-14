Още напрежение на Балканите! Пореден дрон се разби в Румъния

Дрон се разби в Румъния, на пет километра от границата с Украйна, съобщава "Ройтерс". Безпилотникът е лелял ниско и не е бил засечен от румънските радарни системи. По данни на Министерството на отбраната той е паднал в гориста местност край югоизточното село Лункавицa.

Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна и през последните четири години във въздушното ѝ пространство многократно са навлизали руски дронове. В Черно море също са били засичани плаващи мини, застрашаващи ключови маршрути за търговия и енергийни доставки.

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Министерството не уточни произхода на дрона, като посочи, че той не изглежда да е причинил щети.

Руски и украински безпилотници многократно са попадали на територията или във въздушното пространство на Молдова, Румъния и Полша.

България дълго време оставаше встрани от подобни преки инциденти, но на 8 август дрон навлезе от посока Румъния и се взриви около 100 метра навътре в българска територия, близо до стратегическия Трансбалкански газопровод. Българското военно министерство определи апарата като вероятен украински дрон-примамка тип "Maйя", като към момента няма данни инцидентът да е бил умишлен.

За повече от четири години война подобни инциденти постепенно се превърнаха от единични случаи с паднали отломки край украинската граница в по-сериозен проблем за сигурността на държавите от източния фланг на НАТО и техните съседи.