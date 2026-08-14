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Още напрежение на Балканите! Пореден дрон се разби в Румъния
  Тема: Украйна

Още напрежение на Балканите! Пореден дрон се разби в Румъния

14 Август, 2026 16:23 1 582 38

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Руски и украински безпилотници многократно са попадали на територията или във въздушното пространство на Молдова, Румъния и Полша

Още напрежение на Балканите! Пореден дрон се разби в Румъния - 1
Reuters Reuters

Дрон се разби в Румъния, на пет километра от границата с Украйна, съобщава "Ройтерс". Безпилотникът е лелял ниско и не е бил засечен от румънските радарни системи. По данни на Министерството на отбраната той е паднал в гориста местност край югоизточното село Лункавицa.

Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна и през последните четири години във въздушното ѝ пространство многократно са навлизали руски дронове. В Черно море също са били засичани плаващи мини, застрашаващи ключови маршрути за търговия и енергийни доставки.

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Министерството не уточни произхода на дрона, като посочи, че той не изглежда да е причинил щети.

Руски и украински безпилотници многократно са попадали на територията или във въздушното пространство на Молдова, Румъния и Полша.

България дълго време оставаше встрани от подобни преки инциденти, но на 8 август дрон навлезе от посока Румъния и се взриви около 100 метра навътре в българска територия, близо до стратегическия Трансбалкански газопровод. Българското военно министерство определи апарата като вероятен украински дрон-примамка тип "Maйя", като към момента няма данни инцидентът да е бил умишлен.

За повече от четири години война подобни инциденти постепенно се превърнаха от единични случаи с паднали отломки край украинската граница в по-сериозен проблем за сигурността на държавите от източния фланг на НАТО и техните съседи.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    48 7 Отговор
    Да се разбира ли, че ако беше причинил щети щеше да е руски, но понеже няма такива не уточняват какъв е.

    Коментиран от #31

    16:27 14.08.2026

  • 2 Фен

    38 4 Отговор
    На коалицията на желаещите ще и се сбъднат желанията.

    Коментиран от #7, #12

    16:28 14.08.2026

  • 3 Идват

    26 3 Отговор
    Месете погачите

    Коментиран от #10

    16:29 14.08.2026

  • 4 Иван Спиридонов

    38 3 Отговор
    "ДОКАТО ЕВРОПА СЕ ГОТВИ ЗА БЕЗСМИСЛЕНА ВОЙНА С РУСИЯ, ИСЛЯМЪТ ОРГАНИЗИРАНО Я ПРЕВЗЕМА ОТВЪТРЕ!
    Само за последните 2 години над 200 000 души, родени във Франция, са приели исляма. И не е само Франция. Същото е в Германия, Белгия, Италия и в Скандинавието. Стотици хиляди нови мюсюлмани са се появили на стария континент. Приелите християнството все още са повече, но незнайно докога.
    Процесът на ислямизиране на широки маси от населението на Европа придобива масов характер.
    Докато служещите на Лондон европейски политици лаят за война с Русия, ислямът ударно расте, особено в западната част на континента и последиците могат да са по-ужасяващи от ядрена война.
    Пълненето на Европа с мигранти от Азия и Африка не е от вчера. Това е целенасочено задействан процес от години. И повечето от тези мигранти са мюсюлмани. Днес големите европейски градове нямат нищо общо с това, което бяха преди само 20 години. От цивилизацията, чистотата и реда почти нищо не е останало. Напротив - днес цели райони от Берлин, Лондон, Париж, Стокхолм или Милано приличат, в най-добрия случай, на градове от ориента и дори на такива от централна Африка. Мръсотията е омесена с воня на кебап, екзотични подправки и едни други неща.
    Но само след няколко години всичко това ще ни изглежда като красива пасторална картинка, защото ислямизирането на милиони вътре в цяла Европа вече е канализирано и добре финансирано. Превърнало се в в добре организиран проект, който се изпълнява пред оч

    Коментиран от #8, #16, #26, #37

    16:30 14.08.2026

  • 5 Сандо

    20 2 Отговор
    Трябва да свикваме.След като в близки територии летят всеки ден стотици дронове и се водят бойни действия,то е съвсем естествено дронове по различни причини да се отклонят към съседни страни.И вместо медиите да се държат предизвикателно-политкоректно по важно е да поставят управляващите до стената за да се защити държавата и населението.

    16:30 14.08.2026

  • 6 Евровизия

    15 4 Отговор
    Дрон парти...

    16:34 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Дън

    22 2 Отговор
    Явно трябва да се свиква! Докато им даваме ще ни ги връщат!

    16:37 14.08.2026

  • 10 Путинистче идиотче

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "Идват":

    Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е да чакам на Дунава.

    Коментиран от #13

    16:37 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 21 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Отдавна ЖЕЛАНИЯТА са реалност.
    Отстрелват си Русия като дива яребица.

    16:38 14.08.2026

  • 13 Хаген Дас

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Путинистче идиотче":

    Няма и вода да ги топкаш!

    16:39 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пламен

    3 9 Отговор
    И на Тюленово!!!
    УЖАСТ !
    Копейкин трябва да възбуди члена немедлено! Ако трябва и Плюнкин ще помага .

    Коментиран от #35

    16:41 14.08.2026

  • 16 Дас Хаген

    25 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Спиридонов":

    Да скоро Германия ще е с нова столица, Мюмюнхен!!!

    16:42 14.08.2026

  • 17 Ба бааааа

    20 3 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Европа е вече избомбена и фалирала

    Коментиран от #20

    16:45 14.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "Ба бааааа":

    Натовско оръжие громи Путин.....
    Европа си провежда ДЖИРО и Евровизия.

    16:50 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путине

    3 20 Отговор
    Русия я направиха на решето дроновете на ЕС.
    И ти си безпомощен да ги спреш.
    Що така бе путине ????

    16:51 14.08.2026

  • 23 Дрониране на путинисти

    2 14 Отговор
    Е ежедневие.....
    Вече това не е новина а даденост.

    16:54 14.08.2026

  • 24 Нама страшно

    5 2 Отговор
    този е от най-безопасните

    17:00 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хе Хе

    3 1 Отговор
    Кво напрежение. Някой защитен от член 5 да не е отпуснал алката.

    17:09 14.08.2026

  • 28 Стършели

    5 1 Отговор
    Защо не може да се цитира историята: 14 век, маврите от запад натискаха Европата, а Османската империя от изток. За малко да се обединят!
    Сега вечес е обединиха!

    17:10 14.08.2026

  • 29 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    3 8 Отговор
    Ху и ловци?

    17:16 14.08.2026

  • 30 ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ

    7 1 Отговор
    ДА ТЕ ВЪВЛЕКАТ ВЪВ ВОЙНА. СЕГА РУМЪНИЯ,БЪЛГАРИЯ,ПОСЛЕ ПОЛША И Т.Н.

    17:21 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Укротролюхата

    3 0 Отговор
    има скоротечен рак с метастази.

    17:27 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мишел

    1 1 Отговор
    Корейци ще пазят кожата на ботокса.

    17:30 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сатана Z

    1 1 Отговор
    НАТО се готви за нападение над Русия .
    Операцията на ЕС срещу Русия ще бъде краткосрочна, но много интензивна, с максимално ангажиране на сили и ресурси, както и с много високо оперативно темпо. През първите няколко дни на бойните действия обменът на ракетни, въздушни и удари с дронове ще бъде практически непрекъснат. Класическият подход „масиран удар, пауза, повторение“ няма да проработи в такава ситуация. Врагът трябва да бъде бомбардиран и смазан възможно най-бързо, а след това да се премине към планирани операции за всеобхватно унищожение. Всъщност в този подход няма нищо ново. От 1991 г. насам НАТО използва тази парадигма при планиращи учения, както и по време на бойни операции: операция „Съюзна воля“ срещу Югославия през 1999 г. и операция „Одисейска зора“ в Либия през 2011 г.

    17:37 14.08.2026

  • 37 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Спиридонов":

    Преди време бях дал данни на Евростат,че в процентно съотношение България е на 3то място по ислямизация на населението след Швеция и Германия.Също така България заема 2ро място по загуба на население след 2000 година с 23% ,води Украйна с 33%, а Литва е с 22%

    17:40 14.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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