Още напрежение на Балканите! Пореден дрон се разби в Румъния

Дрон се разби в Румъния, на пет километра от границата с Украйна, съобщава "Ройтерс". Безпилотникът е лелял ниско и не е бил засечен от румънските радарни системи. По данни на Министерството на отбраната той е паднал в гориста местност край югоизточното село Лункавицa.
Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна и през последните четири години във въздушното ѝ пространство многократно са навлизали руски дронове. В Черно море също са били засичани плаващи мини, застрашаващи ключови маршрути за търговия и енергийни доставки.
Министерството не уточни произхода на дрона, като посочи, че той не изглежда да е причинил щети.
Руски и украински безпилотници многократно са попадали на територията или във въздушното пространство на Молдова, Румъния и Полша.
България дълго време оставаше встрани от подобни преки инциденти, но на 8 август дрон навлезе от посока Румъния и се взриви около 100 метра навътре в българска територия, близо до стратегическия Трансбалкански газопровод. Българското военно министерство определи апарата като вероятен украински дрон-примамка тип "Maйя", като към момента няма данни инцидентът да е бил умишлен.
За повече от четири години война подобни инциденти постепенно се превърнаха от единични случаи с паднали отломки край украинската граница в по-сериозен проблем за сигурността на държавите от източния фланг на НАТО и техните съседи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #31
16:27 14.08.2026
2 Фен
Коментиран от #7, #12
16:28 14.08.2026
3 Идват
Коментиран от #10
16:29 14.08.2026
4 Иван Спиридонов
Само за последните 2 години над 200 000 души, родени във Франция, са приели исляма. И не е само Франция. Същото е в Германия, Белгия, Италия и в Скандинавието. Стотици хиляди нови мюсюлмани са се появили на стария континент. Приелите християнството все още са повече, но незнайно докога.
Процесът на ислямизиране на широки маси от населението на Европа придобива масов характер.
Докато служещите на Лондон европейски политици лаят за война с Русия, ислямът ударно расте, особено в западната част на континента и последиците могат да са по-ужасяващи от ядрена война.
Пълненето на Европа с мигранти от Азия и Африка не е от вчера. Това е целенасочено задействан процес от години. И повечето от тези мигранти са мюсюлмани. Днес големите европейски градове нямат нищо общо с това, което бяха преди само 20 години. От цивилизацията, чистотата и реда почти нищо не е останало. Напротив - днес цели райони от Берлин, Лондон, Париж, Стокхолм или Милано приличат, в най-добрия случай, на градове от ориента и дори на такива от централна Африка. Мръсотията е омесена с воня на кебап, екзотични подправки и едни други неща.
Но само след няколко години всичко това ще ни изглежда като красива пасторална картинка, защото ислямизирането на милиони вътре в цяла Европа вече е канализирано и добре финансирано. Превърнало се в в добре организиран проект, който се изпълнява пред оч
Коментиран от #8, #16, #26, #37
16:30 14.08.2026
5 Сандо
16:30 14.08.2026
6 Евровизия
16:34 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Дън
16:37 14.08.2026
10 Путинистче идиотче
До коментар #3 от "Идват":Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е да чакам на Дунава.
Коментиран от #13
16:37 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Фен":Отдавна ЖЕЛАНИЯТА са реалност.
Отстрелват си Русия като дива яребица.
16:38 14.08.2026
13 Хаген Дас
До коментар #10 от "Путинистче идиотче":Няма и вода да ги топкаш!
16:39 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пламен
УЖАСТ !
Копейкин трябва да възбуди члена немедлено! Ако трябва и Плюнкин ще помага .
Коментиран от #35
16:41 14.08.2026
16 Дас Хаген
До коментар #4 от "Иван Спиридонов":Да скоро Германия ще е с нова столица, Мюмюнхен!!!
16:42 14.08.2026
17 Ба бааааа
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Европа е вече избомбена и фалирала
Коментиран от #20
16:45 14.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Ба бааааа":Натовско оръжие громи Путин.....
Европа си провежда ДЖИРО и Евровизия.
16:50 14.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путине
И ти си безпомощен да ги спреш.
Що така бе путине ????
16:51 14.08.2026
23 Дрониране на путинисти
Вече това не е новина а даденост.
16:54 14.08.2026
24 Нама страшно
17:00 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хе Хе
17:09 14.08.2026
28 Стършели
Сега вечес е обединиха!
17:10 14.08.2026
29 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
17:16 14.08.2026
30 ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ
17:21 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Укротролюхата
17:27 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мишел
17:30 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сатана Z
Операцията на ЕС срещу Русия ще бъде краткосрочна, но много интензивна, с максимално ангажиране на сили и ресурси, както и с много високо оперативно темпо. През първите няколко дни на бойните действия обменът на ракетни, въздушни и удари с дронове ще бъде практически непрекъснат. Класическият подход „масиран удар, пауза, повторение“ няма да проработи в такава ситуация. Врагът трябва да бъде бомбардиран и смазан възможно най-бързо, а след това да се премине към планирани операции за всеобхватно унищожение. Всъщност в този подход няма нищо ново. От 1991 г. насам НАТО използва тази парадигма при планиращи учения, както и по време на бойни операции: операция „Съюзна воля“ срещу Югославия през 1999 г. и операция „Одисейска зора“ в Либия през 2011 г.
17:37 14.08.2026
37 Сатана Z
До коментар #4 от "Иван Спиридонов":Преди време бях дал данни на Евростат,че в процентно съотношение България е на 3то място по ислямизация на населението след Швеция и Германия.Също така България заема 2ро място по загуба на население след 2000 година с 23% ,води Украйна с 33%, а Литва е с 22%
17:40 14.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.