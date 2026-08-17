Мистерията Рудолф Хес: Тайните на видния нацист

Днес, 17 август 2026 г., се навършват точно 39 години от загадъчната кончина на Рудолф Хес — една от най-противоречивите и зловещи фигури в Третия райх.

Неговият живот е изпълнен с фанатична вярност, неочаквани обрати и тайни, които и до днес вълнуват историците по света. Наричан „Заместник на фюрера“ (Stellvertreter des Führers), той остава в историята не само като архитект на нацистката идеология, но и с безумния си солов полет до Великобритания през 1941 година.

В следващите редове ви представяме пет малко известни и любопитни факта за живота на Рудолф Хес, включително най-дълбоко пазените тайни на МИ-6 и конспирациите около неговия край.

Роден в Египет: Ранни години и геополитически възгледи

Противно на очакванията, Рудолф Валтер Рихард Хес не е роден в Германия, а в Александрия, Египет, в семейството на заможен германски търговец. Мести се в родината си едва на 14-годишна възраст. По-късно учи геополитика в Мюнхенския университет под ръководството на известния проф. Карл Хаусхофер. Именно от Хаусхофер младият Хес възприема концепцията за „Lebensraum“ (жизнено пространство), която впоследствие се превръща в основен стълб на нацистката експанзия и агресия.

Затворник № 16: Кой написа „Моята борба“ (Mein Kampf)?

Хес се среща с Адолф Хитлер още през 1920 г. и става член на Нацистката партия под номер 16. След неуспешния Бирен пуч през 1923 г., двамата се озовават в затвора в Ландсберг. По време на този престой Хитлер диктува своята прословута книга „Моята борба“ (Mein Kampf). Любопитен факт е, че Хес не просто записва, а активно редактира, структурира и добавя геополитически концепции в текста, превръщаясь в най-близкия довереник на бъдещия диктатор.

Тайната мисия: Безумният полет до Шотландия през 1941 г.

Най-голямата енигма в биографията на нациста е неговият солов полет на 10 май 1941 г. Без знанието на Хитлер, той пилотира модифициран изтребител Месершмит Bf 110 до Шотландия, където скача с парашут. Целта му? Да договори сепаративен мир с Великобритания преди предстоящото нахлуване на Германия в СССР (Операция „Барбароса“). Мисията се проваля с гръм и трясък — британците го арестуват незабавно, а Хитлер го обявява публично за луд и психически нестабилен.

Единственият затворник в „Шпандау“ за милиони марки

По време на Нюрнбергските процеси Рудолф Хес избягва смъртното наказание, но е осъден на доживотен затвор за престъпления против мира. Той излежава присъдата си в затвора „Шпандау“ в Берлин. От 1966 г. нататък, след освобождаването на Алберт Шпеер, Хес остава единственият затворник в целия огромен комплекс. Издръжката на затвора, охраняван ротационно от четирите съюзнически сили (САЩ, Великобритания, Франция и СССР), струва милиони германски марки годишно само за неговия комфорт и изолация.

Убийство или самоубийство: Мистериозната смърт в затвора

На 17 август 1987 г., на 93-годишна възраст, Рудолф Хес е намерен мъртъв, обесен с електрически кабел в лятната къща в двора на затвора. Официалната версия на съюзниците гласи „самоубийство“. Синът му Волф Рюдигер Хес, личният му болногледач Абдулах Мелаухи и редица независими разследващи обаче оспорват това.

Те твърдят, че поради напреднал артрит и слабост Хес не е можел дори да вдигне ръцете си над главата, камо ли да се обеси сам. Появяват се разкрития за присъствието на двама мистериозни мъже в униформи на американската армия в деня на смъртта му, което засилва теорията, че Хес е бил ликвидиран от британските тайни служби (МИ-6), за да не разкрие неудобни истини.

Защо Великобритания крие досиетата за Рудолф Хес?

Затворът „Шпандау“ е срутен до основи веднага след смъртта му, за да не се превърне в място за поклонничество на неонацисти. По същата причина през 2011 г. официалният му гроб в Бавария бе унищожен, останките му — ексхумирани и кремирани, а прахът — разпръснат в морето.

Най-съмнителното в случая остава поведението на Лондон. Великобритания класифицира огромна част от документите за полета на Хес и неговите разпити. Въпреки че по закон много държавни архиви се отварят след 30 или 50 години, Лондон удължи секретността на ключови папки досиета чак до края на XXI век. Какво толкова опасно за британската корона и правителство крият документите на МИ-6 за Рудолф Хес? Този въпрос остава една от най-големите неразкрити мистерии на Втората световна война.