Ан Хатауей и Адам Шулман: 14 години любов

На една от първите снимки Ан Хатауей и Адам Шулман са рамо до рамо на бал в Париж през 2011 г. Тогава двамата все още не са семейство, но вече демонстрират близостта, която години по-късно ще превърнат в една от най-дискретните холивудски връзки.

На 29 септември 2026 г. Хатауей и Шулман отбелязват 14 години от сватбата си. Двамата сключват брак на 29 септември 2012 г. в Биг Сур, Калифорния, след четири години връзка. По повод годишнината People припомня 16 техни общи появи – от червения килим и кинофестивала в Кан до спортни събития и моменти, в които двамата просто се смеят или се държат за ръце.

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„Любовта на живота ми“

Хатауей и Шулман се запознават през 2008 г. Актрисата по-късно описва началото на отношенията им с необичайна за нея категоричност. „Още в секундата, в която го срещнах, знаех, че той е любовта на живота ми“, казва тя пред Harper’s Bazaar UK.

През годините двамата рядко допускат публичността до личния си живот. Вместо това присъстват заедно на важни събития – като церемонията, на която Хатауей получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, премиерата на „Музикантът“ на Бродуей и филмовия фестивал в Кан.

От първия „Оскар“ до третото дете

Шулман е до Хатауей и в един от най-значимите моменти в кариерата ѝ. През 2013 г. тя печели първия си „Оскар“ за ролята на Фантин в „Клетниците“. Същата година двамата са снимани заедно на партито на списание Vanity Fair след церемонията, а по-рано Хатауей споделя с него целувка на наградите на Гилдията на филмовите актьори.

Семейният им живот се разраства с раждането на двамата им синове – Джонатан през 2016 г. и Джак през 2019 г. На 19 юни 2026 г. Хатауей обявява, че очаква третото си дете. Новината е съобщена от самата актриса с кратко видео, в което показва бременността си.

През септември 2026 г. Хатауей и Шулман отново се появяват заедно – този път на откриването на магазин на „Монклер“ в Ню Йорк. Няколко месеца по-рано посещават и представянето на круизната колекция на „Луи Вюитон“ за 2027 г. Така снимките от последните 14 години очертават не толкова показна, колкото постоянна връзка – от първите им публични появи до очакването на третото им дете.

Източници: People, Harper’s Bazaar