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Нойзи се обясни в любов на Мария Игнатова за 5-ата им годишнина (СНИМКА)

Нойзи се обясни в любов на Мария Игнатова за 5-ата им годишнина (СНИМКА)

29 Септември, 2026 14:31 398 5

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  • мария игнатова-
  • ивайло цветков-
  • годишнина-
  • рожден ден-
  • сватба-
  • брак

"Красивият ум в красиво тяло - моята Мария", написа журналистът към летен кадър

Нойзи се обясни в любов на Мария Игнатова за 5-ата им годишнина (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Игнатова и журналистът и Ивайло Цветков-Нойзи отбелязаха едновременно рождения ѝ ден и петата годишнина от сватбата си. Двата лични празника съвпадат, след като двойката избира именно 26 септември за своя сватбен ден през 2021 г.

По този личен повод Нойзи отправи-романтично послание към съпругата си, която определи като „красив ум в красиво тяло“ и просто „моята Мария“.

„Честит рожден ден, любов, и честита дървена сватба“, написа журналистът. Мария Игнатова отговори лаконично и лично с текст от песен: „Остани, моя любов“.

На 26 септември 2026 г. телевизионната водеща навърши 47 години, а на същата дата през 2021 г. те сключват брак на дискретна церемония в село Житен край София. Вместо традиционна бяла булчинска рокля водещата избира модел в нежен бледорозов нюанс.

Сватбата е организирана далеч от светската шумотевица и с ограничен кръг гости. Кумове на двойката са певицата и телевизионна водеща Алекс Раева и Александър Жеков, близък приятел на Ивайло Цветков. Специална роля в церемонията имат и децата им от предишни отношения, дъщерята на Нойзи Анна и синът на Мария Игнатова Виктор.

Любопитното е, че според разказа им след сватбата между двамата не е имало традиционно официално предложение за брак. Решението да се оженят дошло естествено в отношенията им, а самата церемония отразявала желанието им празникът да остане интимен и съсредоточен върху най-близките хора.


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  • 1 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Ще повърна,рядко не лицеприятни,досадни и некадърни създания !

    14:35 29.09.2026

  • 2 Иам по-стари вестници от "връзката"

    2 0 Отговор
    на тези две същества. При това едното беше известно време държано отделно от обществото

    14:36 29.09.2026

  • 3 Варна

    1 0 Отговор
    Тази от както не е с Храчков рЕзко и намаЛЕА участията,за което беше и с него !

    14:39 29.09.2026

  • 4 гост

    2 0 Отговор
    Красавицата и Звяра.

    14:41 29.09.2026

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    нойзито как се е нацепил за дървената сватба

    14:41 29.09.2026