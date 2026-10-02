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Първият атомен часовник е представен в Ню Йорк през 1956 г.

Първият атомен часовник е представен в Ню Йорк през 1956 г.

2 Октомври, 2026 15:00 495 4

  • атомен часовник-
  • atomichron-
  • цезий-
  • ню йорк-
  • история на науката

Atomichron превръща вибрациите на цезиевите атоми в нов стандарт за измерване на времето.

Първият атомен часовник е представен в Ню Йорк през 1956 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висок почти колкото човек и тежащ повече от 350 килограма, той не приличал на часовник в обичайния смисъл. Нямал циферблат и стрелки, а шкафове с електроника, вакуумна система и апаратура, в която цезиеви атоми задавали ритъма. Това бил Atomichron – първият търговски атомен часовник.

Историческата дата е 3 октомври 1956 г., а не 2 октомври, както се посочва в част от календарите за годишнини. Архивът на Смитсониън и историческо изследване, публикувано в списание на Института на инженерите по електротехника и електроника, посочват, че устройството е представено в Overseas Press Club в Ню Йорк на 3 октомври. Разминаването вероятно идва от различното отчитане на деня, в който часовникът е бил изложен или въведен в експлоатация.

Часовник без махало

Atomichron е разработен от National Company с участието на физика Джеролд Захариас от Масачузетския технологичен институт, както и на Ричард Дейли и други инженери. Вместо махало, кварцов кристал или въртенето на Земята устройството използва естествената честота на цезиевите атоми.

Вътре в апарата се създава поток от атоми цезий, който преминава през микровълново поле. Когато честотата е настроена правилно, атомите променят енергийното си състояние. Електрониката регистрира този преход и поддържа сигнала стабилен. Така атомът се превръща в своеобразно махало, но с милиарди трептения в секунда.

Цената на устройството е около 50 000 долара – сума, която днес би надхвърлила 500 000 долара. Първите бройки са предназначени главно за военни лаборатории и научни центрове. За нуждите на комуникациите, навигацията и радарните системи точният честотен стандарт вече не е лукс, а стратегическа необходимост.

„Работи далеч над очакванията“ – така Корпусът за сигнали на американската армия оценява представянето на Atomichron, според Смитсониън.

Преди и след Atomichron

Представянето в Ню Йорк не е началото на атомното отчитане на времето. Първият атомен часовник е създаден през 1949 г. от учени в Националното бюро за стандарти на САЩ, днес Национален институт за стандарти и технологии. Той използва амоняк, но не превъзхожда достатъчно съществуващите електронни часовници.

По-важен пробив идва през 1955 г., когато Луис Есен и Джак Пари в Националната физична лаборатория на Великобритания създават първия цезиев часовник, достатъчно стабилен, за да служи като стандарт за честота. Година по-късно Atomichron показва, че технологията може да напусне лабораторията и да се превърне в търговски продукт.

Днес секундата се определя чрез точно 9 192 631 770 периода на излъчването при преход между две енергийни нива на атома цезий-133. Тази дефиниция е приета през 1967 г. и стои зад работата на глобалните навигационни системи, телекомуникациите и синхронизираните компютърни мрежи.

Затова историята на Atomichron не е просто история на необичаен, тежък уред от 50-те години. Това е моментът, в който човечеството започва да измерва времето не чрез движението на небесните тела или механичните части, а чрез постоянния ритъм на самите атоми.


САЩ
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  • 1 майстор

    1 0 Отговор
    Тогавашният американски президент си е сложил атомния часовник на ръката.

    15:04 02.10.2026

  • 2 Първия атомен часовник е...

    1 0 Отговор
    Слънцето, наш отец и създател! Всичко друго е врели-некипели, англо-саксонски кражби и далавери!

    15:11 02.10.2026

  • 3 Колко сладко 💘

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    Млад тарикат с красива кака тарикатка цяла вечер любов и после изморени заспиват згушени 💘😂🥰

    15:30 02.10.2026

  • 4 Измислил го руснакът, ей!

    0 0 Отговор
    Също като москвича.

    15:45 02.10.2026