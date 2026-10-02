Красимир Ранков на 75: От капитан на кораб до любим актьор

Преди да стане Антон Ставрев от „Стъклен дом“, Красимир Ранков е човек на морето. Роденият на 2 октомври 1951 г. в Балчик актьор навършва 75 години, а биографията му започва с флотска униформа, спорт и две години като капитан на учебен кораб.

„Моето завръщане в Балчик беше съвсем естествено. За малко, за около 50 години, театърът ме засмука, но аз никога не съм прекъсвал връзката си с родния град и с морето“, каза Ранков пред БНТ през юли 2025 г.

От учебния кораб до сцената

Ранков служи във флота, тренира гребане, кану-каяк и плуване, а по-късно поема командването на учебен кораб към Морския клуб в Балчик. Самият той е разказвал, че за известно време е бил и готвач на кораб, след като екипажът останал без човек за кухнята.

Пътят му към актьорството започва не по план. След морската служба кандидатства във ВИТИЗ и е приет от първия път. Завършва актьорско майсторство в класа на проф. Надежда Сейкова, а по-късно получава образование и по режисура. Работи в театри във Враца, Сливен, Пазарджик и Варна, а значителна част от професионалния му път минава през Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Освен на сцената, Ранков преподава и в НАТФИЗ. Бил е и директор на Драматично-кукления театър в Добрич. В режисьорската му работа влизат спектакли като „Детектор на лъжата“, „Двубой“ и „Сега или никога“, поставен заедно с брат му Веселин Ранков.

Антон Ставрев го направи разпознаваем за милиони

Сред ролите му в киното е инспекторът във филма „Вчера“, а телевизионната публика го помни и от „Дунав мост“. Най-голяма популярност му носи сериалът „Стъклен дом“, в който играе охранителя Антон Ставрев. Героят се отличава с колоритен език и собствени поговорки, част от които Ранков е предложил на сценаристите.

Участва и във филма „Лили рибката“, както и в други български и чуждестранни продукции. На театралната сцена една от запомнящите се негови партньорства е със Стефка Янорова в „Сега или никога“, където двамата играят семейна двойка. В спектакъла участват още Веселин Ранков и Ярослава Павлова.

Морето остава неговият постоянен адрес

През август 2026 г. Ранков отново говори публично за живота си, театъра и семейството. В интервюто той разказва, че се чувства най-добре в Балчик, където отглежда домати, краставици, ябълки и грозде в собствената си градина.

Така на 75 години Красимир Ранков остава свързан с две сцени — едната е театралната, а другата е морето край Балчик. Едната му дава роли, а другата — посока.

Източници: БНТ, Стандарт, bTV