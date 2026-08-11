Тъга, бягство и опиум: Трагичната съдба на кралица Мария – първата господарка на двореца в Балчик

Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“ в Балчик остава най-екзотичното и бленувано бижу по родното Северно Черноморие. Историята на това място обаче е колкото романтична, толкова и изпълнена с политически обрати, тайни общества и една лична съдба, достойна за Шекспирова драма.

Коя е румънската кралица Мария?

Жената, създала този земен рай, всъщност няма нищо общо с Румъния по кръв. Родена през 1875 г. в графство Кент като Мария Александра Виктория де Единбург, тя е внучка на легендарната британска кралица Виктория и на руския император Александър II. Наричана галено Миси, тя е принцеса по рождение, която се омъжва по политическо задължение за румънския престолонаследник (по-късно крал) Фердинанд I Хохенцолерн.

Мария бързо се превръща в любимка на румънския народ със своя силен характер, изключителна красота и благотворителна дейност – по време на Първата световна война тя работи като милосърдна сестра на фронта. В личния си живот обаче тя остава дълбоко нещастна, самотна и неразбрана. Това я кара да търси утеха в изкуството, мистицизма и... брега на Балчик, в който се влюбва безумно през 1924 г.

Снимка: dvoreca.com

Бягство в „Тихото гнездо“: Уединение, родено от тъга

Историците са единодушни: построяването на резиденцията в Балчик и дългите престои на кралицата там са били своеобразно физическо, емоционално и духовно бягство от реалността, която я притиска. Самата Мария нарича двореца си „Тихото гнездо“ (Tenha Yuva) – име, което ясно предава нуждата ѝ да се скрие от бурите на света.

Този бряг става нейната „кула от слонова кост“ поради няколко основни причини:

Бягство от нещастния брак : Връзката ѝ с крал Фердинанд I е лишена от любов и изпълнена със студенина. В Букурещ тя се чувства задушена от строгия етикет, докато в Балчик е абсолютен господар на своя микросвят.

: Връзката ѝ с крал Фердинанд I е лишена от любов и изпълнена със студенина. В Букурещ тя се чувства задушена от строгия етикет, докато в Балчик е абсолютен господар на своя микросвят. Бягство от политическия натиск на сина ѝ : През 30-те години отношенията ѝ с нейния първороден син (крал Карол II) се влошават драстично. Той умишлено я изолира от управлението и публичния живот, а Балчик се превръща в нейното „доброволно изгнание“.

: През 30-те години отношенията ѝ с нейния първороден син (крал Карол II) се влошават драстично. Той умишлено я изолира от управлението и публичния живот, а Балчик се превръща в нейното „доброволно изгнание“. Търсене на духовна автономия: В Балчик тя намира покой, приемайки принципите на бахайската вяра, проповядваща единство между религиите. Изграждането на комплекс, в който съжителстват православен параклис и мюсюлманско минаре, е нейният персонален бунт срещу официалните църковни догми.

Прочутите партита с опиум, мистика и културни вечери

Около престоя на кралица Мария на българския бряг витаят множество мистични градски легенди. Говори се, че тя е организирала пищни културни вечери, събиращи елита на европейската бохема – поети, художници, философи и музиканти.

Според тайните хроники и устни предания от епохата, по време на тези сбирки гостите са пушили опиум от специални наргилета, за да достигнат до творческо вдъхновение, сетивно освобождаване и духовно просветление. Всичко това се е случвало, докато са дегустирали прочутото сладко бяло вино с вкус на мед и бадеми, произвеждано в кралските лозя. Тези бохемски вечери, съчетани с аромата на хилядите засадени рози и шума на морските вълни под мраморния ѝ трон, превръщат Двореца в символ на екзотичен разкош и меланхолия.

Снимка: dvoreca.com

Паралелът със Сиси: Две обречени кралици на свободата

Съдбата на кралица Мария Единбургска поразително напомня за тази на легендарната австро-унгарска императрица Елизабет Баварска, по-известна като Сиси. И двете са смятани за най-красивите, еманципирани и интелигентни жени на своето време в Европа, но и двете плащат тежка цена за короната.

Приликите в житейския им път са поразителни. И двете преживяват нещастен брачен живот без любов, умишлено бягайки от задушаващата атмосфера на своите официални дворове – Сиси напуска Виена и съпруга си Франц Йосиф, а Мария бяга от Букурещ и Фердинанд I. В личен план и двете се сблъскват с тежки семейни конфликти: австрийската императрица е потискана от властната си свекърва ерцхерцогиня София, докато румънската кралица бива изолирана и преследвана от собствения си първороден син.

Усещането за истинска свобода и за двете се крие в уединението – Сиси го открива в непрестанните си пътешествия по море и в Унгария, докато Мария построява своето убежище „Тихото гнездо“ на брега на Балчик. Дори краят им е сходно трагичен и нелеп. Императрица Сиси бива убита при изненадващ атентат в Женева от италиански анархист, а кралица Мария умира след неволен куршум, изстрелян по време на семеен скандал. Така и двете остават в историята като „свободни духове“, потърсили спасение от личната си тъга сред природата, изкуството и уединението.

Трагичният край на една кралица и нейното сърце

Съдбата на кралица Мария завършва по изключително драматичен начин. Тя прекарва едва няколко години в завършения си палат, преди животът ѝ да бъде прекънат. През юли 1938 г. в резиденцията Синая в Румъния избухва разпра между нейните синове – принц Николай и крал Карол II. Според историческите сведения, Мария се опитва да застане между тях, за да ги разтърве, но е простреляна смъртоносно от неволен куршум и умира на 18 юли 1938 г.

Преди смъртта си Мария оставя изрично и необичайно завещание: нейното сърце да бъде извадено, поставено в златно ковчеже и погребано в любимия ѝ параклис „Стела Марис“ в Балчик. Желанието ѝ е изпълнено, но историята подготвя нов обрат.

Снимка: dvoreca.com

Как България си върна перлата на Северното Черноморие?

През 1913 г., в резултат на Междусъюзническата война, България е принудена да отстъпи Южна Добруджа на Румъния. Румънското владение над региона продължава 27 години, но всичко се променя на 7 септември 1940 г. Благодарение на далновидната дипломация на цар Борис III е подписана историческата Крайовска спогодба, с която Южна Добруджа и Балчик се завръщат мирно в пределите на България. С връщането на територията, ковчежето със сърцето на кралицата е върнато обратно в Румъния и днес се намира в замъка Пелеш.

Преминаването на самия Дворец в българска държавна собственост отнема малко повече време. През 1948 г. с междудържавно споразумение обектът е преотстъпен за стопанисване, а през август 1961 г. Министерският съвет на НРБ одобрява официалното му закупуване. Окончателното прехвърляне на собствеността върху целия терен и сградите става реалност чрез нова двустранна спогодба през 1970 г. Днес комплексът, заедно с прочутата Университетска ботаническа градина (създадена през 1955 г. от акад. Даки Йорданов), е сред Стоте национални туристически обекта и продължава да пази жива паметта за своята първа меланхолична господарка.