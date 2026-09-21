Безполезни ли са работните срещи?

Работните срещи са неизменна част от ежедневието в много компании, но за служителите те често се превръщат в синоним на изгубено време. Анализ на корпоративната среда в Скандинавия показва, че проблемът не е непременно в самите срещи, а в начина, по който те се организират.
Според цитираните данни неефективно планираните срещи могат да понижат продуктивността с до 20%. Продължителните дискусии без предварително определен дневен ред, конкретни цели и ясно разпределени задачи отнемат време, което иначе би било използвано за същинска работа.
Кратките срещи дават по-добър резултат
Една от препоръките е редовните оперативни срещи да бъдат ограничени до около 15 минути. В този период участниците трябва да се концентрират върху основните проблеми, решенията и следващите конкретни действия.
Без ясен дневен ред времето се губи
Предварително определените теми и строгото спазване на времето намаляват риска разговорът да се отклони към въпроси, които могат да бъдат решени по имейл или чрез друг канал за комуникация.
Хибридният модел също може да помогне
Изследователите посочват и възможностите на хибридните формати, при които част от координацията се извършва дистанционно или асинхронно. Така служителите не са принудени да прекъсват работата си за всяко текущо обсъждане.
Изводът е, че работните срещи сами по себе си не са безполезни. Те се превръщат в проблем, когато нямат ясна цел, продължават прекалено дълго и включват хора, чието присъствие не е необходимо. При добра организация срещите могат да ускорят вземането на решения, вместо да отнемат време от работния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА ДА ДА
09:19 21.09.2026
2 за калинките срещите са безполезни
09:22 21.09.2026
3 влък
09:24 21.09.2026
4 въпросче
09:27 21.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.