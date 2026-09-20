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Кой коктейл е вашата зодия? Астролозите свързват всяка зодия с различна напитка

Кой коктейл е вашата зодия? Астролозите свързват всяка зодия с различна напитка

20 Септември, 2026 19:11 560 1

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От свежата Paloma и класическия Martini до ефектния Cosmopolitan – всяка зодия има коктейл, който според астролозите отговаря на нейния темперамент

Кой коктейл е вашата зодия? Астролозите свързват всяка зодия с различна напитка - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако характерът на всяка зодия можеше да бъде пресъздаден в чаша, каква напитка щеше да бъде тя? Според астролозите изборът може да варира от свежи и леки коктейли до силни и многопластови комбинации.

Водолей – Paloma
20 януари – 18 февруари

Водолеят обича да поставя под въпрос очевидното и да експериментира. Paloma, приготвена с текила и грейпфрутова газирана напитка, му подхожда именно заради простотата, която оставя пространство за различни интерпретации.

Риби – Corpse Reviver No. 2
20 февруари – 20 март

Загадъчните и мечтателни Риби получават необичайния Corpse Reviver No. 2. Коктейлът съчетава няколко съставки, сред които абсент, и впечатлява със сложен и многопластов вкус.

Овен – Boulevardier
21 март – 20 април

Директният и огнен Овен е представен от Boulevardier – разновидност на Negroni, при която джинът е заменен с ръжено уиски. Резултатът е по-плътен и силен коктейл с ясно изразен характер.

Телец – Gin and Tonic
20 април – 20 май

Телецът цени комфорта, качеството и сигурните удоволствия. Класическият Gin and Tonic с билкови и ароматни нотки отговаря на тази нагласа – непретенциозен, но позволяващ внимателен подбор на съставките.

Близнаци – Daiquiri
21 май – 21 юни

Любопитните и променливи Близнаци получават Daiquiri. Класическият коктейл позволява множество интерпретации – от традиционната рецепта до различни плодови варианти, което го прави подходящ за променливото им настроение.

Рак – Margarita
22 юни – 22 юли

Емоционалният и грижовен Рак е свързан с Margarita – напитка, която подхожда на споделените вечери с близки хора, приятна музика и непринудено общуване.

Лъв – Aperol Spritz
23 юли – 22 август

Яркият Aperol Spritz е естествен избор за Лъва, който обича да бъде забелязан. Цветът, свежестта и асоциациите с лятото, Италия и безгрижните вечери съответстват на неговата темпераментна природа.

Дева – Gin Martini
23 август – 22 септември

Прецизната Дева получава класическия Gin Martini. При него всеки детайл е важен – от качеството на съставките до начина на приготвяне, което отговаря на вниманието към подробностите, характерно за зодията.

Везни – Cosmopolitan
23 септември – 22 октомври

Стилните и социални Везни са представени от Cosmopolitan. Коктейлът стана световноизвестен и благодарение на сериала „Сексът и градът“ и любимата напитка на Кари Брадшоу. Елегантният му вид и балансираният вкус го превръщат в подходящ символ на зодията, свързвана с Венера, любовта и красотата.

Скорпион – Scorched Earth
23 октомври – 21 ноември

Загадъчният и страстен Скорпион получава Scorched Earth – разновидност на Negroni с mezcal и amaro. Дълбокият и характерен вкус подчертава интензивната му природа.

Стрелец – Espresso Martini
22 ноември – 21 декември

Стрелецът, който обича приключенията и доброто настроение, е свързан с Espresso Martini. Коктейлът комбинира енергията на кафето с празничното усещане на коктейл, а във версията на Table Magazine се добавят кафе ликьор и Averna за по-комплексен вкус.

Козирог – Black Manhattan
22 декември – 19 януари

Амбициозният и трудолюбив Козирог е представен от Black Manhattan. По-дълбокият и луксозен вкус на коктейла съчетава практичност и изисканост – качества, които според астролозите отговарят на зодията.

Независимо дали вярвате в астрологията, или просто обичате да пробвате нови напитки, подобна класация може да бъде забавен начин да изберете коктейл за следващата вечер с приятели.

Източник: Ladyzone.bg.


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  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Само жените и обратните пият коктейли. Истинските мъже пият чисто и статията не се отнася за тях.

    19:19 20.09.2026