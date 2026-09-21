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Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша

Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша

21 Септември, 2026 08:45 1 122 3

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Европа доминира в класацията, а испанската Кордоба заема първото място

Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Да опознаеш нов град пеша често е най-добрият начин да усетиш неговата атмосфера. Нова класация за 2026 г. посочва дестинациите по света, в които туристите могат най-лесно да оставят автомобила и обществения транспорт настрана и да разглеждат забележителностите пеша, пише Euronews.

Според индекс, представен от туристическата платформа Skyscanner, при оценяването са взети предвид 14 различни показателя, сред които разстоянието между основните туристически обекти, безопасността и качеството на въздуха.

Начело застава Кордоба в Испания. Компактният исторически център позволява на посетителите сравнително лесно да достигнат пеша до някои от най-известните места в града, а според анализа маршрутът между ключови забележителности може да бъде изминат за около 26 минути.

Япония заема следващите две позиции с Нагасаки и Хирошима, които съчетават добра пешеходна достъпност с множество културни и исторически обекти.

Топ 10 на най-удобните градове за разглеждане пеша през 2026 г.:

  • Кордоба, Испания
Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша
Снимкa: Shutterstock

  • Нагасаки, Япония
  • Хирошима, Япония
  • Реджо Калабрия, Италия
  • Монте Карло, Монако
  • Тарту, Естония
  • Бурса, Турция
  • Болцано, Италия
Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша
Снимкa: Shutterstock

  • Сараево, Босна и Херцеговина
  • Виктория, Канада

Прави впечатление силното присъствие на европейските градове, които заемат седем от десетте позиции. Вместо мегаполиси като Лондон, Париж или Ню Йорк, класацията извежда напред по-компактни дестинации, където основните забележителности са разположени сравнително близо една до друга.

Резултатите показват и нарастващото значение на пешеходната достъпност за съвременния туризъм – фактор, който позволява не само по-лесно разглеждане на града, но и по-бавно и непосредствено запознаване с неговата архитектура, култура и ежедневие.


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