Това са 10-те най-добри градове в света за разглеждане пеша

Да опознаеш нов град пеша често е най-добрият начин да усетиш неговата атмосфера. Нова класация за 2026 г. посочва дестинациите по света, в които туристите могат най-лесно да оставят автомобила и обществения транспорт настрана и да разглеждат забележителностите пеша, пише Euronews.
Според индекс, представен от туристическата платформа Skyscanner, при оценяването са взети предвид 14 различни показателя, сред които разстоянието между основните туристически обекти, безопасността и качеството на въздуха.
Начело застава Кордоба в Испания. Компактният исторически център позволява на посетителите сравнително лесно да достигнат пеша до някои от най-известните места в града, а според анализа маршрутът между ключови забележителности може да бъде изминат за около 26 минути.
Япония заема следващите две позиции с Нагасаки и Хирошима, които съчетават добра пешеходна достъпност с множество културни и исторически обекти.
Топ 10 на най-удобните градове за разглеждане пеша през 2026 г.:
- Кордоба, Испания
- Нагасаки, Япония
- Хирошима, Япония
- Реджо Калабрия, Италия
- Монте Карло, Монако
- Тарту, Естония
- Бурса, Турция
- Болцано, Италия
- Сараево, Босна и Херцеговина
- Виктория, Канада
Прави впечатление силното присъствие на европейските градове, които заемат седем от десетте позиции. Вместо мегаполиси като Лондон, Париж или Ню Йорк, класацията извежда напред по-компактни дестинации, където основните забележителности са разположени сравнително близо една до друга.
Резултатите показват и нарастващото значение на пешеходната достъпност за съвременния туризъм – фактор, който позволява не само по-лесно разглеждане на града, но и по-бавно и непосредствено запознаване с неговата архитектура, култура и ежедневие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:51 21.09.2026
2 Абе
09:40 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.