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Южна Корея, САЩ и Япония обсъждат ответни мерки след балистичните ракети на Северна Корея

Южна Корея, САЩ и Япония обсъждат ответни мерки след балистичните ракети на Северна Корея

21 Септември, 2026 09:52 931 8

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • доналд тръмп

Северна Корея продължава с ракетните си изпитания въпреки помирителните жестове на Тръмп към страната

Южна Корея, САЩ и Япония обсъждат ответни мерки след балистичните ракети на Северна Корея - 1
Снимка:БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Високопоставени дипломати от Южна Корея, САЩ и Япония проведоха телефонни консултации в понеделник, за да обменят информация и да обсъдят възможни ответни мерки след последните изстрелвания на балистични ракети от страна на Северна Корея, съобщава "Йонхап".

Припомняме, че в неделя Пхенян изстреля две балистични ракети с малък обсег към Източно море, което бележи 14-ото изстрелване на балистични ракети от страната за годината и първото от осем дни насам, според Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Бек Йонг-джин, генерален директор по въпросите на политиката за Корейския полуостров към министерството, разговаря с Дейвид Уайлезол, заместник-помощник-държавен секретар по въпросите на Североизточна Азия в Държавния департамент на САЩ, и с Такаши Арийоши, високопоставен служител във външното министерство на Япония, се посочва в съобщението на ведомството.

"Тримата представители обмениха съответната информация и обсъдиха бъдещи ответни действия, се казва в изявлението на министерството. Външнополитическите ведомства на трите държави поддържат канал за своевременен обмен на информация и оценки при всяко изстрелване на балистични ракети от страна на Северна Корея", се добавя още в него.

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Изстрелванията в неделя са били в отговор на многонационалното военноморско учение "Pacific Vanguard" ("Тихоокеански авангард"), ръководено от Седми флот на ВМС на САЩ, както и на други военни дейности в региона.

Този ход се разглежда и като сигнал към външния свят, че Пхенян ще продължи усилията си за укрепване на военния си капацитет преди сесията на Общото събрание на ООН, започваща във вторник, и срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочена за четвъртък.

Северна Корея продължава с ракетните си изпитания въпреки помирителните жестове на Тръмп към страната. Тръмп също така изрази готовност за възобновяване на диалога със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    8 0 Отговор
    Ответните мерки са увеличено производство на памперси...

    09:55 21.09.2026

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    В момента фокуса се насочва към космоса и несъществуващ враг.. Обърнете внимание колко клипове с извънземни се качват ежедневно.?

    09:56 21.09.2026

  • 3 Мишел

    5 0 Отговор
    Северна Корея каза, че ще премахне ядрените си оръжия в момента, когато САЩ премахнат своите.

    09:57 21.09.2026

  • 4 пак търсят войни

    10 0 Отговор
    САщ далеко. Те с лични конфликти немогат да се оправятно и затова въвличат колониите им да водят някакви войни а сащ уж ги подържат.Винаги едно и също вънличат други в конфлики за им защитават хегевонията и световния им грабеж от целия свят

    10:05 21.09.2026

  • 5 Ще има изпепеляване яко

    6 0 Отговор
    Струва ми се ,че Корейска народнодемократична република ще ги изпържи преждевременно.Ония не си поплюва и не им търпи тормоза и тероризма спрямо неговата държава.

    10:09 21.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    КИМ ЧО, БРАТЕ БЪДИ ПЪРВИ С РАКЕТКИТЕ

    10:11 21.09.2026

  • 7 дядо Дони

    3 0 Отговор
    Ако има и други чукундури в удоволствие ще ги включа във войната срещу Северна Корея.Дано нов чужд конфликт ме измъкне за изборите и да не ме съдят после и размие какво се случи с Иран и Украйна на нашето поражение.

    10:17 21.09.2026

  • 8 Нормално

    4 0 Отговор
    е Пхенян да продължи усилията си за укрепване на военния си капацитет - какво нередно има тук. Не са нападнали никой и не разбирам какъв им е проблема на ония. Те като провеждат учения и правят изпитания никой не им се меси, а сега Пхенян изстрелял ракета към морето и рев до небесата - щели да вземат идиотите мерки и теглилки. Докога с тия двойни стандарти?

    10:24 21.09.2026

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