Южна Корея, САЩ и Япония обсъждат ответни мерки след балистичните ракети на Северна Корея

Високопоставени дипломати от Южна Корея, САЩ и Япония проведоха телефонни консултации в понеделник, за да обменят информация и да обсъдят възможни ответни мерки след последните изстрелвания на балистични ракети от страна на Северна Корея, съобщава "Йонхап".
Припомняме, че в неделя Пхенян изстреля две балистични ракети с малък обсег към Източно море, което бележи 14-ото изстрелване на балистични ракети от страната за годината и първото от осем дни насам, според Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.
Бек Йонг-джин, генерален директор по въпросите на политиката за Корейския полуостров към министерството, разговаря с Дейвид Уайлезол, заместник-помощник-държавен секретар по въпросите на Североизточна Азия в Държавния департамент на САЩ, и с Такаши Арийоши, високопоставен служител във външното министерство на Япония, се посочва в съобщението на ведомството.
"Тримата представители обмениха съответната информация и обсъдиха бъдещи ответни действия, се казва в изявлението на министерството. Външнополитическите ведомства на трите държави поддържат канал за своевременен обмен на информация и оценки при всяко изстрелване на балистични ракети от страна на Северна Корея", се добавя още в него.
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Изстрелванията в неделя са били в отговор на многонационалното военноморско учение "Pacific Vanguard" ("Тихоокеански авангард"), ръководено от Седми флот на ВМС на САЩ, както и на други военни дейности в региона.
Този ход се разглежда и като сигнал към външния свят, че Пхенян ще продължи усилията си за укрепване на военния си капацитет преди сесията на Общото събрание на ООН, започваща във вторник, и срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочена за четвъртък.
Северна Корея продължава с ракетните си изпитания въпреки помирителните жестове на Тръмп към страната. Тръмп също така изрази готовност за възобновяване на диалога със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.
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1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
09:55 21.09.2026
2 Овчар
09:56 21.09.2026
3 Мишел
09:57 21.09.2026
4 пак търсят войни
10:05 21.09.2026
5 Ще има изпепеляване яко
10:09 21.09.2026
6 Боруна Лом
10:11 21.09.2026
7 дядо Дони
10:17 21.09.2026
8 Нормално
10:24 21.09.2026