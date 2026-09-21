Южна Корея, САЩ и Япония обсъждат ответни мерки след балистичните ракети на Северна Корея

Високопоставени дипломати от Южна Корея, САЩ и Япония проведоха телефонни консултации в понеделник, за да обменят информация и да обсъдят възможни ответни мерки след последните изстрелвания на балистични ракети от страна на Северна Корея, съобщава "Йонхап".

Припомняме, че в неделя Пхенян изстреля две балистични ракети с малък обсег към Източно море, което бележи 14-ото изстрелване на балистични ракети от страната за годината и първото от осем дни насам, според Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Бек Йонг-джин, генерален директор по въпросите на политиката за Корейския полуостров към министерството, разговаря с Дейвид Уайлезол, заместник-помощник-държавен секретар по въпросите на Североизточна Азия в Държавния департамент на САЩ, и с Такаши Арийоши, високопоставен служител във външното министерство на Япония, се посочва в съобщението на ведомството.

"Тримата представители обмениха съответната информация и обсъдиха бъдещи ответни действия, се казва в изявлението на министерството. Външнополитическите ведомства на трите държави поддържат канал за своевременен обмен на информация и оценки при всяко изстрелване на балистични ракети от страна на Северна Корея", се добавя още в него.

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Изстрелванията в неделя са били в отговор на многонационалното военноморско учение "Pacific Vanguard" ("Тихоокеански авангард"), ръководено от Седми флот на ВМС на САЩ, както и на други военни дейности в региона.

Този ход се разглежда и като сигнал към външния свят, че Пхенян ще продължи усилията си за укрепване на военния си капацитет преди сесията на Общото събрание на ООН, започваща във вторник, и срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочена за четвъртък.

Северна Корея продължава с ракетните си изпитания въпреки помирителните жестове на Тръмп към страната. Тръмп също така изрази готовност за възобновяване на диалога със севернокорейския лидер Ким Чен Ун.