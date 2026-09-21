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Синът на Синди Крауфорд почина на 27 години

Синът на Синди Крауфорд почина на 27 години

21 Септември, 2026 09:06, обновена 21 Септември, 2026 08:51 1 872 8

  • сидни крауфорд-
  • син-
  • пресли гербер

Моделът е издъхнал в лечебно заведение в Лос Анджелис, причината за смъртта му все още не е обявена

Синът на Синди Крауфорд почина на 27 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пресли Гербер, синът на световноизвестния супермодел Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, е починал на 27-годишна възраст, съобщава CNN. Новината е потвърдена от представител на семейството.

Според данните на Службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис младият модел е починал в неделя в лечебно заведение за рехабилитация. Към момента официална причина за смъртта не е посочена.

Семейството моли личното му пространство да бъде уважено в този изключително труден и болезнен момент“, се казва в изявление на представител на Синди Крауфорд и съпруга ѝ Ранде Гербер.

Пресли Гербер е роден през 1999 г. в Калифорния. Той е по-големият брат на модела и актриса Кая Гербер и подобно на майка си и сестра си избира професионален път в модната индустрия.

Кариерата му започва още като тийнейджър. На 16 години той прави дебюта си на модния подиум за италианската марка Moschino, а впоследствие участва в ревюта на някои от най-големите световни модни къщи, сред които Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren.

Пресли Гербер се снима и в рекламни кампании на Calvin Klein, Celine, Pepsi и Omega, а негови фотосесии са публикувани в издания като GQ Style и The New York Times Style Magazine. Наред с работата си като модел през последните години той развива интереси и в областта на предприемачеството и инвестициите.

Гербер не криеше и личните трудности, през които преминава. През последните години той говореше открито за психичното здраве и проблемите си с употребата на наркотици. В подкаста Studio 22 през 2023 г. моделът разказа за желанието си да използва публичността си, за да привлече повече внимание към проблемите на психичното здраве.

Той създаде инициативата „Mental Health Mondays“ и подкрепяше организации, сред които базираната в Лос Анджелис благотворителна организация A Sense of Home, която помага на млади хора, останали без дом.

В края на 2025 г. Пресли публикува в Instagram видео, в което говори за медикаментите, които приема, включително антидепресанти и лекарства срещу панически пристъпи. Публикацията впоследствие беше премахната. Тогава Синди Крауфорд публично изрази подкрепата си към своя син с послание, че семейството го обича и той не е сам.

През юли, по повод 27-ия му рожден ден, Крауфорд сподели емоционално послание, в което заяви, че се гордее с човека, в когото се е превърнал синът ѝ, но за нея той винаги ще остане нейното малко момче.

Само няколко седмици преди смъртта на Пресли сестра му Кая Гербер също говори открито за трудностите, през които преминава семейството заради зависимостта му. В интервю за американския Vogue тя разказа, че брат ѝ е избрал да бъде откровен за своите проблеми, въпреки че родителите им през по-голямата част от живота си са пазили личния свят на семейството далеч от общественото внимание.

Обстоятелствата около смъртта на Пресли Гербер все още се изясняват. Към момента властите не са обявили официална причина за смъртта му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    фентанила е мнооого мощен

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  • 4 глоги

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    световноизвестнАТА супермоделКА Синди Крауфорд

    Коментиран от #6

    08:56 21.09.2026

  • 5 Руско

    12 0 Отговор
    Сигурно е от преумора.Свършил му е капацитета на момчето.Не е първия,нито ще е последния.Досещаме се от какво е починал.Трагедията е другаде.Да притежаваш всичко и да умреш насила.Е,това не го разбирам.От жената Господ не е създал нещо по-хубаво.Борете се са живота си.Единствен е.

    09:19 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 георги стоянов

    2 1 Отговор
    Нищо лично но евр..!

    09:21 21.09.2026

  • 8 нар

    5 0 Отговор
    котици то е ясно

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