Нов триумф за DARA с "Bangaranga" в САЩ (ВИДЕО)

Победната песен на България от "Евровизия 2026“ – "Бангаранга“ в изпълнение на DARA – продължава своя международен успех, като прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на американското шоу "Dancing with the Stars“ по телевизия ABC.
Хитът е бил избран за музикален съпровод на Cha Cha танц, изпълнен от професионалистите Камри Питърсън, Оние Стивънсън, Джаксън Уилард и Картър Уилямс, научи Plovdiv24.bg. Появата на парчето в едно от най-популярните танцови предавания в САЩ веднага предизвика поредица от позитивни реакции сред феновете на българската певица и на песенния конкурс в социалните мрежи.
Американският телевизионен ефир е поредното постижение за "Bangaranga“ след историческата победа във Виена през май. DARA (Дара) донесе на България първото място в историята на участието на страната ни в "Евровизия“, спечелвайки 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки (204 от националните журита и 312 от зрителите). Българското изпълнение оглави и двата вота, а разликата от 173 точки пред втория в класирането се превърна в най-голямата преднина в историята на състезанието.
Композицията "Bangaranga“ е създадена от DARA (Дарина Йотова) в сътрудничество с международен авторски екип. Песента бе избрана да представи страната след национална селекция, получавайки най-високата подкрепа от журито и публиката, с което отбеляза успешното завръщане на България на сцената на "Евровизия“ след тригодишно отсъствие.
Малко повече от четири месеца след триумфа във Виена, песента продължава да разширява популярността си и вече е част от американския телевизионен ефир.
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