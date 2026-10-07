Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба

Сватбеният ден на Емрах Стораро и Айлян настъпи с пищна подготовка, украсена зала и обещание за впечатляващ автоконвой. Попфолк певецът и любимата му се очаква да съберат близки, роднини и приятели на голямото си тържество.
Емрах вече обяви, че организира „най-бруталния конвой в Европа“ по случай сватбата си. Интересът към автомобилната процесия е засилен от луксозните коли, които присъстваха и на предишните празненства на двойката.
Празненствата започнаха с годеж през 2025 г.
Емрах и Айлян се сгодиха през август 2025 г. в село Подайва, Разградско, откъдето е бъдещата булка. На празненството присъстваха бащата на певеца Тони Стораро и по-големият му брат Фики.
Сред автомобилите тогава имаше „Ферари“, „Ламборгини“, „Мерцедес“ и БМВ. Айлян привлече внимание с няколко пищни тоалета, корони и бижута, а сред традиционните елементи бяха гердани от пари за младоженците.
Айлян премина и през ритуала с къната
След годежа двойката организира и празненство с къна. Айлян се появи първо с рокля в цвят слонова кост със златни детайли, а по-късно облече зелена рокля с обемна пола, дълъг шлейф и златни елементи.
Празникът премина с музика и танци, а сред специалните изпълнители беше Софи Маринова. Сега вниманието е насочено към същинската сватба, визиите на младоженците, гостите и автомобилите, които ще участват в обещания конвой.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 муцунка
06:41 07.10.2026
2 Живи и здрави
06:44 07.10.2026
3 ........–
Поздрави на скачащите 89 !
06:47 07.10.2026
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6 Абе
07:01 07.10.2026
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21 Е това е
07:43 07.10.2026
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