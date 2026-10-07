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Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба
  Тема: Известни личности

Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба

7 Октомври, 2026 06:38 1 218 25

  • емрах стораро-
  • айлян-
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  • попфолк-
  • софи маринова

Певецът обеща „най-бруталния конвой в Европа“, а залата вече е украсена за тържеството

Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сватбеният ден на Емрах Стораро и Айлян настъпи с пищна подготовка, украсена зала и обещание за впечатляващ автоконвой. Попфолк певецът и любимата му се очаква да съберат близки, роднини и приятели на голямото си тържество.

Емрах вече обяви, че организира „най-бруталния конвой в Европа“ по случай сватбата си. Интересът към автомобилната процесия е засилен от луксозните коли, които присъстваха и на предишните празненства на двойката.

Празненствата започнаха с годеж през 2025 г.

Емрах и Айлян се сгодиха през август 2025 г. в село Подайва, Разградско, откъдето е бъдещата булка. На празненството присъстваха бащата на певеца Тони Стораро и по-големият му брат Фики.

Сред автомобилите тогава имаше „Ферари“, „Ламборгини“, „Мерцедес“ и БМВ. Айлян привлече внимание с няколко пищни тоалета, корони и бижута, а сред традиционните елементи бяха гердани от пари за младоженците.

Айлян премина и през ритуала с къната

След годежа двойката организира и празненство с къна. Айлян се появи първо с рокля в цвят слонова кост със златни детайли, а по-късно облече зелена рокля с обемна пола, дълъг шлейф и златни елементи.

Празникът премина с музика и танци, а сред специалните изпълнители беше Софи Маринова. Сега вниманието е насочено към същинската сватба, визиите на младоженците, гостите и автомобилите, които ще участват в обещания конвой.

Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба

Емрах Стораро и Айлян вдигнаха пищна сватба

Източник: marica.bg


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    Да им е честито на хората! Един в чаша налян айрян.

    06:41 07.10.2026

  • 2 Живи и здрави

    0 6 Отговор
    И много да се обичат ♥️♥️♥️

    06:44 07.10.2026

  • 3 ........–

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    Колко "натурални" БГ имена !

    Поздрави на скачащите 89 !

    06:47 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    15 1 Отговор
    що ни занимавате с утрепки, преместих го

    07:01 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 21 Е това е

    2 0 Отговор
    Новина та кърти.

    07:43 07.10.2026

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